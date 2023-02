GNW-Adhoc: Vertex für außergewöhnliche Kundenerfahrungen gewürdigt

^KING OF PRUSSIA, Pennsylvania, Feb. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc.

(https://www.vertexinc.com/company/about-

us/?utm_source=press_release&utm_medium=web_wire&utm_campaign=2021PressReleases) (NASDAQ:VERX)

(?Vertex" oder das?Unternehmen"), ein globaler Anbieter von

Steuertechnologielösungen, hat heute bekanntgegeben, dass es die Support Center-

Zertifizierung des Help Desk Institute (HDI) erhalten hat, der führenden

Zertifizierungsorganisation, die sich für die Verbesserung von Service und

Support im gesamten Unternehmen einsetzt. Vertex ist der einzige Anbieter von

Steuertechnologie, der die HDI Support Center-Zertifizierung erhalten hat, einen

international anerkannten Standard für Best Practices im Kundensupport und die

höchste Anerkennungsstufe für Kundenerfahrung. Dies ist das zweite Mal, dass

Vertex diese Anerkennung erhalten hat.

Die HDI Support-Zertifizierung wird auf der Grundlage hervorragender Leistungen

in den folgenden Kernbereichen vergeben: Führung, Politik und Strategie,

Personalmanagement, Ressourcen, Prozesse und Verfahren,

Mitarbeiterzufriedenheit, Kundenzufriedenheit und Leistungsergebnisse.

?Wir sind bestrebt, uns ständig zu verbessern, um unseren Kunden in jeder Phase

ihrer Geschäftsbeziehung mit uns ein erstklassiges Erlebnis zu bieten", so Kate

Shields, Chief Customer Officer bei Vertex.?Wir sind stolz darauf, erneut die

HDI-Zertifizierung erhalten zu haben und für die Erfüllung der hohen

Reifestandards ausgezeichnet worden zu sein. Als globale Support-Organisation

unterstreicht dieser Erfolg unser Engagement, unter Einhaltung der besten

Praktiken und Standards ein Höchstmaß an Support zu bieten."

Das im Jahr 2000 eingeführte HDI Support Center-Zertifizierungsprogramm ist das

einzige offene Branchenstandardprogramm für die Zertifizierung der Qualität von

Support Centern. Die HDI Support Center-Zertifizierung wurde entwickelt, um die

Effektivität der Support-Dienstleistungsbranche und der Support-Organisationen

zu verbessern, indem ein weltweit anerkannter Branchenstandard und ein

begleitendes Zertifizierungsprogramm angeboten werden. Die Bewertung basiert auf

einer Reihe von Aktivitäten mit jeweils vier Reifegraden, die zur Bewertung des

Support Centers herangezogen werden. Vertex erfüllte alle diese Anforderungen,

um diese Zertifizierung zu erhalten.

?Wir freuen uns sehr, Vertex diese Zertifizierung zu verleihen", so Megan Selva,

Director of Content and Training bei HDI.?Das Erreichen der HDI Support Center-

Zertifizierung ist ein Beweis für das Engagement von Vertex für qualitativ

hochwertige Abläufe, kontinuierliche Verbesserungen, strategische Visionen, eine

positive Arbeitsumgebung und ein hohes Maß an Kundenservice."

Über Vertex

Vertex ist ein weltweit führender Anbieter von Software und Lösungen für

indirekte Steuern . Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die

zuverlässigste Steuertechnologie bereitzustellen, mit der globale Unternehmen

mit Zuversicht Transaktionen durchführen, Vorschriften einhalten und wachsen

können. Vertex bietet Lösungen, die hinsichtlich der wichtigsten Bereiche der

indirekten Steuern, einschließlich Umsatz- und Verbrauchssteuern, Mehrwertsteuer

und Lohnsteuer, auf bestimmte Branchen zugeschnitten werden können. Vertex hat

seinen Hauptsitz in Nordamerika und betreibt Niederlassungen in Südamerika und

Europa. Das Unternehmen beschäftigt über 1.300 Mitarbeiter und betreut

Unternehmen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vertexinc.com

(http://www.vertexinc.com/) oder folgen Sie uns auf Twitter

(https://twitter.com/vertexinc/) und LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/vertex-inc./).

ÜBER HDI | HDI (http://www.thinkhdi.com/) ist der weltweite Berufsverband und

die Zertifizierungsstelle für die technische Dienstleistungs- und

Supportbranche. HDI fördert die Zusammenarbeit und das Networking, veranstaltet

hochkarätige Konferenzen und Events, gibt renommierte Publikationen und

Forschungsarbeiten heraus und zertifiziert und schult jedes Jahr Tausende von

Fachleuten. HDI verbindet auch Lösungsanbieter mit Praktikern durch

Branchenpartnerschaften und Marketingdienstleistungen. HDI wird von einem

internationalen Gremium von Branchenexperten und Praktikern geleitet und ist die

wichtigste Quelle für bewährte Verfahren und neue Trends.

