GNW-Adhoc: TECO 2030 unterzeichnet Absichtserklärung mit einem ungenannten europäischen Automobilhersteller

^LYSAKER, Norwegen, Aug. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TECO 2030 (OSE: TECO.OL,

OTCQX: TECFF, ISIN: NO0010887516) hat eine Absichtserklärung mit einem

ungenannten renommierten europäischen Automobilhersteller unterzeichnet. Mit der

Unterzeichnung der Absichtserklärung wird die Zusammenarbeit bei laufenden und

zukünftigen Projekten offiziell festgelegt.

Gemäß der Absichtserklärung soll TECO 2030 den ungenannten europäischen

Automobilhersteller mit FCM400-Modulen bei der Entwicklung eines integrierten

Skid/Container-Brennstoffzellensystems für dessen Marktsegmente unterstützen.

Die Vereinbarung umfasst auch die Nutzung des FCM400-Moduls im Rahmen ihrer

laufenden Projekte, um eine solide Partnerschaft und Zusammenarbeit in den

kommenden Jahren zu gewährleisten. Das ungenannte Unternehmen beabsichtigt,

seine Lösung unter seiner Marke und mit Unterstützung von TECO 2030 zu verkaufen

und zu vermarkten, wenn die Zusammenarbeit erfolgreich verläuft.

?Ich bin stolz darauf, mit dem ungenannten europäischen Automobilhersteller im

Rahmen dieser aufregenden Zusammenarbeit zu kooperieren. Gemeinsam werden wir

ein Konzept für die Industrie des Unternehmens entwickeln, um ein Umweltpionier

auf diesem Gebiet zu werden und gleichzeitig den Übergang zu einer

nachhaltigeren Alternative zu vollziehen. Es besteht kein Zweifel, dass

Wasserstoff eine Schlüsselrolle bei der Dekarbonisierung der verschiedenen

Industrien spielen wird, und Brennstoffzellen werden ein effizienter Motor sein,

mit dem Wasserstoff betrieben werden kann", so Tore Enger, Group CEO, TECO 2030.

Kontakt:

Tore Enger, Group CEO, +47 920 83 800, tore.enger@teco2030.no

(mailto:tore.enger@teco2030.no)

Über TECO 2030:

TECO 2030 baut in Narvik, Norwegen, Europas erste Giga-Produktionsanlage für

Wasserstoff-PEM-Brennstoffzellenstapel und -module auf. Die

Produktionskapazitäten werden während des gesamten Jahres 2023 und bis Anfang

2024 aufgebaut, wobei eine Produktionskapazität von 120 MW an Brennstoffzellen

im Jahr 2024, 400 MW im Jahr 2025 und 1,6 GW im Jahr 2030 angestrebt wird.

TECO 2030 ist ein norwegisches Clean-Tech-Unternehmen, das emissionsfreie

Technologien für die Schifffahrt und die Schwerindustrie entwickelt. Wir

entwickeln PEM-Wasserstoff-Brennstoffzellenstapel und PEM-Wasserstoff-

Brennstoffzellenmodule, die es Schiffen und anderen Schwerlastanwendungen

ermöglichen, emissionsfrei zu werden. Das Unternehmen ist an der Euronext Growth

an der Osloer Börse unter dem Kürzel TECO.OL und in New York an der OTCQX unter

dem Kürzel TECFF notiert. TECO2030 ist ein Spin-Off der TECO Maritime Group,

einer Gruppe, die seit 1994 Technologien und Dienstleistungen für die globale

Schifffahrtsindustrie anbietet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte

www.teco2030.no.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1b259ab6-

3b17-4427-8b27-b0358e5cde26

°