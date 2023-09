GNW-Adhoc: Royalton CHIC Resorts gibt Debüt auf Antigua mit einem Überwasser-Restaurant

^MIAMI, Sept. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit seiner kürzlichen Aufnahme in das

renommierte Blue Diamond Resorts Portfolio wird das Royalton CHIC Antigua

(https://www.royaltonresorts.com/resorts/chic-antigua) seine Gäste Anfang April

2024 auf der Insel unter dem Winde begrüßen, wo der Atlantik auf die Karibik

trifft. Das an der Nordwestküste Antiguas gelegene Strandresort lockt

temperamentvolle Reisende mit einem lebhaften und geselligen All-Inclusive-

Urlaubserlebnis, das sich ausschließlich an Erwachsene richtet. Buchungen sind

ab sofort möglich.

Das Royalton CHIC Antigua liegt 20 Minuten vom VC Bird International Airport

entfernt am idyllischen Dickinson Bay Beach und wird sich zu einem tropischen

Hotspot für lebhafte Paare, Gruppen von Freunden und energiegeladene

Alleinreisende entwickeln. Das Resort lädt die Besucher dazu ein, dem Alltag zu

entfliehen und einen Urlaub zu verbringen, der vor Energie und Vitalität nur so

sprüht. Das überschwängliche Party Your Way-Konzept von Royalton CHIC sorgt

dafür, dass jeder eine lebendige Atmosphäre genießt und jeden Tag etwas zu

feiern hat.

?Die bevorstehende Eröffnung des Royalton CHIC Antigua ist ein wichtiger

Meilenstein für die Westindischen Inseln und für Blue Diamond Resorts. Dieses

einzigartige Konzept der All-Inclusive-Gastfreundschaft hat sich als erfolgreich

erwiesen, und die Einführung auf Antigua ist eine perfekte Ergänzung. Dieser

Schritt stärkt die Positionierung des Reiseziels bei internationalen Reisenden,

die auf der Suche nach lebendigen Erlebnissen sind", so Jordi Pelfort, President

von Blue Diamond Resorts.?Wie immer sind herausragender Service und

erstklassige Erlebnisse die Säulen lohnender Gastfreundschaft, und wir gehen

davon aus, dass die Gäste in unserem neuesten Royalton CHIC Resort in Antigua

viel von beidem erleben werden."

Das Royalton CHIC Antigua liegt an einem Sandstrand, der tagsüber in der Sonne

und im Sternenlicht funkelt, und bietet 235 stilvolle Zimmer und Suiten, die

alle über einen Balkon oder eine Terrasse mit atemberaubendem Blick auf den

Ozean und den Sonnenuntergang verfügen, sowie ein modernes Dekor im Einklang mit

den Schwester-Royalton CHIC Resorts in Punta Cana und Cancun. Zu den luxuriösen

Details gehören das für Royalton charakteristische DreamBed(TM), die Regendusche

und die All-In Connectivity(TM)-Annehmlichkeiten; der Zimmerservice bietet rund um

die Uhr eine Auswahl aus den Menüs der Restaurants vor Ort und schafft so die

perfekte Umgebung, in der sich die Gäste nach einem aktiven, energiegeladenen

Tag entspannen können.

Das Royalton CHIC Antigua bietet seinen Gästen außerdem eine breite Palette an

fesselnden Erlebnissen und Aktivitäten, bei denen für jeden Geschmack etwas

dabei ist. Für leidenschaftliche Feinschmecker bietet das Pescari, das erste

Überwasser-Restaurant seiner Art in der Region, ein Diningtainment-Konzept, das

Essen und Unterhaltung mit einem atemberaubenden Blick auf das kristallklare

Wasser verbindet. Dieses exklusive Restaurant bietet atemberaubende Ausblicke

auf den Ozean, unglaubliche Sonnenuntergänge und eine stilvolle Atmosphäre

voller Energie und unvergleichlicher Stimmung. Auch auf dem Festland wird es

eine große Auswahl an Restaurants und Getränken geben: Sieben Restaurants, fünf

Bars und ein Rum-Shop wurden für das Resort konzipiert, darunter ein

authentisches Steakhouse, Menüs mit mediterraner und italienischer Küche, die

köstlichen Aromen der Karibik und verschiedene Möglichkeiten, Cocktails zu

kombinieren und zu mixen.

Gäste, die sich ein noch luxuriöseres und exklusiveres Resort-Erlebnis wünschen,

können ihren Aufenthalt im Royalton CHIC Antigua mit der exklusiven Diamond

Club(TM)-Zimmerkategorie aufwerten, die vom Butler-Service bis zum persönlichen

Check-in und Check-out, einem privaten Bereich am Pool und am Strand sowie

ultimativen Annehmlichkeiten im Zimmer alles bietet, um ihre Auszeit auf ein

höheres Niveau zu heben.

Zum Angebot des Resorts gehören außerdem glitzernde Swimmingpools, ein

Strandclub wie aus dem Bilderbuch mit faszinierendem Blick auf die unberührte

Küste und sprudelndem Ambiente, eine Entertainment-Plaza mit Theater für Live-

Musik und mehr sowie ein verwöhnendes Spa mit Wellness-Angeboten für Körper,

Geist und Seele, darunter Verwöhnbehandlungen und ein Hydrotherapie-Parcours

(gegen Aufpreis). Zur Abrundung des persönlichen Wellness-Urlaubs biet das

Fitnesscenter des Resorts eine Auswahl an modernen Geräten und ein robustes

Programm an geführten Aktivitäten, um den Gästen zu helfen, ihre Fitnessziele zu

erhalten und sogar zu übertreffen, einschließlich Paddle Board, Sunset Yoga und

Beach Bootcamp.

