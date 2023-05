GNW-Adhoc: The Coretec Group veranstaltet am 18. Mai eine Telefonkonferenz für Aktionäre, um ein Update zum Endurion-Batterieentwicklungsprogramm für Elektro...

^ANN ARBOR, Michigan, May 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Coretec Group

(https://thecoretecgroup.com/) (OTCQB: CRTG), Entwickler von aktiven

Siliziumanodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien und Cyclohexasilan (CHS)

für EV-, Cleantech- und neue Technologieanwendungen, wird am Donnerstag, den

18. Mai 2023, um 10:00 Uhr EST eine Telefonkonferenz für Aktionäre veranstalten,

um die Erfolge und Fortschritte seines Endurion-Batterieprogramms zu erörtern

und gleichzeitig Einblicke in die Innovations- und Kommerzialisierungsziele zu

geben, die das Unternehmen für den Rest des Jahres anstrebt.

Endurion setzt sein Fachwissen über Silizium-Nanopartikel für die Entwicklung

von Siliziumanoden für Lithium-Ionen-Batterien ein, die sich schneller aufladen

und länger halten als der derzeitige Industriestandard. In der Telefonkonferenz

wird das Unternehmen über die bedeutenden Fortschritte sprechen, die Endurion in

den letzten Monaten erzielt hat, sowie über die Strategien, die für die

Kommerzialisierung seines Produkts vorgesehen sind. Diese Anstrengungen umfassen

Forschung und Entwicklung, den Aufbau wichtiger Partnerschaften mit Akteuren der

Branche sowie die Bedeutung und die Möglichkeiten des kürzlich eingereichten

vorläufigen Patents (https://thecoretecgroup.com/press-releases/the-coretec-

group-files-a-provisional-patent-for-improved-silicon-based-battery-anode-

development/). In dem Patent werden drei verschiedene Strategien zur

Verlängerung der Lebensdauer und Erhöhung der Energiedichte von Lithium-Ionen-

Batterien beschrieben, wobei der Schwerpunkt auf der Skalierbarkeit der

Herstellung liegt.

The Coretec Group wird auch über andere Meilensteine und Veranstaltungen in

diesem Jahr informieren, darunter die Ausrichtung einer Podiumsdiskussion der

EV-Branche (https://thecoretecgroup.com/press-releases/the-coretec-group-

announces-full-details-of-industry-panel-discussion-on-the-future-of-ev-

batteries-charging-infrastructure-with-graphex-group-and-blink-charging-hosted-

by-renewable-energy-world/) mit den Peer-Unternehmen Graphex Group

(https://graphexgroup.com/) und Blink Charging (https://blinkcharging.com/). Die

Wissenschaftler des Unternehmens haben auch produktive Zeit mit der Teilnahme an

wichtigen Branchenkonferenzen verbracht, z. B. auf der JCESR

(https://thecoretecgroup.com/blog/jcesr-and-beyond-translating-the-basic-

science-of-batteries-its-all-interfaces/) und der NAATBatt

(https://thecoretecgroup.com/blog/the-coretec-groups-experience-at-naatbatt-

2023/). Sie tauschten sich mit vielen der klügsten Köpfe im Batteriesektor aus

und konnten durch sie neue Erkenntnisse erlangen. Das Unternehmen arbeitete mit

externen Batterielabors zusammen, darunter dem University of Michigan Battery

Lab (https://thecoretecgroup.com/blog/a-week-at-the-university-of-michigan-

battery-lab/) und Polaris (https://thecoretecgroup.com/blog/a-visit-to-polaris-

battery-lab/). Gemeinsam mit den internen Batterieentwicklungsteams erarbeiteten

sie wichtige neue Strategien für Endurion.

Chief Executive Officer Matthew Kappers, Chief Technology Officer Dr. Ramez

Elgammal, Ph.D. und VP of Partnerships & Development Dr. Michelle Tokarz, Ph.D.

werden die jüngsten Errungenschaften und Zukunftspläne des Unternehmens erörtern

und die Fragen der Anleger und der Medien beantworten.

