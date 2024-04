GNW-Adhoc: Santhera gibt vorläufige ungeprüfte Jahresergebnisse 2023 und ein Business-Update bekannt, gefolgt von der Publikation des Jahresberichts im Mai

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Eine Telefonkonferenz findet am 25. April 2024 um 14:30 MESZ / 13:30 BST /

08:30 EDT statt. Einzelheiten dazu am Ende dieser Pressemitteilung.

* 2023 finanzielle Eckdaten:

Umsätze aus Verträgen mit Kunden in Höhe von CHF 103,4 Millionen (2022:

CHF 7,5 Millionen)

Nettoergebnis von CHF 54,8 Millionen (2022: CHF -71,1 Millionen)

Cashflow aus Geschäftstätigkeit von CHF 47,6 Millionen (2022: CHF -29,8

Millionen)

* Zulassungen in Schlüsselmärkten - AGAMREE® (Vamorolon) in den USA, der EU

und dem Vereinigten Königreich für die Behandlung von Duchenne-

Muskeldystrophie (DMD) zugelassen, mit Sicherheitsvorteilen gegenüber

herkömmlichen Kortikosteroiden

* Strategische Partnerschaft - Unterzeichnung einer Lizenzvereinbarung mit

Catalyst Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: CPRX) für Nordamerika, mit

Schwerpunkt auf der Vermarktung von AGAMREE bei DMD und der Evaluierung von

Indikationen ausserhalb von DMD

* Erste Markteinführungen - erste Lancierung in Deutschland, gefolgt von der

Markteinführung in den USA durch Catalyst; Pläne für eine schrittweise

Einführung in den grösseren europäischen Ländern durch Santhera und

Partnerschaften für andere Regionen

* Liquiditätsreichweite bis 2025 - erheblicher Finanzertrag aus Vereinbarung

mit Catalyst, Veräusserung des RAXONE-Geschäfts und Produktverkäufe

resultieren insgesamt in Stärkung der Bilanz und Sicherung der Finanzierung

des operativen Geschäfts (ausgenommen fällig werdende Wandelanleihen)

* Erstes Quartal 2024 - Gute Akzeptanz mit ca. 150 mit AGAMREE behandelten

Patienten in Deutschland und Österreich; Umsatz von CHF 4,7 Millionen,

Barmittel zum 31. März 2024 von CHF 26,8 Millionen

* Ausblick - Spitzen-Jahresumsatz von über EUR 150 Millionen in Europa für

AGAMREE allein bei DMD erwartet, mit zusätzlichen Einnahmen aus

Partnerschaften und dem Ziel, bis Mitte 2026 den finanziellen Break-even zu

erreichen

Pratteln, Schweiz, 25. April 2024 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt

die vorläufigen, ungeprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für das am

31. Dezember 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr bekannt, berichtet über den

Geschäftsverlauf im Jahr 2023 sowie bis Anfang 2024, und informiert über die

strategischen und finanziellen Initiativen des Unternehmens. Der vollständige

Jahresbericht 2023 wird gemäss Genehmigung der SIX Exchange Regulation im Mai

veröffentlicht.

"Die letzten 15 Monate waren für Santhera eine entscheidende Phase, die von

bemerkenswerten Erfolgen und wichtigen Meilensteinen geprägt war. Innerhalb von

nur drei Monaten haben wir die Zulassungen für AGAMREE in wichtigen Regionen und

auf verschiedenen Kontinenten erhalten. Unsere Zusammenarbeit mit Catalyst

Pharmaceuticals hat uns in eine strategische Position gebracht, die es uns

ermöglicht, das Produkt für Patienten in Nordamerika verfügbar zu machen und die

Strategie einer gemeinsamen Entwicklung von AGAMREE in Indikationen jenseits von

DMD zu untersuchen. Durch die Veräusserung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden

Vermögenswerten und die Fokussierung auf AGAMREE haben wir zudem unsere

Geschäftstätigkeit gestrafft und unsere finanzielle Basis gestärkt", sagte Dario

Eklund, CEO von Santhera. "Wir sind bereit, weiter mit diesem Schwung unsere

Mission voranzutreiben, die Versorgung der DMD-Gemeinschaft zu verbessern und

die Lebensqualität der Patienten zu erhöhen. Ich bin unglaublich stolz auf das

Engagement und den Innovationsgeist unseres Teams und blicke optimistisch in die

Zukunft, da wir uns in Richtung Profitabilität bewegen und die therapeutische

Reichweite von AGAMREE ausweiten."

Im Jahr 2023 und bis ins Jahr 2024 erreichte Santhera wichtige Meilensteine,

indem das Unternehmen die Zulassungen für AGAMREE für DMD in den USA, der EU und

Grossbritannien erhielt und das Produkt zur Zulassung in China einreichte. Zu

den strategischen Schritten gehörten die Lizenzierung von AGAMREE an Catalyst in

Nordamerika und die Fokussierung der Geschäftstätigkeit auf Europa, die im

Januar 2024 in der ersten globalen Markteinführung von AGAMREE in Deutschland

gipfelte. Finanziell gesehen erzielte Santhera im Jahr 2023 einen Umsatz von

CHF 103,4 Millionen und einen Reingewinn von CHF 54,8 Millionen, was primär auf

den Lizenzvertrag mit Catalyst zurückzuführen ist. Die Barreserven von CHF 30,4

Millionen am Jahresende und die erwarteten Einnahmen aus Produktverkäufen

dürften die Geschäftstätigkeit bis ins Jahr 2025 sichern. Zusätzliche Mittel

werden erforderlich sein, um Schulden (fällig werdende Wandelanleihen) zu

begleichen und weitere Markteinführungen zu unterstützen, wobei der Break-even

in der ersten Hälfte des Jahres 2026 angestrebt wird.

