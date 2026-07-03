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03.07.2026 08:34:38
GNW-Adhoc: Renk Group AG: RENK schließt verbindlichen Vertrag über den Erwerb von David Brown Defence
^Renk Group AG / Schlagwort: Mergers und Acquisitions / Kauf von
Unternehmensteilen
Renk Group AG: RENK schließt verbindlichen Vertrag über den Erwerb von David
Brown Defence
03. Jul 2026 / 08:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Augsburg, 03.Juli 2026 - Die RENK Group AG, durch ihre hundertprozentige
Tochtergesellschaft RENK GmbH, hat heute einen verbindlichen Vertrag über den
Erwerb von David Brown Defence in Form der Anteile an DB Defence Holdco SARL
unterzeichnet.
David Brown Defence hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich und ist auf
hochpräzise Getriebe für den Marine- und Landverteidigungssektor spezialisiert.
Die Übernahme stellt eine strategisch wichtige Ergänzung des bestehenden
Portfolios von RENK im Marinesektor dar. Insbesondere erhält RENK dadurch Zugang
zu hochwertigen Marineprogrammen der nächsten Jahre sowie zu einem langfristigen
Auftragsbestand im Rahmen der wichtigsten Marineprogramme im Vereinigten
Königreich, in Kanada und Australien, einschließlich Geschäftsmöglichkeiten im
Aftermarket-Bereich. Darüber hinaus wird die Übernahme es dem Konzern
ermöglichen, erhebliche Synergien auf operativer und technologischer Ebene zu
erschließen.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen
Genehmigungen und soll im vierten Quartal 2026 abgeschlossen werden.
Ende der Insiderinformation
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|Sprache |Deutsch |
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|Unternehmen|Renk Group AG |
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| |Gögginger Str. 73 |
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| |86159 Augsburg |
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| |Germany |
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|Telefon |(498) 215-7000 |
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|Fax | |
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|E-Mail |investors@renk.com |
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|Internet |https://www.renk.com/ |
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|LEI |894500H8CNSZ53EI6K63 |
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|Börsen |? DE000RENK730, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt - |
| |Regulierter Markt, RENK73; DE - Berliner Börse, Boerse Berlin - |
| |Freiverkehr, RENK73; DE - Hannover Stock Exchange, Boerse Hannover|
| |- Freiverkehr, RENK73; DE - Börse Düsseldorf, Boerse Duesseldorf -|
| |Freiverkehr, RENK73; DE - Hamburger Börse, Boerse Hamburg - |
| |Freiverkehr, RENK73; DE - Börse München, Boerse Muenchen - |
| |Freiverkehr, RENK73; DE - Börse Stuttgart, Boerse Stuttgart - |
| |Freiverkehr, RENK73; DE - Tradegate Exchange, Open Market, RENK73;|
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|Indices |MDAX, HDAX (Performance), MDAX (Kursindex), DAX Supersector |
| |Industrials (Performance) |
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