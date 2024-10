GNW-Adhoc: Tourismusanstieg in Qiandongnan entlang Chinas ländlicher Tourismusroute 1

^QIANDONGNAN, China, Oct. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Von Januar bis August

2024 fanden mehr als 25 Mio. Touristen den Weg zu Chinas ländlicher

Tourismusroute 1, wodurch Tourismuseinnahmen in Höhe von mehr 12 Mrd. Yuan

generiert wurden. Dies zeugt von der dynamischen Entwicklung des Tourismus in

Qiandongnan, gemäß den Daten des Bureau of Culture, Sports, Broadcast-TV, and

Tourism of Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture, Guizhou Province.

Ein Medien-Snippet zu dieser Mittelung ist über diesen Link verfügbar

(https://protect.checkpoint.com/v2/___https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3

336/eng___.YzJ1OnBhdWxiYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzo5OGQ5NjAyODcyYzM1YzZhZGY4YWIyY

WE2MWQ4YTM5MDo2OjRkYmM6ZWQ0ZmQ0NDY1NmU5ZGVhMTFjYjE3MTJiOWQ3YzBlYWRlZjc0ZTdhODQyO

TRlNjhkNzQxOWViMGNlYmIzMWRjNTpwOlQ6Tg).

Qiandongnan im Südwesten Chinas wird aufgrund seiner ökologischen und

kulturellen Schätze, wie dem Yuntai Mountain, dem Xijiang Miao Village und der

Village Super League, als der letzte wahre Rückzugsort für den erschöpften

menschlichen Geist gepriesen.

Um es Touristen zu ermöglichen, den Charme all dieser Schätze hautnah zu

erleben, erklärte die Präfektur Qiandongnan in Zusammenarbeit mit Chinese

National Geography Chinas ländliche Tourismusroute 1 im September 2023 für

eröffnet. Ziel ist die Integration mit der Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay

Area, um die ländliche Region wiederzubeleben, eine bessere Zusammenarbeit

zwischen Ost und West zu fördern und so Armut zu verringern.

Mit einer Gesamtlänge von 2.180 km umfasst Chinas ländliche Tourismusroute 1 die

Kulturroute Miao und Dong, die Route entlang kultureller und natürlicher

Sehenswürdigkeiten und die Route entlang von Terrassenfeldern. Sie führt durch

16 Bezirke (Städte), in denen wunderschöne Naturlandschaften, Dörfer ethnischer

Minderheiten und Sportveranstaltungen warten.

Seit der Eröffnung der Boutique-Tourismusschleife traditioneller Dörfer im

Stadtgebiet Dong, Teil der Kulturroute Miao und Dong, haben 787.200 Touristen

das Zhaoxing Dong Village und die 12 umliegenden Dörfer besucht. Daraus

entstanden zwischen Januar und August 2024 Tourismuseinnahmen in Höhe von 702

Mio. Yuan, was den Bewohnern und der wirtschaftlichen Entwicklung der Region

zugutekommt.

Um die touristischen Ressourcen entlang Chinas ländlicher Tourismusroute 1

weiter zu erkunden, hat Qiandongnan Chinas erste Roadtrip-Route für Frauen

konzipiert und ein System des langsamen Reisens auf landschaftlich reizvollen

Straßen der Region etabliert. Zudem wurden die Tourismusroute?3003 Dörfer"

sowie ein neuer Reiseplan?Qiandongnan erleben" geschaffen, die Touristen

zahlreiche Unternehmungen vorschlagen.

Qiandongnan will seine Region in Zukunft zu einem erstklassigen ethnisch-

kulturellen Reiseziel an Chinas ländlicher Tourismusroute 1 machen.

Quelle: Bureau of Culture, Sports, Broadcast-TV, and Tourism of Qiandongnan Miao

and Dong Autonomous Prefecture, Guizhou Province