ÜBERBLICK ÜBER PIPELINE- UND GESCHÄFTSFORTSCHRITTE

2023 wichtige Ereignisse und Aktualisierungen nach dem Berichtszeitraum

* AGAMREE wurde in den USA, der EU und dem Vereinigten Königreich für die

Behandlung von DMD zugelassen

* Europäische Zulassungsbehörden bestätigten die Sicherheitsvorteile von

AGAMREE im Hinblick auf die Erhaltung der Knochengesundheit und des

Wachstums im Vergleich zu Standardkortikosteroiden

* Die chinesische Zulassungsbehörde akzeptierte und gewährte eine vorrangige

Prüfung für den Vamorolon Zulassungsantrag (NDA) bei DMD

* Catalyst erhielt exklusive Lizenz für AGAMREE in Nordamerika in einem

Transaktionswert von bis zu USD 231 Millionen plus Royalties

* AGAMREE wurde in Deutschland als erstem Markt für die Behandlung von DMD

eingeführt, mit ermutigender früher Akzeptanz

* Santhera's Partner Catalyst lancierte AGAMREE in den USA im Q1-2024

* Veräusserung des RAXONE/Idebenon-Geschäfts an Chiesi Group abgeschlossen

* Konzentration auf AGAMREE und, nach Überprüfung des Portfolios, Beendigung

der Lonodelestat-Lizenz durch Santhera und Rückgabe der Vermögenswerte an

Spexis

AGAMREE (Vamorolon) in den USA, der EU und im Vereinigten Königreich zugelassen

AGAMREE wurde von der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA (am 26. Oktober

2023), der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) in der EU (am 18. Dezember

2023) und der britischen Zulassungsbehörde für Arzneimittel und

Gesundheitsprodukte (MHRA) (am 11. Januar 2024) zugelassen. Damit ist es die

erste DMD-Behandlung, die in diesen drei Gebieten die Marktzulassung hat. In der

EU ist AGAMREE zur Behandlung aller Patienten ab 4 Jahren mit DMD das erste und

einzige zugelassene Medikament.

Die EMA und die MHRA bestätigten klinisch wichtige Sicherheitsvorteile von

AGAMREE im Hinblick auf die Aufrechterhaltung des normalen Knochenstoffwechsels,

der Knochendichte und des Knochenwachstums im Vergleich zu den

Standardkortikosteroiden, wobei gleichzeitig eine ähnliche Wirksamkeit

beobachtet wurde. Im März 2024 akzeptierte das Center for Drug Evaluation (CDE)

der chinesischen National Medical Products Administration (NMPA) den NDA für

Vamorolon und gewährte eine vorrangige Prüfung. Vorbehältlich eines positiven

Ergebnisses könnte dies bis zum ersten Quartal 2025 zu einer Zulassung führen.

Nordamerikalizenz für AGAMREE an Catalyst Pharmaceuticals vergeben

Im Juni 2023 gab Santhera die Unterzeichnung einer exklusiven Lizenz- und

Kooperationsvereinbarung für AGAMREE in Nordamerika (NA) mit Catalyst bekannt,

einem biopharmazeutischen Unternehmen, das sich auf die Vermarktung neuartiger

Medikamente für Patienten mit seltenen Krankheiten konzentriert. Die

Vereinbarung umfasst die Entwicklung und Vermarktung von AGAMREE für DMD sowie

die Rechte für alle potenziellen zukünftigen Indikationen in NA. Die

Gesamtvergütung für Santhera beläuft sich auf bis zu USD 231 Millionen

(einschliesslich Kapitalbeteiligung), zuzüglich Royalties aus Produktverkäufen.

Nach Abschluss der Transaktion im Juli 2023 erhielt Santhera eine Vorauszahlung

von USD 90 Millionen (USD 75 Millionen in bar und USD 15 Millionen für Aktien).

Nach der FDA-Zulassung von AGAMREE für DMD am 26. Oktober 2023 erhielt Santhera

weitere USD 36 Millionen von Catalyst, wovon Santhera vertraglich vereinbarte

regulatorische Meilensteinverpflichtungen Dritter (USD 26 Millionen) bezahlte.

Darüber hinaus könnte Catalyst Santhera umsatzabhängige Meilensteine in Höhe von

bis zu USD 105 Millionen sowie Royalties im bis zu tiefen zweistelligen

Prozentbereich zahlen und wird entsprechende Verpflichtungen von Santhera

gegenüber Drittparteien auf AGAMREE-Verkäufen in allen Indikationen in NA

übernehmen.

Im März 2024, nach der FDA-Zulassung am 26. Oktober 2023, gab Catalyst bekannt,

dass AGAMREE nun unter rezeptpflichtiger Abgabe in den USA über ein

Spezialapothekennetzwerk vertrieben wird.

Santhera und Catalyst haben beträchtliche Fortschritte bei der Festlegung des

strategischen Rahmens für ein gemeinsames klinisches Entwicklungsprogramm und

die gemeinsame Finanzierung von AGAMREE für globale Indikationen zusätzlich zu

DMD gemacht.

Erste Markteinführung in Deutschland Anfang 2024 - Massnahmen zur weiteren

Kommerzialisierung schreiten in ganz Europa voran

Am 15. Januar 2024 hat Santhera AGAMREE als 40 mg/ml orale Suspension zur

Behandlung von DMD in Deutschland als weltweit erstem Markt eingeführt. Seit

Februar 2024 ist AGAMREE auch in Österreich erhältlich. Dieser bedeutende

Meilenstein unterstreicht Santhera's Bestreben, eine sichere und wirksame

Behandlung für DMD-Patienten bereitzustellen und damit einen hohen ungedeckten

medizinischen Bedarf zu decken. Für Santhera bedeutete diese Markteinführung

einen wichtigen Schritt nach vorne, da das Unternehmen nun die kommerzielle

Phase im DMD-Bereich erreicht hat.

Santhera plant, AGAMREE Patienten in weiteren Regionen Europas (Frankreich,

Vereinigtes Königreich, Italien, Spanien, Benelux und Schweiz) selbst zur

Verfügung zu stellen und befindet sich in der Endphase der Verhandlungen mit

Vertriebspartnern für die Kommerzialisierung in anderen europäischen Ländern.

