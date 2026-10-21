RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|
22.10.2026 01:43:38
GNW-Adhoc: Renk Group AG: RENK schließt verbindlichen Vertrag über den Verkauf des Slide Bearings Geschäftes an Miba AG
^Renk Group AG / Schlagwort: Mergers und Acquisitions / Verkauf von
Unternehmensteilen
Renk Group AG: RENK schließt verbindlichen Vertrag über den Verkauf des Slide
Bearings Geschäftes an Miba AG
22. Oct 2026 / 01:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Augsburg, 22. Oktober 2026 - Die RENK Group AG, durch ihre hundertprozentige
Tochtergesellschaft RENK GmbH, hat heute einen verbindlichen Vertrag über den
Verkauf des Slide Bearings Geschäftes (Gleitlager) an die österreichische Miba
AG geschlossen.
Die Produkte des Geschäftsbereichs Slide Bearings umfassen standardisierte
Gleitlager für Elektromotoren, Generatoren und Pumpen und finden ihren Einsatz
vorwiegend in industriellen und zivilen Märkten. Mit dem Verkauf des Slide
Bearings Geschäftes setzt RENK seine Ende 2025 angekündigte Sektorenstrategie um
und richtet seinen strategischen Fokus noch konse-quenter auf das Defence-
Geschäft aus. Der vertraglich vereinbarte Kaufpreis bewegt sich im unteren bis
mittleren dreistelligen Millionen-Bereich und bestätigt die Werthaltigkeit des
zu veräußernden Geschäfts.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen regulatorischen
Genehmigungen.
Infolge des Verkaufs wird der Geschäftsbereich Slide Bearings gemäß IFRS 5 ab
dem vierten Quartal 2026 als nicht fortgeführter Geschäftsbereich (Discontinued
Operation) ausgewiesen. Die RENK-Gruppe wird ihre Guidance daher künftig
ausschließlich auf Basis der fortgeführten Geschäftsaktivitäten berichten. Diese
umfassen die Divisionen Vehicle Mobility Solutions (VMS) und Marine & Industry
(M&I). Daraus ergibt sich für das Geschäftsjahr 2026 die folgende aktualisierte
Guidance für Umsatz von EUR ~1,4 Milliarden und bereinigtes EBIT von EUR 240
Millionen bis EUR 255 Millionen.
Ende der Insiderinformation
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|Sprache |Deutsch |
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|Unternehmen|Renk Group AG |
| | |
| |Gögginger Str. 73 |
| | |
| |86159 Augsburg |
| | |
| |Germany |
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|Telefon |(498) 215-7000 |
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|Fax | |
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|E-Mail |investors@renk.com |
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|Internet |https://www.renk.com/ |
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|LEI |894500H8CNSZ53EI6K63 |
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|Börsen |? DE000RENK730, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt - |
| |Regulierter Markt, RENK73; DE - Berliner Börse, Boerse Berlin - |
| |Freiverkehr, RENK73; DE - Hannover Stock Exchange, Boerse Hannover|
| |- Freiverkehr, RENK73; DE - Börse Düsseldorf, Boerse Duesseldorf -|
| |Freiverkehr, RENK73; DE - Hamburger Börse, Boerse Hamburg - |
| |Freiverkehr, RENK73; DE - Börse München, Boerse Muenchen - |
| |Freiverkehr, RENK73; DE - Börse Stuttgart, Boerse Stuttgart - |
| |Freiverkehr, RENK73; DE - Tradegate Exchange, Open Market, RENK73;|
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|Indices |MDAX, HDAX (Performance), MDAX (Kursindex), DAX Supersector |
| |Industrials (Performance) |
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