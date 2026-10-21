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22.10.2026 01:43:38

GNW-Adhoc: Renk Group AG: RENK schließt verbindlichen Vertrag über den Verkauf des Slide Bearings Geschäftes an Miba AG

^Renk Group AG / Schlagwort: Mergers und Acquisitions / Verkauf von

Unternehmensteilen

Renk Group AG: RENK schließt verbindlichen Vertrag über den Verkauf des Slide

Bearings Geschäftes an Miba AG

22. Oct 2026 / 01:39 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Augsburg, 22. Oktober 2026 - Die RENK Group AG, durch ihre hundertprozentige

Tochtergesellschaft RENK GmbH, hat heute einen verbindlichen Vertrag über den

Verkauf des Slide Bearings Geschäftes (Gleitlager) an die österreichische Miba

AG geschlossen.

Die Produkte des Geschäftsbereichs Slide Bearings umfassen standardisierte

Gleitlager für Elektromotoren, Generatoren und Pumpen und finden ihren Einsatz

vorwiegend in industriellen und zivilen Märkten. Mit dem Verkauf des Slide

Bearings Geschäftes setzt RENK seine Ende 2025 angekündigte Sektorenstrategie um

und richtet seinen strategischen Fokus noch konse-quenter auf das Defence-

Geschäft aus. Der vertraglich vereinbarte Kaufpreis bewegt sich im unteren bis

mittleren dreistelligen Millionen-Bereich und bestätigt die Werthaltigkeit des

zu veräußernden Geschäfts.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen regulatorischen

Genehmigungen.

Infolge des Verkaufs wird der Geschäftsbereich Slide Bearings gemäß IFRS 5 ab

dem vierten Quartal 2026 als nicht fortgeführter Geschäftsbereich (Discontinued

Operation) ausgewiesen. Die RENK-Gruppe wird ihre Guidance daher künftig

ausschließlich auf Basis der fortgeführten Geschäftsaktivitäten berichten. Diese

umfassen die Divisionen Vehicle Mobility Solutions (VMS) und Marine & Industry

(M&I). Daraus ergibt sich für das Geschäftsjahr 2026 die folgende aktualisierte

Guidance für Umsatz von EUR ~1,4 Milliarden und bereinigtes EBIT von EUR 240

Millionen bis EUR 255 Millionen.

Ende der Insiderinformation

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GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)

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|Sprache |Deutsch |

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|Unternehmen|Renk Group AG |

| | |

| |Gögginger Str. 73 |

| | |

| |86159 Augsburg |

| | |

| |Germany |

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|Telefon |(498) 215-7000 |

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|Fax | |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|E-Mail |investors@renk.com |

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|Internet |https://www.renk.com/ |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|LEI |894500H8CNSZ53EI6K63 |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Börsen |? DE000RENK730, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt - |

| |Regulierter Markt, RENK73; DE - Berliner Börse, Boerse Berlin - |

| |Freiverkehr, RENK73; DE - Hannover Stock Exchange, Boerse Hannover|

| |- Freiverkehr, RENK73; DE - Börse Düsseldorf, Boerse Duesseldorf -|

| |Freiverkehr, RENK73; DE - Hamburger Börse, Boerse Hamburg - |

| |Freiverkehr, RENK73; DE - Börse München, Boerse Muenchen - |

| |Freiverkehr, RENK73; DE - Börse Stuttgart, Boerse Stuttgart - |

| |Freiverkehr, RENK73; DE - Tradegate Exchange, Open Market, RENK73;|

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|Indices |MDAX, HDAX (Performance), MDAX (Kursindex), DAX Supersector |

| |Industrials (Performance) |

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