Die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Marktzugang und der Einbindung von

Interessengruppen und wichtigen Meinungsbildnern in den Zielländern wurden im

Berichtszeitraum fortgesetzt. Nach Deutschland ist der Aufbau einer

kommerziellen Kernorganisation im Vereinigten Königreich, Frankreich, Italien

und den Benelux-Ländern in vollem Gange.

Vollständige Veräusserung des RAXONE/Idebenon-Geschäfts an Chiesi Group

In einer am 28. Juli 2023 abgeschlossenen Transaktion erwarb Chiesi Group alle

Vermögenswerte und gewisse Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Idebenon für

alle Indikationen weltweit. Dazu gehörte auch RAXONE in der Indikation Leber

hereditäre Optikusneuropathie (LHON), für das Chiesi bereits seit 2019 weltweit

exklusive Lizenzrechte hielt, mit Ausnahme von Nordamerika und Frankreich. Im

Rahmen der Vereinbarung übernahm Chiesi Group die zwischen Santhera und den

französischen Erstattungsbehörden im Zusammenhang mit RAXONE in LHON vereinbarte

Vergleichszahlung in Höhe von EUR 25,3 Millionen, was die kurzfristigen

finanziellen Verpflichtungen von Santhera deutlich reduzierte und die Bilanz des

Unternehmens stärkte. Die Einstellung der Aktivitäten im Zusammenhang mit RAXONE

ermöglichte Santhera zudem eine Straffung der Geschäftsprozesse, wodurch die

Betriebskosten gesenkt und Ressourcen für die Markteinführung von AGAMREE und

dessen Lancierung in Europa freigesetzt wurden.

Santhera behält einen bedingten Wert für LHON in den USA und in anderen

Indikationen weltweit. Santhera ist berechtigt, an einer möglichen

Marktzulassung von RAXONE für LHON in den USA in Form von einstelligen variablen

prozentualen Zahlungen auf den Nettoumsatz oder Meilensteinzahlungen von bis zu

USD 10 Millionen zu partizipieren. Sollte sich Chiesi entscheiden, Idebenon in

nicht-ophthalmologischen Indikationen weiterzuentwickeln, hätte Santhera

Anspruch auf zusätzliche Meilensteinzahlungen in ähnlicher Grössenordnung und

auf variable Zahlungen auf den Nettoumsatz im hohen einstelligen Prozentbereich.

Entwicklung von Lonodelestat wird eingestellt und der Wirkstoff an Spexis

zurückzugeben

Die Priorität von Santhera lag in der jüngsten Vergangenheit auf der

Weiterentwicklung von AGAMREE durch den Zulassungsprozess und auf den

Vorbereitungen für den Markteintritt. Wie bereits früher kommuniziert, hatte

Santhera die Entwicklung von Lonodelestat pausiert und erklärt, dass die

Fortsetzung des Programms von zusätzlichen Finanzmitteln und Partnerschaften

abhängig sei. Im Rahmen der Überprüfung des Portfolios und der Fokussierung auf

AGAMREE hat Santhera die Entwicklungsaktivitäten und die Lizenzvereinbarung für

Lonodelestat beendet und wird das Produkt an Spexis zurückgeben. Dies hat keine

weiteren finanziellen Auswirkungen auf die Jahresrechnung 2023, da bereits in

der konsolidierten Erfolgsrechnung 2022 eine Wertminderung unter den

Entwicklungskosten verbucht wurde.

Nächsten Schritte von Santhera - Ausblick

Nach der erfolgreichen Lancierung von AGAMREE in Deutschland wird das

Unternehmen das Produkt im Laufe des Jahres 2024 im Vereinigten Königreich

einführen, gefolgt von Frankreich, Italien und Spanien im Frühjahr 2025 sowie

den Benelux-Ländern. Gleichzeitig hat Santhera in Frankreich einen Antrag für

ein Early-Access-Programm eingereicht und ist aktiv in Preisverhandlungen. Die

Markteinführung im Vereinigten Königreich soll nach Abschluss der Preisprüfung

durch das National Institute for Health and Care Excellence (NICE) im Sommer

2024 erfolgen.

Das Unternehmen schätzt, dass es innerhalb der nächsten fünf Jahre allein in

Europa einen Jahresumsatz von über EUR 150 Millionen bei DMD (die erste

Indikation für AGAMREE) erzielen wird, wobei zusätzliche Einnahmen durch

Umsatzmeilensteine und Royalties von Partnern in den USA und China erwartet

werden. Darüber hinaus ist Santhera bestrebt, den geografischen Zugang zu

AGAMREE durch zusätzliche Vertriebspartnerschaften in noch nicht erschlossenen

Regionen zu erweitern. Gemeinsam streben Santhera und Catalyst die Ausweitung

von AGAMREE auf weitere Indikationen an, wobei der Schwerpunkt auf seltenen

pädiatrischen Erkrankungen liegt.

Santhera hat die kurzfristigen Verbindlichkeiten erfolgreich reduziert und die

Liquiditätsreichweite bis ins Jahr 2025 erweitert (ohne fällig werdende

Wandelanleihen). Santhera prüft weiterhin Optionen für zusätzliche

Finanzierungen, um die Anforderungen der Anleihen zu erfüllen und das

Marktwachstum und die Entwicklung der Pipeline von AGAMREE zu unterstützen, und

wird der Fremdfinanzierung und der Monetarisierung von Royalties Vorrang vor

Eigenkapitaloptionen einräumen. Das Unternehmen geht davon aus, dass es in der

ersten Hälfte des Jahres 2026 den Break-even auf Cash-Basis erreichen wird.

