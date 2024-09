GNW-Adhoc: Santhera schliesst mit GENESIS Pharma eine exklusive Vertriebsvereinbarung für AGAMREE® (Vamorolon) in Zentral- und Osteuropa ab

^Pratteln, Schweiz, 10. September 2024 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN)

gibt die Unterzeichnung einer exklusiven Vertriebsvereinbarung mit GENESIS

Pharma für AGAMREE® (Vamorolon) zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie

(DMD) in 20 Märkten in Zentral- und Osteuropa bekannt.

Santhera Pharmaceuticals und GENESIS Pharma sind eine Vertriebsvereinbarung für

20 Märkte in Mittel- und Osteuropa eingegangen. Diese strategische

Zusammenarbeit hat das Ziel, den ungedeckten medizinischen Bedarf anzusprechen,

indem GENESIS Pharma AGAMREE in Griechenland, Zypern, Malta, Rumänien,

Bulgarien, Slowenien, Kroatien, Polen, der Tschechischen Republik, Ungarn, der

Slowakei, Litauen, Lettland, Estland, Serbien, Nordmazedonien, Bosnien &

Herzegowina, Montenegro, Albanien und dem Kosovo vermarkten wird.

"Diese Vertriebsvereinbarung mit GENESIS Pharma ist ein bedeutender Erfolg für

Santhera, da wir die globale Verfügbarkeit von AGAMREE ausweiten. Indem wir uns

mit Experten zusammenschliessen, die die speziellen Märkte sehr gut kennen,

stellen wir einen optimalen Zugang für die Patienten sicher", sagte Geert Jan

van Daal, MD, PhD, Chief Commercial Officer von Santhera. "Dies ist ein weiterer

Schritt in unserer Strategie, uns mit eigenen Santhera-Teams auf die

europäischen Schlüsselmärkte zu konzentrieren und gleichzeitig Partnerschaften

mit den besten Unternehmen für die europäischen Nicht-Kernmärkte einzugehen."

Constantinos Evripides, Managing Director von GENESIS Pharma, erklärte: "Unser

Unternehmen hat einen starken Fokus auf seltene Krankheiten und verfügt über

eine mehr als zwanzigjährige Erfahrung in der Vermarktung von Orphan-Therapien.

Wir freuen uns sehr, dass Santhera unseren Fähigkeiten in der CEE-Region

vertraut und uns damit die Möglichkeit gibt, unser breites und robustes

Portfolio für seltene Krankheiten um Vamorolon zu erweitern. Wir werden eng und

gewissenhaft mit Santhera zusammenarbeiten, um einen reibungslosen und

ungehinderten Zugang zu allen Patienten zu gewährleisten, die von dieser

innovativen Behandlung profitieren können."

Die Europäische Kommission hat AGAMREE im Dezember 2023 für die Behandlung von

DMD bei Patienten ab 4 Jahren zugelassen. Grundlage hierfür waren die Daten der

positiven DMD-Zulassungsstudie und dreier offener Studien. Patienten, die mit

AGAMREE oder Placebo behandelt wurden, zeigten ein normales und ähnliches

Wachstum, während bei Kindern, die mit Prednison behandelt wurden, eine

Wachstumsverzögerung beobachtet wurde. Darüber hinaus behielten Patienten, die

von einem Standardkortikosteroid auf AGAMREE umgestellt wurden, den

Wirksamkeitsvorteil bei und erholten ihr Wachstum und ihre Knochengesundheit.

Über AGAMREE® (Vamorolon)

AGAMREE ist ein neuartiges Arzneimittel mit einem Wirkmechanismus, der auf der

Bindung an denselben Rezeptor wie Glukokortikoide beruht, jedoch dessen

nachgeschaltete Aktivität modifiziert. Zudem ist es kein Substrat für die 11-?-

Hydroxysteroid-Dehydrogenase (11?-HSD) Enzyme, die für lokal erhöhte

Wirkstoffspiegel und die kortikosteroid-assoziierte Toxizität in lokalen Geweben

verantwortlich sein dürften [1-4]. Dieser Mechanismus hat das Potenzial, die

Wirksamkeit von den Sicherheitsbedenken gegenüber Steroiden zu entkoppeln,

weshalb AGAMREE als dissoziativer Entzündungshemmer und Alternative zu den

bestehenden Kortikosteroiden, der derzeitigen Standardtherapie für Kinder und

Jugendliche mit DMD, positioniert ist [1-4].

