GNW-Adhoc: Rackspace Technology zum Gewinner des VMware 2023 Lifecycle Services Award für die Region Nord- und Südamerika ernannt

(https://www.rackspace.com/)(®) (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für

End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute bekanntgegeben, dass es im

Rahmen der jährlichen Partner Achievement Awards von VMware mit dem VMware 2023

Lifecycle Services Award für die Region Nord- und Südamerika ausgezeichnet

worden ist. VMware zeichnet Rackspace Technology für die Bereitstellung

herausragender Kundenerfahrungen über einen integrierten Lebenszyklus von

Services aus und fördert gleichzeitig die Integration über den Lebenszyklus

hinweg, um die Bereitstellungsmöglichkeiten zu verbessern und agile Umgebungen

zu schaffen.

?Ein integrierter Lebenszyklus von Services stärkt die Beziehungen zwischen

Kunden und Partnern, verbessert die Kundenzufriedenheit und treibt die digitale

Transformation voran", so Tara Fine, Vice President, Americas Partner

Organization bei VMware.?Rackspace wird für die Schaffung eines

kontinuierlichen Kundenwerts bei jedem Schritt ausgezeichnet - vor, während und

nach dem Verkauf."

Das Programm?VMware Partner Achievement Awards" wird in Zusammenarbeit mit dem

Marktforschungsunternehmen IDC durchgeführt, das die Nominierungen anhand der

Kriterien für die einzelnen Kategorien geprüft und bewertet hat. Die Partner

werden für ihre Leistungen bei der Bereitstellung von VMware-Technologien und

-Lösungen gewürdigt, die Kunden bei der Umstellung auf moderne, cloudzentrierte

Architekturen und der Transformation ihres Geschäfts unterstützt haben.

?Wir sind stolz auf diese Anerkennung von VMware und dankbar für unsere

Partnerschaft", so Adrianna Bustamante, VP of Alliances & Partnerships for PVC,

Rackspace Technology.?Unsere Partnerschaft mit VMware ist ein Beispiel für

unser Engagement, Kunden dabei zu helfen, Technologien der nächsten Generation

in Kombination mit VMware-Lösungen zu nutzen, um in der Branche führend zu sein

und ihr Geschäft zu transformieren."

Um mehr über die Partner Achievement Awards 2023 zu erfahren, klicken Sie hier

(https://www.vmware.com/partner-awards.html).

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology

ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologiediensten. Wir

entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen

Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder

Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer

Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren,

neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Medienkontakt

Natalie Silva

publicrelations@rackspace.com