VORLÄUFIGE UNGEPRÜFTE FINANZERGEBNISSE 2023 & FINANZIERUNG

* Umsätze aus Verträgen mit Kunden in Höhe von CHF 103,4 Millionen (2022:

CHF 7,5 Millionen)

* Operatives Ergebnis von CHF 68,8 Millionen (2022: CHF -52,0 Millionen)

* Nettoergebnis von CHF 54,8 Millionen (2022: CHF -71,1 Millionen)

* Cashflow aus Geschäftstätigkeit von CHF 47,6 Millionen (2022: CHF -29,8

Millionen)

* Liquide Mittel von CHF 30,4 Millionen (31. Dez. 2023)

* Liquiditätsreichweite bis ins Jahr 2025, ohne Fälligkeit der Wandelanleihe

im August 2024

* Update 2024: Umsätze von CHF 4,7 Millionen (Q1 2024); liquide Mittel von

CHF 26,8 Millionen (31. März 2024)

Ganzjahresumsatz 2023 wird durch Lizenzeinnahmen gesteigert

Im Jahr 2023 verzeichnete Santhera einen Gesamtumsatz aus Verträgen mit Kunden

von CHF 103,4 Millionen (2022: CHF 7,5 Millionen). Der Nettoumsatz belief sich

auf CHF 0,8 Millionen und umfasste die Wiederaufnahme des direkten

Produktverkaufs von RAXONE in Frankreich (2022: CHF -5,6 Millionen, abzüglich

CHF 0,4 Millionen Produktverkäufe und CHF 6,0 Millionen einmalige Anpassung im

Zusammenhang mit dem inzwischen beigelegten Erstattungsstreit für RAXONE in

Frankreich). Die Einnahmen aus Auslizenzierungsgeschäften stiegen im Jahr 2023

auf CHF 99,9 Millionen (2022: CHF 11,2 Millionen), hauptsächlich aufgrund der

Einnahmen aus der exklusiven Lizenzvereinbarung mit Catalyst (CHF 98,0

Millionen) und Sperogenix Therapeutics (CHF 1,9 Millionen) für die gewährten

Lizenzrechte an AGAMREE in Nordamerika bzw. China. Der Nettoumsatz mit

Lizenzpartnern im Jahr 2023 belief sich auf CHF 2,7 Millionen (2022: CHF 1,9

Millionen) und stand im Zusammenhang mit dem Verkauf von RAXONE in Europa.

Kosten der verkauften Waren

Die Kosten der verkauften Produkte beliefen sich auf CHF 3,2 Millionen und lagen

leicht unter dem Niveau des Vorjahres (2022: CHF 3,6 Millionen), was auf

geringere Lieferungen von RAXONE und geringere Abschreibungen auf immaterielle

Vermögenswerte zurückzuführen ist.

Operativer Aufwand und Ergebnis

Der operative Gesamtaufwand von CHF 32,0 Millionen (2022: CHF 56,1 Millionen)

lag um 43% unter dem Vorjahreswert, was in erster Linie auf niedrigere

Entwicklungskosten und den Nettogewinn aus dem Verkauf der RAXONE-

Veräusserungsgruppe zurückzuführen ist, was teilweise durch einen höheren

Verwaltungs- and allgemeinen Aufwand ausgeglichen wurde.

Der Entwicklungsaufwand belief sich auf CHF 18,7 Millionen (2022: CHF 30,5

Millionen). Der Rückgang um 39% ist auf geringere klinische und regulatorische

Dienstleistungen von Dritten zurückzuführen, die sich hauptsächlich auf die

Unterstützung der Zulassungsanträge für AGAMREE bei DMD bei den Behörden in den

USA, der EU und dem Vereinigten Königreich bis zur Zulassung bezogen.

Die Kosten für Marketing und Vertrieb betrugen CHF 9,8 Millionen (2022: CHF 10,9

Millionen). Auf vergleichbarer Basis, d.h. ohne die einmalige Rückstellung in

Höhe von CHF 2,1 Millionen im Zusammenhang mit dem Erstattungsstreit für RAXONE

in Frankreich im Vorjahr, stellt dies einen leichten Anstieg dar, der auf höhere

Vorbereitungsaktivitäten für die Kommerzialisierung von AGAMREE in den USA in

der ersten Jahreshälfte, d.h. vor Auslizenzierung, und in Europa zurückzuführen

ist.

Die Verwaltungs- und allgemeine Aufwand belief sich auf CHF 21,2 Millionen

(2022: CHF 14,6 Millionen), wobei der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr die

Kosten im Zusammenhang mit den Lizenzierungsaktivitäten und die Aufstockung des

Personals in Schlüsselfunktionen im Hinblick auf die Vorbereitung des

Markteintritts von AGAMREE in den USA (vor der Auslizenzierung an Catalyst) und

Europa widerspiegelt.

Das operative Ergebnis belief sich auf einen Gewinn von CHF 68,8 Millionen

(2022: Verlust von CHF -52,0 Millionen).

Finanzielle Erträge und Aufwendungen

Der Finanzertrag im Jahr 2023 belief sich auf CHF 19,4 Millionen (2022: CHF 6,0

Millionen). Der Anstieg war in erster Linie auf positive Nettoveränderungen des

Fair Value von Finanzinstrumenten und auf (nicht) realisierte Wechselkursgewinne

zurückzuführen.

2023 stieg der Finanzaufwand um 36% auf CHF 33,4 Millionen (2022: CHF 24,6

Millionen), vor allem aufgrund höherer negativer Nettoveränderungen des Fair

Value von Finanzinstrumenten und (nicht) realisierter Wechselkursverluste. Die

grösste Aufwandsposition, der Zins- und Wiederherstellungsaufwand, blieb im

Vergleich zum Vorjahr unverändert (2023: CHF -21,3 Millionen gegenüber 2022:

CHF -20,1 Millionen).

Zusammengefasst resultiert daraus ein Nettofinanzaufwand von CHF 14,0 Millionen,

was einer Reduktion von 25% gegenüber dem Vorjahr entspricht (2022: CHF 18,6

Millionen).

Nettoergebnis

Das Nettoergebnis im Jahr 2023 belief sich auf einen Gewinn von CHF 54,8

Millionen verglichen mit einem Nettoverlust von CHF 71,1 Millionen im Jahr 2022.

Liquide Mittel und Cashflows

Zum 31. Dezember 2023 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von

CHF 30,4 Millionen, verglichen mit CHF 1,4 Millionen zum 31. Dezember 2022.

