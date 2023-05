GNW-Adhoc: Tiziana Life Sciences veranstaltet KOL-Webinar zu Foralumab bei nicht-aktiver sekundär-progredienter Multipler Sklerose (SPMS)

^NEW YORK, May 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tiziana Life Sciences

das?Unternehmen"), ein Biotechnologieunternehmen, das bahnbrechende

Immunmodulationstherapien über neuartige Verabreichungswege für Medikamente

entwickelt, hat heute bekanntgegeben, dass es am Montag, 5. Juni 2023, um 12:30

Uhr ET eine virtuelle KOL-Veranstaltung zur Erörterung des Potenzials von

Foralumab bei nicht aktiver sekundär-progredienter Multipler Sklerose (nicht

aktive SPMS) durchführen wird.

Auf der Veranstaltung wird Dr. Howard Weiner (Co-Direktor des Ann Romney Center

for Neurologic Diseases am Brigham and Women's Hospital, einem Gründungsmitglied

des Mass General Brigham Healthcare System), über entzündungshemmende Ansätze

bei der Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen sprechen und ein Update zum

laufenden Programm für den erweiterten Zugang zu intranasalen Foralumab bei

nicht aktiver sekundär-progredienter Multipler Sklerose (nicht aktive SPMS)

geben.

Im Mittelpunkt des Webinars stehen Foralumab, ein intranasaler, vollständig

humaner monoklonaler Antikörper, der auf den CD3-Rezeptor abzielt, und sein

Potenzial zur Verringerung von Entzündungen durch Modulation der Mikroglia.

Foralumab hat einen neuartigen Wirkmechanismus, der die Produktion von naiven T-

Zellen und Tregs erhöht und gleichzeitig die Produktion von Effektor-T-Zellen

verringert.

Im Anschluss an die offiziellen Präsentationen findet eine Fragerunde statt, die

live durchgeführt wird. Um sich für die Veranstaltung anzumelden, folgen Sie

https://lifescievents.com/event/tiziana/

Über Dr. Howard Weiner

Dr. Weiner ist Robert L. Kroc Professor für Neurologie an der Harvard Medical

School, Direktor und Gründer des Partners Multiple Sclerosis Center und Co-

Direktor des Center for Neurologic Diseases am Brigham and Women's Hospital. Dr.

Weiner gründete im Jahr 2000 das Partners Multiple Sclerosis Center am Brigham

and Women's Hospital, das klinische Bewertung, MRT-Bildgebung und

Immunüberwachung kombiniert und das erste integrierte MS-Zentrum ist, das diese

Disziplinen in die individuelle Betreuung von MS-Patienten einbringt. Dr. Weiner

leistete Pionierarbeit bei der Anwendung der Immuntherapie und des Medikaments

Cyclophosphamid zur Behandlung von Multipler Sklerose und untersuchte

Immunanomalien bei dieser Krankheit, einschließlich der Rolle des angeborenen

Immunsystems und der regulatorischen T-Zellen. Er leistete auch Pionierarbeit

bei der Nutzung des Schleimhaut-Immunsystems zur Behandlung von Autoimmun- und

anderen Krankheiten, darunter ALS, Chorea Huntington und Schlaganfall. Auf der

Grundlage seiner Arbeit werden Impfstoffe gegen Multiple Sklerose, Diabetes und

seit kurzem auch gegen die Alzheimer-Krankheit getestet. Außerdem entwickelt er

neue Therapiemöglichkeiten für Neuromyelitis Optica (NMO). Dr. Weiner ist der

Autor von?Curing MS: How Science is Solving the Mystery of Multiple Sclerosis"

(Die Heilung von MS: Wie die Wissenschaft das Geheimnis der Multiplen Sklerose

lüftet), in dem die Geschichte der MS, seine mehr als 30-jährige Erfahrung in

der Erforschung und klinischen Behandlung von MS sowie seine?21-Punkte-

Hypothese" zur Ätiologie und Behandlung der Multiplen Sklerose beschrieben

werden. Im Jahr 2004 ehrte die Harvard Medical School Dr. Weiner mit der

Einrichtung des Howard L. Weiner-Stiftungslehrstuhls für Neurologie. Dr. Weiner

erhielt 2007 den John-Dystel-Preis für Multiple-Sklerose-Forschung, der von der

American Academy of Neurology verliehen wird, und 2008 den Betty and David

Koetser Memorial Prize, der von der Betty and David Koetser Foundation for Brain

Research verliehen wird. Im Jahr 2009 erhielt Dr. Weiner den Preis für

herausragende Forschungsleistungen, Nature Biotechnology SciCafé, Nature

Publications.

Über Foralumab

Aktivierte T-Zellen spielen eine wichtige Rolle im Entzündungsprozess.

Foralumab, der einzige vollständig humane monoklonale Anti-CD3-Antikörper,

bindet an den T-Zell-Rezeptor und dämpft die Entzündung, indem er die Funktion

der T-Zellen moduliert und dadurch die Effektor-Eigenschaften in mehreren

Untergruppen von Immunzellen unterdrückt. Diese Wirkung wurde bei Patienten mit

COVID und Multipler Sklerose sowie bei gesunden Menschen nachgewiesen. Die

Phase-II-Studien zu intranasalem Foralumab bei Patienten mit nicht aktiver SPMS

sollen im dritten Quartal 2023 beginnen. Die Immunmodulation durch nasale Anti-

CD3-MAK stellt einen neuen Weg zur Behandlung entzündlicher Erkrankungen beim

Menschen dar(.1)

Über Tiziana Life Sciences

Tiziana Life Sciences ist ein im klinischen Stadium tätiges

Biopharmazieunternehmen, das bahnbrechende Therapien entwickelt und dabei

neuartige Technologien zur Verabreichung von Medikamenten einsetzt, die

alternative Wege der Immuntherapie ermöglichen. Tizianas innovativer nasaler

Ansatz hat das Potenzial, die Wirksamkeit sowie die Sicherheit und

Verträglichkeit im Vergleich zur intravenösen (i. v.) Verabreichung zu

verbessern. Tizianas führender Kandidat, das intranasale Foralumab, der einzige

vollständig humane monoklonale Anti-CD3-Antikörper, hat in bisherigen Studien

ein günstiges Sicherheitsprofil und klinisches Ansprechen bei Patienten gezeigt.

Die Technologie von Tiziana für alternative Wege der Immuntherapie wurde

patentiert, mehrere Anmeldungen sind anhängig und es wird erwartet, dass sie

eine breite Anwendung in der Pipeline ermöglicht.

Für weitere Fragen:

Tiziana Life Sciences Ltd

Paul Spencer, Business Development and Investor Relations

+44 (0) 207 495 2379

E-Mail: info@tizianalifesciences.com

Anleger:

Irina Koffler

LifeSci Advisors, LLC

+1 646 970 4681

ikoffler@lifesciadvisors.com

(1) https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2220272120