In der zulassungsrelevanten VISION-DMD-Studie erreichte AGAMREE den primären

Endpunkt Geschwindigkeit der Aufstehbewegung (TTSTAND) im Vergleich zu Placebo

(p=0,002) nach 24 Behandlungswochen und zeigte ein günstiges Sicherheits- und

Verträglichkeitsprofil [1, 4]. Die am häufigsten gemeldeten Nebenwirkungen waren

cushingoides Aussehen, Erbrechen, Gewichtszunahme und Reizbarkeit. Im

Allgemeinen waren die Nebenwirkungen von leichtem bis mittlerem Schweregrad.

Die derzeit verfügbaren Daten zeigen, dass AGAMREE im Gegensatz zu

Kortikosteroiden das Wachstum nicht einschränkt [5] und keine negativen

Auswirkungen auf den Knochenstoffwechsel hat, was durch normale Serummarker für

Knochenbildung und -resorption belegt wird [6].

AGAMREE (Vamorolon), ein Arzneimittel für seltene Krankheiten, ist in den USA

(prescribing information (https://agamree.com/pdf/agamree-pi.pdf)), der

Europäischen Union (Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels

(https://www.ema.europa.eu/de/documents/product-information/agamree-epar-

product-information_de.pdf)) und im Vereinigten Königreich für die Anwendung

zugelassen.

Über Duchenne-Muskeldystrophie

Die Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) ist eine seltene, durch das X-Chromosom

bedingte Erbkrankheit, die fast ausschliesslich Männer betrifft. DMD ist durch

eine Entzündung gekennzeichnet, die bei der Geburt oder kurz danach auftritt.

Die Entzündung führt zu einer Fibrose der Muskeln und äussert sich klinisch

durch fortschreitende Muskeldegeneration und -schwäche. Wichtige Meilensteine

der Krankheit sind der Verlust des Gehvermögens, der Verlust der

Selbsternährung, der Beginn der assistierten Beatmung und die Entwicklung einer

Kardiomyopathie. DMD reduziert die Lebenserwartung aufgrund von Atem- und/oder

Herzversagen bis vor dem vierten Lebensjahrzehnt. Kortikosteroide sind der

derzeitige Standard für die Behandlung von DMD.

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer

Spezialitätenpharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von

innovativen Medikamenten für seltene neuromuskuläre und pulmonale Erkrankungen

mit hohem medizinischem Bedarf spezialisiert hat. Das Unternehmen hat von

ReveraGen eine exklusive Lizenz für alle Indikationen weltweit für AGAMREE®

(Vamorolon), ein dissoziatives Steroid mit neuartiger Wirkungsweise, das in

einer Zulassungsstudie bei Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) als

Alternative zu Standard-Kortikosteroiden untersucht wurde. AGAMREE ist für die

Behandlung von DMD in den USA von der Food and Drug Administration (FDA), in der

EU von der European Medicines Agency (EMA) und in Grossbritannien von der

Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) zugelassen. Santhera

hat die Rechte an AGAMREE für Nordamerika an Catalyst Pharmaceuticals und für

China an Sperogenix Therapeutics auslizenziert. Für weitere Informationen

besuchen Sie bitte www.santhera.com.

AGAMREE® ist eine Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Über GENESIS Pharma

GENESIS Pharma ist ein regionales Biopharmaunternehmen, das sich auf die

Vermarktung innovativer biopharmazeutischer Produkte zur Behandlung schwerer und

seltener Krankheiten in Mittel- und Osteuropa konzentriert. GENESIS Pharma wurde

1997 gegründet und war eines der ersten pharmazeutischen Unternehmen in Europa,

das sich auf Marketing, Verkauf und Vertrieb von biopharmazeutischen Produkten

spezialisiert hat. GENESIS Pharma unterhält ein starkes Portfolio in

Therapiegebieten mit hohem medizinischem Bedarf durch langjährige strategische

Allianzen mit einigen der weltweit führenden Biopharmaunternehmen. Für weitere

Informationen besuchen Sie bitte www.genesispharmagroup.com

(http://www.genesispharmagroup.com).

Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung

oder zum Kauf von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar.

Diese Publikation kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das

Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen sind mit

bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu

führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistungen

oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die

in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die Leser

sollten sich daher nicht in unangemessener Weise auf diese Aussagen verlassen,

insbesondere nicht im Zusammenhang mit Verträgen oder

Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, diese

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