Der Netto-Cashflow aus Geschäftstätigkeit belief sich auf CHF 47,6 Millionen

(2022: Netto-Mittelabfluss von CHF 29,8 Millionen). Zum positiven Cashflow aus

betrieblicher Tätigkeit trugen vor allem die Auslizenzierungserträge, die sich

im Ergebnis vor Steuern niederschlugen, und das gesamte Finanzergebnis bei,

teilweise ausgeglichen durch eine negative Veränderung der langfristigen

Rückstellungen.

Der Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit war höher als im Vorjahr und belief

sich auf CHF 18,0 Millionen (2022: CHF 3,9 Millionen). Dieser bestand

hauptsächlich aus regulatorisch bedingten Meilensteinzahlungen für AGAMREE von

Santhera an ihre Lizenzpartner (klassifiziert als immaterielles Anlagevermögen)

in Höhe von CHF -23,7 Millionen (2022: CHF 3,9 Millionen), die teilweise durch

Mittelzuflüsse aus dem Verkauf von Finanzanlagen ausgeglichen wurden.

Der Netto-Cashflow aus/für Finanzierungstätigkeit belief sich im Jahr 2023 auf

CHF -0,1 Millionen (2022: CHF 14,0 Millionen). Dies ist das Ergebnis von Erlösen

aus Finanzierungstransaktionen (Aktien, Warrants und Umtauschanleihen) in Höhe

von insgesamt CHF 26,3 Millionen, die durch den Mittelabfluss für

Finanzierungstätigkeiten, vor allem die Rückzahlung von Umtauschanleihen in Höhe

von CHF 25,5 Millionen, ausgeglichen wurden.

Zusammengefasst belief sich die Nettozunahme der flüssigen Mittel im Jahr 2023

auf CHF 29,0 Millionen (2022: Nettoabnahme von CHF 19,9 Millionen).

Aktiven und Passiven

Die immateriellen Vermögenswerte stiegen um CHF 14,7 Millionen auf CHF 74,0

Millionen, was auf die für die Zulassung von AGAMREE in den USA gezahlten

Meilensteinzahlungen in Höhe von CHF 23,4 Millionen zurückzuführen ist, die

durch den Verkauf von Idebenone und Abschreibungen ausgeglichen wurden.

Die Gesamtverbindlichkeiten verringerten sich um CHF 58,3 Millionen auf CHF 49,2

Millionen, hauptsächlich aufgrund von Schuldentilgungen und Verbindlichkeiten,

die beim Verkauf von Idebenon übertragen wurden.

Eigenkapital

Das gesamte konsolidierte Eigenkapital zum 31. Dezember 2023 belief sich auf

CHF 60,5 Millionen, verglichen mit einem Eigenkapitaldefizit von CHF -43,7

Millionen zum 31. Dezember 2022, als Ergebnis des Nettogewinns für den Zeitraum

sowie der Ausgabe von Eigenkapital während des Jahres.

Einigung über Preisgestaltung/Erstattung für RAXONE in Frankreich erzielt -

Geschäft an Chiesi Group verkauft

Im Februar 2023 schloss Santhera die Verhandlungen mit dem Comité économique des

produits de santé (CEPS) ab, sicherte sich eine endgültige Erstattungsregelung

und nahm den Verkauf von RAXONE in Frankreich ab April 2023 wieder auf. Da der

neue Referenzpreis unter dem Preis lag, der seit der Markteinführung im Jahr

2015 im Rahmen des vorläufigen Preissystems galt, führte dies zu einer

gestaffelten Erstattungsverpflichtung bis 2024/25. Zu diesem Zweck hat Santhera

schrittweise einen Gesamtbetrag von CHF 24,8 Millionen (per 31. Dezember 2022)

in langfristigen Rückstellungen zurückgestellt, die teilweise mit dem

Nettoumsatz und als Marketing- und Vertriebskosten verbucht wurden.

Am 28. Juli 2023 schloss Santhera die vollständige Veräusserung des

RAXONE/Idebenon-Geschäfts weltweit und für alle Indikationen an Chiesi

Farmaceutici S.p.A., einen internationalen forschungsorientierten

Gesundheitskonzern (Chiesi Group), ab. Die Transaktion ersetzt die im Jahr 2019

geschlossene Lizenzvereinbarung zwischen den beiden Unternehmen. Im Rahmen der

Vereinbarung erwarb Chiesi Group den immateriellen Vermögenswert Idebenon, das

dazugehörige Inventar und übernahm die Verantwortung für die zwischen Santhera

und den französischen Erstattungsbehörden vereinbarte Einigung.

Der Nettogewinn aus dem Verkauf der Veräusserungsgruppe in Höhe von CHF 17,7

Millionen wurde in der konsolidierten Erfolgsrechnung für das am 31. Dezember

2023 endende Jahr erfasst. Der Nettogewinn ist hauptsächlich auf die Ausbuchung

der langfristigen Rückstellung (CHF 24,8 Millionen) zurückzuführen, die

teilweise durch den Verlust aus der Ausbuchung des immateriellen Vermögenswerts

Idebenon (CHF 6,6 Millionen) ausgeglichen wurde.

Die Vereinbarung vereinfachte das RAXONE-Geschäft für beide Unternehmen

erheblich: Chiesi wurde Inhaber der Marktzulassung für RAXONE/Idebenon in Europa

und globaler Markeneigentümer, während sich Santhera auf die Markteinführung von

AGAMREE in Europa konzentrierte.

Eigenkapitalgebundene Finanzierungen und Aktienkapital

In einem schwierigen Marktumfeld ist es Santhera gelungen, die Verschuldung in

der Bilanz durch die Rückzahlung einer Wandelanleihe zu reduzieren und durch

aktiengebundene Finanzierungen ausreichend Mittel für den Betrieb und die

Weiterentwicklung des Hauptprodukts bis zur Zulassung bereitzustellen. Zurzeit

verfügt das Unternehmen noch über eigene Aktien, die bei entsprechenden

Marktbedingungen platziert werden können.