Für weitere Informationen oder um Ihren nächsten Urlaub zu buchen, besuchen

Sie www.royaltonchicresorts.com (http://www.royaltonchicresorts.com/)

Über Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts (https://www.bluediamondresorts.com/) verfügt über 60

Häuser mit mehr als 18.000 Zimmern in acht Ländern an den beliebtesten

Urlaubszielen in der Karibik. Zu den neun führenden Hotelmarken gehören die

preisgekrönten All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts

(https://www.royaltonresorts.com/), wo jeder zur Familie gehört. Ganz gleich, ob

die Gäste als Freunde, Eltern, Kinder, Paare oder Hochzeitsgesellschaft, im

Rahmen einer Firmen- oder Incentive-Reise oder als Alleinreisende anreisen - in

diesen Häusern mit individuellem Service und besonderen Annehmlichkeiten wie

All-In Connectivity(TM), DreamBed(TM) und die Sports Event Guarantee(TM) gelten sie alle

als eine Familie. Zur Stärkung wertvoller Beziehungen und Freundschaften bietet

das Hideaway at Royalton (https://www.royaltonresorts.com/hideaway) ein Erlebnis

nur für Erwachsene, mit exklusiver Gastronomie und erstklassigen Unterkünften,

um die Zusammengehörigkeit der Gäste zu fördern. Party Your Way in den Royalton

CHIC (https://www.royaltonresorts.com/) Resorts, eine pulsierende und lebendige

All-inclusive-Marke, die Unvorhergesehenes bietet. Mystique by Royalton

(https://www.mystiqueresorts.com/) ermöglicht die Flucht aus dem Alltag. In

verschiedenen Resorts im Boutique-Stil können die Gäste in die Umgebung

eintauchen und unendliche Schönheit und hippe Vibes genießen. Auf Jamaica bietet

das Grand Lido Negril (https://www.grandlidoresorts.com/) Gästen über 21 Jahren

einen einzigartigen All-inclusive-FKK-Urlaub an einem abgelegenen

Strandabschnitt für ein Höchstmaß an Privatsphäre. Memories Resorts & Spa

(https://www.memoriesresorts.com/) bietet Ihnen einen Urlaub ganz nach Ihren

Wünschen - ob Sie einen Familienurlaub oder ein Wiedersehen mit Freunden planen

oder ob Sie einfach nur mit Ihrer besseren Hälfte ausspannen möchten -, während

Starfish Resorts (https://www.starfishresorts.com/) einen großartigen Gegenwert

in atemberaubender Umgebung mit reichem Kultur- und Naturerbe bietet. Planet

Hollywood Hotels & Resorts (https://www.planethollywoodhotels.com/) lädt seine

Gäste ein, Vacation Like A Star(TM) (Urlaub wie ein Star) zu machen, mit einem

fesselnden und interaktiven Erlebnis sowie berühmten Elementen der Popkultur aus

ikonischen Filmen, Musik und Sport, während Sie im Planet Hollywood Adult Scene

(https://www.planethollywoodhotels.com/) den Paparazzi ausweichen, wo Ihr Urlaub

nur für Erwachsene mit Glamour und Exklusivität im Mittelpunkt der Faszination

und Aufmerksamkeit steht.

Um mehr über Blue Diamond Resorts zu erfahren, besuchen Sie bitte

www.bluediamondresorts.com (http://www.bluediamondresorts.com/)

Über Royalton CHIC Resorts

Royalton CHIC Resorts (https://www.royaltonresorts.com/) bietet pulsierende und

lebendige All-Inclusive-Erlebnisse nur für Erwachsene, bei denen Sie nach

Herzenslust feiern und das Unerwartete genießen können. An beliebten Reisezielen

in der Karibik wie Punta Cana (Dominikanische Republik) und Cancun (Mexiko)

bietet diese neue Generation von All-Inclusive-Konzepten für Erwachsene noch nie

dagewesene Erlebnisse, bei denen Luxus und Spaß an jedem idyllischen Ort

zusammenkommen. Wählen Sie zwischen Entspannung und Verwöhnung oder Party und

Spaß, feiern Sie, wie es Ihnen gefällt.

Ideal für Paare, Gruppen, Singles oder Freunde, mit modernen Zimmern und Suiten

mit All-In Luxury(TM), dem Premium-DreamBed(TM), einer Vielzahl von kulinarischen

Angeboten, All-In Connectivity(TM) und Exklusivität durch die Diamond Club(TM)-

Kategorie. Die Gäste können wählen, ob sie sich im Spa entspannen und verwöhnen

lassen oder die einzigartigen Veranstaltungen und Themenpartys des Resorts an

besonderen Orten genießen wollen.

Weitere Informationen zu den Royalton CHIC Resorts finden Sie unter

www.royaltonchicresorts.com (http://www.royaltonchicresorts.com)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter

: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8f653b05-78ad-4ec7-9030-

c3a45f913998/de

°