Wenn Sie Fragen für die einstündige Telefonkonferenz einreichen möchten, senden

Sie bitte bis Dienstag, 16. Mai 2023, 17.00 Uhr EST eine E-Mail an

IR@thecoretecgroup.com.

Teilnehmer/Zielgruppe

Webcast-Link: https://edge.media-server.com/mmc/p/wd27fpuz

Anruf-Link:

https://register.vevent.com/register/BIbf6737c841ee42a9b25a7b1291cf013b

Einwahlnummer für Kanada (gebührenfrei): 1 833 950 0062

Einwahlnummer für Kanada (lokal): 1 226 828 7575

USA: 1 844 200 6205

USA (lokal): 1 646 904 5544

Alle anderen Standorte: 1 929 526 1599

Zugangscode: 642462

Über The Coretec Group

The Coretec Group, Inc. ist ein in Ann Arbor, Michigan, ansässiger Entwickler

von technischem Silizium, der daran arbeitet, das Leben der Menschen zu

verbessern und die EV-, Cleantech- und aufstrebenden Technologiemärkte von

morgen zu versorgen. Das aktuelle Batterieprogramm des Unternehmens ist

Endurion. Das Coretec-Team wendet sein Fachwissen über Silizium-Nanopartikel an,

um Siliziumanoden für Lithium-Ionen-Batterien in Elektrofahrzeugen zu

entwickeln, die sich schneller aufladen lassen und länger halten als der

derzeitige Industriestandard.

Zudem nutzt Coretec sein technisches Silizium auch zur Entwicklung eines

Portfolios von energieorientierten Produkten, einschließlich

Festkörperbeleuchtungen (LEDs), Halbleitern, volumetrischen 3D-Displays und

druckbarer Elektronik. The Coretec Group revolutioniert mit ihrer bahnbrechenden

Arbeit die Märkte für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher und wird auch

weiterhin eine Vorreiterrolle in dieser schnelllebigen Branche spielen.

Weitere Informationen finden Sie unter thecoretecgroup.com

(https://thecoretecgroup.com/).

Folgen Sie The Coretec Group auf:

Twitter - @CoretecGroupInc (https://twitter.com/CoretecGroupInc)

LinkedIn - www.linkedin.com/company/24789881

(http://www.linkedin.com/company/24789881)

YouTube - www.youtube.com/channel/UC1IA9C6PoPd1G4M7B9QiZPQ/featured

(http://www.youtube.com/channel/UC1IA9C6PoPd1G4M7B9QiZPQ/featured)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Erwartungen von The

Coretec Group in Bezug auf die zukünftigen Auswirkungen auf die

Betriebsergebnisse des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen

und können Risiken und Ungewissheiten enthalten, von denen einige außerhalb

unserer Kontrolle liegen. Diese Risiken und Ungewissheiten werden in unseren

Unterlagen, die wir bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange

Commission eingereicht haben, ausführlicher beschrieben. Da die Informationen in

dieser Pressemitteilung Aussagen enthalten können, die Risiken und

Ungewissheiten enthalten und sich jederzeit ändern können, können die

tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den erwarteten

Ergebnissen abweichen. Wir verpflichten uns nicht, Korrekturen an den

zukunftsgerichteten Aussagen bekannt zu geben. Diese Mitteilung stellt weder ein

Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren irgendeines

Unternehmens dar.

Ansprechpartnerin des Unternehmens:

The Coretec Group, Inc.

Lindsay McCarthy

info@thecoretecgroup.com (mailto:info@thecoretecgroup.com)

+1 (866) 916-0833

Pressekontakt:

Spencer Herrmann

FischTank PR

coretec@fischtankpr.com (mailto:coretec@fischtankpr.com)

+1 (518) 669-6818