Anleihe-Instrumente. Im Jahr 2023 reduzierte Santhera die Schulden (Wandel- und

Umtauschanleihen) von einem Gesamtbetrag von CHF 43,2 Millionen (31. Dezember

2022) um CHF 22,3 Millionen und hat aktuell Wandelanleihen mit einem Buchwert

von CHF 20,9 Millionen ausstehend, die im August 2024 fällig werden. Von den

vorrangigen, ungesicherten Wandelanleihen (Anleihen 2021/24) wurden im Laufe des

Jahres 2023 CHF 1,5 Millionen gewandelt, und am 31. Dezember 2023 war ein

Gesamtbetrag von CHF 11,0 Millionen ausstehend. Für die Privatanleihe 2021/24

vereinbarten Santhera und Highbridge im Februar 2023 einen neuen Wandlungspreis

von CHF 5.00 für eine Tranche von CHF 5 Millionen und CHF 10.00 für die

verbleibende Tranche. Der Nominalwert der am 31. Dezember 2023 ausstehenden

Wandelanleihen mit Fälligkeit im August 2024 beläuft sich auf insgesamt CHF 24,5

Millionen, davon CHF 13,6 Millionen (öffentlich 2021/24), CHF 7,0 Millionen

(privat 2021/24 mit Wandlungspreis CHF 10.00) und CHF 4,0 Millionen (privat

2021/24 mit Wandlungspreis CHF 5.00).

Aktienkapital und Eigene Aktien. Im Februar 2023 hat Santhera die von den

Aktionären am 29. November 2022 beschlossene ordentliche Kapitalerhöhung durch

die Ausgabe von 40 Millionen Aktien abgeschlossen. Davon wurden 3 Millionen

Aktien im Rahmen der Highbridge-Finanzierung ausgegeben, der Rest wurde im

Eigenbestand gehalten. Zusätzlich wurden im Berichtszeitraum weitere 0,5

Millionen neue Aktien für Finanzierungstransaktionen und aktienbasierte

Vergütungen ausgegeben.

An der Generalversammlung (GV) am 27. Juni 2023 genehmigten die Aktionäre eine

Aktienzusammenlegung im Verhältnis 10:1. Die Zusammenlegung der Aktien wurde am

3. Juli 2023 vollzogen. Darüber hinaus stimmten die Aktionäre auch der Schaffung

einer Kapitalspanne zu, die den Verwaltungsrat ermächtigt, das Aktienkapital

innerhalb einer bestimmten Spanne und über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren

zu erhöhen oder zu reduzieren. Ferner stimmten die Aktionäre der Ersetzung des

bestehenden bedingten Kapitals für Finanzierungszwecke und für die

Mitarbeiterbeteiligung durch ein entsprechendes neues, erhöhtes bedingtes

Kapital zu.

Am 31. Dezember 2023 bestand das ausgegebene Aktienkapital aus 12'620'376 Aktien

(Nennwert CHF 0.10 pro Aktie) mit einem Gesamtnennwert von CHF 1'262'037 und das

Unternehmen hielt 1'305'167 eigene Aktien mit einem Gesamtnennwert von

CHF 130'517 für künftige Eigenkapitalfinanzierungen.

Änderungen der Highbridge-Fazilität zur Deckung des kurzfristigen

Liquiditätsbedarfs

Im Februar 2023 haben Santhera und Highbridge die bestehende

Finanzierungsvereinbarung weiter geändert. Im Rahmen der geänderten Vereinbarung

erklärte sich Highbridge bereit, bis zu CHF 22,2 Millionen zur Verfügung zu

stellen, davon rund CHF 2,2 Millionen durch den Kauf von 3 Millionen Aktien zu

CHF 7.50 pro Aktie und bis zu CHF 20 Millionen durch die bestehende

Finanzierungsvereinbarung, vorbehältlich der Bedingungen, um Santhera bis zum

PDUFA-Datum im Oktober 2023 zu finanzieren. Ein erster Betrag von CHF 5

Millionen wurde sofort abgerufen, und CHF 15 Millionen sollten in weiteren

Tranchen verfügbar werden, abhängig von bestimmten Meilensteinen und anderen

Bedingungen.

Das Unternehmen hatte zum 30. Juni 2023 umtauschbare Instrumente zum Nennwert in

Höhe von CHF 25,5 Millionen ausstehend. Alle ausstehenden Beträge aus

umtauschbaren Anleihen wurden im Juli 2023 nach Abschluss der U.S.-

Lizenztransaktion beglichen.

Perspektiven zur Finanzierung

Wie bereits erwähnt, wird erwartet, dass die Erteilung der U.S.-Lizenz für

AGAMREE, der Abschluss des Transfers von RAXONE und die Rückzahlung der

umtauschbaren Anleihen zusammen mit den erwarteten Einnahmen aus AGAMREE in den

Selbstvermarktungsländern für eine Liquiditätsreichweite bis ins Jahr 2025

sorgen, ohne Berücksichtigung der Fälligkeit der Wandelanleihe. Der

Nettomittelabfluss aus dem operativen Geschäft wird für 2024 auf

durchschnittlich ca. CHF 2,5 Millionen pro Monat geschätzt, verglichen mit ca.

CHF 4,0 Millionen pro Monat im Jahr 2023 ohne einmalige Lizenzeinnahmen.

Santhera prüft den Bedarf an weiteren Finanzmitteln zur Unterstützung des

Marktwachstums, der Entwicklung der Produktlinienerweiterung für AGAMREE und zur

Sicherung des Geschäftsbetriebs. Das Unternehmen prüft potenzielle Royalty- und

Fremdfinanzierungen und verfügt zudem über eigene Aktien, bedingtes und

genehmigtes Kapital, das je nach Marktbedingungen für eine künftige Platzierung

zur Verfügung steht.

Q1-2024 GESCHÄFTSUPDATE

Die Umsätze im Quartal bis zum 31. März 2024 beliefen sich auf CHF 4,7 Millionen

und umfassen in erster Linie die ersten Produktverkäufe von AGAMREE in

Deutschland und Österreich (CHF 2,1 Millionen) sowie Meilensteinzahlungen im

Zusammenhang mit dem Zulassungsfortschritt in China und dem Nettoumsatz mit

Lizenzpartnern (CHF 2,6 Millionen).

