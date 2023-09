GNW-Adhoc: Temenos bringt innovative Zahlungsverkehrsfunktionen in die IBM Cloud und unterstützt damit Banken bei der Transformation mit Fokus auf Sicherheit...

^TORONTO, Sept. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) hat heute

bekanntgegeben, dass der Temenos Payments Hub die erste dedizierte

Zahlungslösung ist, die innovative Zahlungsfunktionen in der IBM Cloud for

Financial Services (https://www.ibm.com/cloud/financial-services)(®)

bereitstellt, einer branchenspezifischen Plattform zur Beschleunigung der

digitalen Transformation von Finanzinstituten, bei der die Sicherheit an erster

Stelle steht. Mit dem Temenos Payments Hub auf IBM Cloud for Financial Services

ist die Lösung nun in der hybriden Cloud-Infrastruktur von IBM verfügbar und

läuft auf Red Hat OpenShift mit IBM Power sowie auf LinuxONE.

Die Zahlungsexperten von Temenos stehen auf der Sibos in Toronto (Stand D30) vom

18. bis 21. September für Gespräche zur Verfügung.

Der Temenos Payments Hub wurde entwickelt, um Banken den ersten Schritt zu

ermöglichen, die Vorteile von neuen Zahlungsinitiativen wie FedNow Instant

Payments Service in den USA und SEPA Instant in Europa zu nutzen und den Kunden

sichere, digitale Bankdienstleistungen anzubieten. Mit dem Temenos Payments Hub

können Banken ihre Zahlungsverkehrskapazitäten und ihre Integration mit neuen

Zahlungssystemen und -schienen schrittweise modernisieren.

Diese Zusammenarbeit mit IBM unterstreicht die langjährige Tradition von

Temenos, Kunden bei der Transformation in die Cloud zu unterstützen. Sie

ermöglicht die Verfügbarkeit der Temenos-Zahlungsverkehrslösung in der Public

Cloud und gibt den Kunden die Gewissheit, dass die Temenos-Plattform ihnen

helfen kann, ihre strengen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Mit

Temenos Payments Hub on IBM Cloud for Financial Services können Banken die

Expertise von IBM bei der Bereitstellung einer sicheren Cloud-Infrastruktur mit

den innovativen Zahlungslösungen von Temenos kombinieren.

IBM Cloud for Financial Services zielt darauf ab, das Risiko in der gesamten

Lieferkette zu verringern, indem es die Anforderungen von Finanzinstituten an

Ausfallsicherheit, Leistung, Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

erfüllt. Das IBM Cloud (https://cloud.ibm.com/docs/framework-financial-

services?topic=framework-financial-services-about)(®)

(https://cloud.ibm.com/docs/framework-financial-services?topic=framework-

financial-services-about) Framework for Financial Services

(https://cloud.ibm.com/docs/framework-financial-services?topic=framework-

financial-services-about) wurde in Zusammenarbeit mit dem IBM Financial Services

Cloud Council entwickelt, einer Gruppe von mehr als 140 Mitgliedern, die CIOs,

CTOs, CISOs und Risikoexperten aus über 80 Finanzinstituten zusammenbringt, um

systemische Risiken in der Finanzdienstleistungsbranche zu minimieren. Nur ISVs

und SaaS-Anbieter, deren Übereinstimmung mit dem Framework validiert wurde, sind

berechtigt, Angebote in der IBM Cloud für Finanzdienstleistungen

bereitzustellen.

Der Temenos Payments Hub wurde als konform mit dem IBM Framework validiert.

Durch den Betrieb des Temenos Payments Hub auf der IBM Cloud for Financial

Services zielt die Lösung darauf ab, dass die Kunden agil bleiben und an der

Spitze der Innovation zu stehen. Auf diese Weise können sie ihren Kunden

schnelle, zuverlässige und transparente Zahlungsdienste anbieten, ohne dass sie

selbst individuelle Sicherheits- und Compliance-Kontrollen entwickeln und

unterhalten müssen. Dies kann Banken auch dabei helfen, schnell von neuen

Innovationen wie Instant PaymentsSofortzahlungen zu profitieren und gleichzeitig

eine sichere Plattform für die schrittweise Modernisierung ihrer

Zahlungsverkehrskapazitäten auf einer einzigen Codebasis über die Composable

Banking -Plattform von Temenos bereitzustellen.