Die erste Markteinführung von AGAMREE erfolgte am 15. Januar in Deutschland, wo

rund 3'000 Patienten von DMD betroffen sind. Darüber hinaus ist AGAMREE seit dem

15. Februar auch in Österreich erhältlich. Die Marktresonanz war sehr positiv,

was sich in einer starken Nachfrage und proaktiven Anfragen von Patienten und

Betreuern zeigte. Innerhalb von nur wenigen Monaten nach Verfügbarkeit wurde

AGAMREE bereits an rund 150 Patienten verschrieben.

Die liquiden Mittel beliefen sich zum 31. März 2024 auf CHF 26,8 Millionen.

ENTSCHEID VON SIX EXCHANGE REGULATION

Die SIX Exchange Regulation hat Santhera erlaubt, den Geschäftsbericht 2023 bis

spätestens 31. Mai 2024 zu veröffentlichen. Santhera ist dabei, den

Geschäftsbericht 2023 fertigzustellen. Die Verschiebung ermöglicht es Santhera

und der Revisionsstelle, die Erstellung und Prüfung der Jahresrechnung unter

Berücksichtigung wesentlicher Ereignisse ausserhalb des ordentlichen

Geschäftsgangs während und nach dem Ende der Berichtsperiode abzuschliessen. Wie

von SIX Exchange Regulation verlangt, druckt Santhera hier den folgenden Auszug

aus dem Entscheid von SIX Exchange Regulation ab:

Das Gesuch um Ausnahme von Aufrechterhaltungspflichten und damit der Aufschub

der Publikation des Geschäftsberichts 2023 sowie die Einreichung dieses Berichts

bei SIX Exchange Regulation AG bis spätestens Freitag, 31. Mai 2024 wird unter

folgendem Vorbehalt (lit. a) und unter folgenden Bedingungen (lit. b) genehmigt:

a. SIX Exchange Regulation AG behält sich vor, allenfalls den Handel mit

Effekten von Santhera vorübergehend einzustellen, wenn diese ihren

Geschäftsbericht 2023 nicht bis spätestens Freitag, 31. Mai 2024, 23.59 Uhr nach

den Vorschriften zur Ad hoc-Publizität (Art. 53 Kotierungsreglement i.V.m.

Richtlinie betr. Ad hoc-Publizität) veröffentlicht und bei SIX Exchange

Regulation AG einreicht.

b. Santhera hat betreffend den vorliegenden Entscheid bis spätestens

Dienstag, 30. April 2024, 7.30 Uhr, eine Medienmitteilung gemäss den

Vorschriften zur Ad hoc-Publizität (Art. 53 Kotierungsreglement i.V.m.

Richtlinie betr. Ad hoc-Publizität) zu veröffentlichen. Diese Medienmitteilung

hat:

* den vollständigen Wortlaut von Ziff. I des vorliegenden Entscheides an

prominenter Stelle zu enthalten;

* die Gründe für die Verschiebung der Publikation und Einreichung des

Geschäftsberichts 2023 zu erwähnen;

* die ungeprüften Schlüsselkennzahlen (Key Figures) wie Nettoumsatz, EBITDA,

EBIT, Reingewinn/-verlust, Bilanzsumme, Eigenkapital etc. in Bezug auf das

Geschäftsergebnis 2023 zu nennen.

Ganzjahresfinanzresultate

Die in dieser Pressemitteilung präsentierten vorläufigen, ungeprüften Zahlen

können sich noch ändern. Das Unternehmen plant, seinen geprüften Jahresbericht

2023 im Mai 2024 zu veröffentlichen.

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung

2023 2022

IFRS, in TCHF (vorläufig ungeprüft) (geprüft)

Nettoumsatz 754 (5,578)

Einnahmen aus Auslizenzierungsgeschäften 99,923 11,190

Nettoumsatz mit Lizenzpartnern 2,699 1,861

Umsätze aus Verträgen mit Kunden 103,376 7,473

-------------------------------------------------------------------------------

Kosten der verkauften Waren (3,235) (3,592)

davon Abschreibungen auf immaterielle

Vermögenswerte (2,405) (3,040)

Sonstige operative Erträge 664 259

Entwicklung (18,674) (30,536)

Marketing und Vertrieb (9,782) (10,857)

Verwaltungs- und allgemeiner Aufwand (21,184) (14,565)

Sonstige operative Aufwendungen (42) (158)

Nettogewinn aus dem Verkauf einer

Veräusserungsgruppe 17,683 0

-------------------------------------------------------------------------------

Operativer Gesamtaufwand (31,999) (56,116)

-------------------------------------------------------------------------------

Operatives Ergebnis 68,806 (51,976)

-------------------------------------------------------------------------------

Finanzielle Einnahmen 19,391 5,984

Finanzielle Aufwendungen (33,376) (24,624)

Ergebnis vor Steuern 54,821 (70,616)

-------------------------------------------------------------------------------

Steuer (39) (460)

-------------------------------------------------------------------------------

Nettoergebnis 54,782 (71,076)

-------------------------------------------------------------------------------

Konsolidierte Bilanz

31. Dez. 2023 31. Dez. 2022

IFRS, in Tausend CHF (vorläufig ungeprüft) (geprüft)

Aktiven

Materielle Vermögenswerte 582 1,008

Immaterielle Vermögenswerte 73,966 59,206

Finanzielle Vermögenswerte langfristig 424 444

Latente Steueransprüche 0 3

Anlagevermögen 74,972 60,661

-------------------------------------------------------------------------------

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 321 513

Vorräte 1,811 108

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

und sonstige Forderungen 2,155 1,091

Liquide Mittel 30,370 1,353

Umlaufvermögen 34,657 3,065

-------------------------------------------------------------------------------

Total Aktiven 109,629 63,726

-------------------------------------------------------------------------------

Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Grundkapital 1,261 753

Kapitalrücklagen und Agio 629,236 581,116

Verbleibendes Defizit (572,719) (627,501)

Rücklage für Leistungen an Arbeitnehmer 2,819 2,722

Eigene Aktien (131) (94)

Unterschiede in der Übersetzung (2) (682)

Eigenkapital insgesamt 60,464 (43,686)

-------------------------------------------------------------------------------

Langfristige Wandelanleihen 0 21,080

Langfristige derivative Finanzinstrumente 0 4,335

Langfristige Finanzinstrumente mit

Optionsscheinen 1,478 5,171

Langfristige Leasingverbindlichkeiten 35 607

Langfristige Rückstellungen 0 24,961

Rentenverbindlichkeiten 3,858 1,844

Langfristige Verbindlichkeiten 5,371 57,998

-------------------------------------------------------------------------------

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten 5,616 7,583

Passive Rechnungsabgrenzung 9,051 10,852

Zu zahlende Einkommensteuer 182 553

Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten 571 623

Kurzfristige Umtauschanleihen 0 22,127

Laufende Wandelanleihen 20,943 0

Kurzfristige derivative Finanzinstrumente 5,255 5,440

Kurzfristige Finanzinstrumente mit

Optionsscheinen 2,035 2,225

Aktuelle Bestimmungen 141 11

Kurzfristige Verbindlichkeiten 43,794 49,414

-------------------------------------------------------------------------------

Total Verbindlichkeiten 49,165 107,412

-------------------------------------------------------------------------------

Total Passiven 109,629 63,726

-------------------------------------------------------------------------------

Konsolidierte Cashflow-Rechnung

31. Dez. 2023 31. Dez. 2022

IFRS, in Tausend CHF (vorläufig ungeprüft) (geprüft)

Ergebnis vor Steuern 54,821 (70,616)

Abschreibung und Wertminderung von

Sachanlagen 635 608

Abschreibung und Wertminderung von

immateriellen Vermögenswerten 2,405 9,250

Aktienbasierte Vergütung 5,990 5,452

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts

von Finanzinstrumenten, netto (7,609) 198

Realisierter Gewinn aus dem Umtausch von

Wandelanleihen 0 (1,504)

Realisierter Gewinn aus dem Rückkauf von

Wandelanleihen 254 0

Veränderung der Pensionsverpflichtungen 310 104

Auflösung von kurzfristigen Rückstellungen (243) (67)

Veränderung der langfristigen

Rückstellungen (24,961) 8,153

Bezahlte Steuern (405) (78)

Veränderung des Nettoumlaufvermögens (1,352) 1,394

Finanzergebnis insgesamt 24,722 19,793

Erhaltene Zinsen 506 0

Gezahlte Zinsen (7,450) (2,530)

Netto-Cashflow aus/(für)

Geschäftstätigkeit 47,623 (29,843)

-------------------------------------------------------------------------------

Investitionen in Sachanlagen (90) (53)

Investitionen in immaterielle

Vermögenswerte (23,653) (3,903)

Veränderung der langfristigen

Finanzanlagen 20 24

Erlöse aus dem Verkauf von Finanzanlagen 5,679 0

Netto-Cashflow aus/(für)

Investitionstätigkeit (18,044) (3,932)

-------------------------------------------------------------------------------

Erlöse aus Aktienverkauf im Rahmen einer

Privatplatzierung 15,657 0

Erlöse aus dem Verkauf eigener Aktien 474 474

Erlöse aus der Ausübung von Aktienrechten 29 37

Erlöse aus der Ausübung von

Optionsscheinen Finanzinstrumente 2,660 0

Erlöse aus/(Rückzahlung) von

Umtauschanleihen (17,975) 33,000

Rückzahlung von Wandelanleihen 0 (13,935)

Rückkauf von Wandelanleihen 0 (4,511)

Transaktionskosten Finanzierung (102) (153)

Kosten für die Ausgabe von Kapital (155) (273)

Zahlung von Leasingverbindlichkeiten (712) (646)

Netto-Cashflow aus/(für)

Finanzierungstätigkeit (124) 13,993

-------------------------------------------------------------------------------

Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf

die liquiden Mittel (438) (73)

Nettozunahme/(-abnahme) der liquiden

Mittel 29,017 (19,855)

-------------------------------------------------------------------------------

Liquide Mittel am 1. Januar 1,353 21,208

Liquide Mittel zum 31. Dezember 30,370 1,353

-------------------------------------------------------------------------------

Aktienkapital

31. Dez. 2023

(Anzahl Aktien mit einem Nennwert (vorläufig

von CHF 0.10) ungeprüft) 31.12.2022(1) (geprüft)

-------------------------------------------------------------------------------

Ausgegebene Stammaktien 12,620,376 7,532,051

Eigene Aktien 1,305,167 943,802

Bedingtes Kapital für

Mitarbeiterbeteiligungen (Art. 3b) 542,450 503,458

Bedingtes Kapital für

Finanzierungszwecke (Artikel 3c) 5,500,000 3,015,662

Genehmigtes Kapital 4,686,069 3,686,068

-------------------------------------------------------------------------------

(1 )Die Zahlen für 2022 sind um die am 3. Juli 2023 vollzogene

Aktienzusammenlegung im Verhältnis 10:1 bereinigt.

Telefonkonferenz

Santhera wird am 25. April 2024 um 14:30 MESZ / 13:30 BST / 08:30 EDT eine

Telefonkonferenz durchführen. CEO Dario Eklund, CFO Andrew Smith und CMO Shabir

Hasham, MD, werden das Jahresergebnis 2023 und die laufende

Unternehmensentwicklung erläutern. Teilnehmende sind eingeladen, eine der

folgenden Telefonnummern anzurufen (kein Zugangscode erforderlich).

Konferenzsprache ist Englisch.

Schweiz/Europa: +41 58 310 50 00

Vereinigtes Königreich: +44 207 107 06 13

USA: +1 631 570 56 13

Eine Aufzeichnung wird etwa zwei Stunden nach Ende der Telefonkonferenz unter

https://www.santhera.com/ad-hoc-news abrufbar sein.