Ross Mallace, EVP Global Head of SaaS & Partner Ecosystem, Temenos, dazu:?Nach

einer Reihe von kürzlich gewonnenen Aufträgen für SEPA Instant Processing in

Europa und unserer Zertifizierung für das FedNow-Programm in den USA sowie einem

Gewinn bei einem weltweit führenden Unternehmen im Zahlungsverkehr sieht Temenos

enorme Wachstumschancen im Zahlungsverkehr. Mit dem Temenos Payments Hub können

Banken Instant Payments Services wie FedNow schnell implementieren und dann

schrittweise ihre Zahlungsverkehrsfunktionen modernisieren. Wir investieren

weiter in unsere einheitliche Codebasis für den Zahlungsverkehr und das

Kerngeschäft, die den Banken hilft, die Wertschöpfungszeit zu verkürzen."

Durch die Erfüllung der Anforderungen des IBM Cloud Framework for Financial

Services ist Temenos die erste Zahlungsverkehrslösung in der IBM Cloud for

Financial Services. Dies unterstreicht das Engagement von Temenos, seine Kunden

bei der Transformation ihres Zahlungsverkehrs zu unterstützen, und macht die

Lösung für die zahlreichen Finanzinstituten, die bereits mit IBM

zusammenarbeiten, leichter zugänglich.

Dr. Prakash Pattni, Financial Services Digital Transformation, IBM Cloud,

kommentierte dies wie folgt:?Mit dem Temenos Payments Hub, der jetzt in der IBM

Cloud for Financial Services verfügbar ist, setzen wir unsere langjährige

Zusammenarbeit mit Temenos fort, um Finanzinstitute auf der ganzen Welt dabei zu

unterstützen, Bankentechnologie der nächsten Generation einzusetzen, das

Kundenerlebnis zu verbessern und Kosten zu senken. Das Zahlungsverkehrssystem

befindet sich an einem Wendepunkt und wir glauben, dass diese Zusammenarbeit ein

Katalysator für Veränderungen sein kann, der Unternehmen auf ihrem Weg zur

Modernisierung des Zahlungsverkehrs unterstützt. Mit unserer Zusammenarbeit

wollen IBM und Temenos Banken die Möglichkeit geben, Instant Payments in einer

hybriden Cloud-Umgebung zu nutzen und gleichzeitig die Herausforderungen in den

Bereichen Sicherheit, Governance und Compliance zu meistern."

Neben dem Temenos Payments Hub ist die offene Plattform von Temenos, die auf Red

Hat OpenShift läuft, auch auf IBM Power, LinuxONE und IBM Cloud for Financial

Services verfügbar, damit Banken die Vorteile der Hybrid Cloud nutzen können.

Temenos arbeitet aktiv mit IBM Infrastructure und IBM Consulting zusammen, um

die Modernisierung von Kernbanken in einer gemanagten Hybrid-Cloud zu

unterstützen. Die Kombination aus der offenen Plattform von Temenos mit der

hybriden Cloud-Infrastruktur von IBM soll dazu beitragen, die digitale

Transformation von Banken zu beschleunigen, indem sie mehr Sicherheit, operative

Effizienz und Innovation bietet. Außerdem soll sie die Modernisierung von

Technologiestacks und die Koexistenz mit hybriden Cloud-Plattformen ermöglichen.

Temenos Payments deckt den gesamten Lebenszyklus des Zahlungsverkehrs ab, vom

Auftragseingang bis hin zu Clearing und Abwicklung. Es kombiniert tiefgreifende

End-to-End-Funktionalität mit der fortschrittlichsten Cloud-nativen, Cloud-

agnostischen, Explainable AI- und API-first-fähigen Zahlungstechnologie. Temenos

Payments ist in der Lage, alle Zahlungsarten und -verfahren massiv zu skalieren

und hilft Banken, ihre Effizienz zu steigern und Kosten zu senken. Temenos wurde

kürzlich das fünfte Jahr in Folge als die Nr. 1 der meistverkauften

Zahlungssysteme in der globalen IBS-Verkaufsrangliste

(https://www.temenos.com/news/2023/07/12/ibs-intelligence-recognizes-temenos-as-

the-1-best-selling-banking-software-across-eight-categories-the-highest-awarded-

to-any-technology-provider/) eingestuft.

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende offene Plattform für Composable

Banking und schafft täglich Chancen für über 1,2 Milliarden Menschen auf der

ganzen Welt. Wir unterstützen 3000 Banken, von den größten bis hin zu

Herausforderern und Gemeinschaftsbanken in über 150 Ländern, bei der Entwicklung

neuer Bankdienstleistungen und modernster Kundenerlebnisse. Die offene Plattform

von Temenos hilft unseren erfolgreichsten Kunden, eine Eigenkapitalrendite zu

erzielen, die dreimal so hoch ist wie der Branchendurchschnitt, und ein Kosten-

Ertrags-Verhältnis, das halb so hoch ist wie der Branchendurchschnitt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com

(http://www.temenos.com/).

