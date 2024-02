GNW-Adhoc: Wortmann-Gruppe startet mit der Retail PLM Software von Aptean in die Zukunft von Schuhproduktion und Vertrieb

^MAILAND, ITALIEN, Feb. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean, globaler Anbieter

von unternehmenskritischen Softwarelösungen, freut sich bekannt zu geben, dass

die Wortmann-Gruppe ihr Bestreben nach digitaler Transformation mit einer

Investition in Apteans nächste Technologiegeneration, Aptean Retail PLM,

bekräftigt hat. Die Wortmann-Gruppe plant die Implementierung der

branchenführenden Product-Lifecycle-Management-Lösung sowohl in ihrer Zentrale

in Deutschland als auch bei der Tochtergesellschaft NOVI Footwear in Hongkong.

Die Wortmann-Gruppe zählt zu den führenden Schuhproduktions- und

Vertriebsunternehmen in Europa. Mit der breiten Palette an weltweit erhältlichen

Kollektionen - darunter renommierte Marken wie Tamaris, s.Oliver Shoes, Marco

Tozzi, Jana und Caprice - hat die Wortmann-Gruppe ihre Position auf dem

Schuhmarkt in den letzten 50 Jahren fest etabliert. Durch eine mutige

Herangehensweise, umfassendes Verständnis und außergewöhnliche

Geschäftskompetenz konnte das Unternehmen laufend ein beeindruckendes Wachstum

verzeichnen.

Nach der erfolgreichen Implementierung der vorherigen PLM-Generation vor fünf

Jahren setzt Wortmann nun auf das neue, hochmoderne Aptean Retail PLM. Dieses

Upgrade ermöglicht es dem Hersteller moderne Technologien wie 3D-Design und

Features zur Teamzusammenarbeit zu nutzen und gleichzeitig von neuen PLM-

Funktionen zu profitieren, darunter Funktionen zur Unterstützung von

Nachhaltigkeit und Kreislaufdesign für die biobasierte Schuhproduktion der

Wortmann-Gruppe.

"In unserem schnelllebigen Schuhgeschäft benötigen wir eine einfach zu

bedienende und konfigurierbare PLM-Lösung. Aptean PLM hat uns geholfen, unsere

kreativen Ideen zu erfassen und zu digitalisieren, so dass wir alle unsere

Marken erfolgreich von einem analogen und tabellengesteuerten

Produktentwicklungsprozess auf eine digital gesteuerte Kollektionserstellung

umstellen konnten", erklärt Fritz Haubrich, Head of Group IT der Wortmann-

Gruppe. "Aptean hat sich als vertrauenswürdiger PLM-Anbieter erwiesen, daher

haben wir uns entschieden, unsere Zusammenarbeit fortzusetzen und das neue PLM

von Aptean zu implementieren. Wir sind überzeugt, dass uns dieses System helfen

wird, zukünftige Herausforderungen zu meistern - nicht zuletzt dank des

zuverlässigen und flexiblen Teams von Aptean."

"In den vergangenen fünf Jahren hat sich Wortmann als idealer Partner erwiesen,

der Aptean zur Bereitstellung innovativer PLM-Software angespornt hat, die den

Anforderungen eines Marktführers in der Schuhindustrie gerecht wird", so Duane

George, GM, EMEA und APAC, bei Aptean. "Wir freuen uns sehr, unsere

Partnerschaft fortzusetzen und das Unternehmen bei seiner digitalen

Transformation und dem Umstieg auf unsere hochmoderne Aptean Retail PLM-

Plattform zu begleiten. Wir sind zuversichtlich, dass diese Spitzentechnologie

Wortmann dabei helfen wird, die Grenzen der Innovation durch die Entwicklung

nachhaltiger biobasierter Schuhe weiter zu verschieben."

Über Wortmann KG

Die Wortmann-Gruppe, Detmold, bekannt vor allem durch die Marke Tamaris, ist

eines der größten Schuhproduktions- und -vertriebsunternehmen in Europa und gilt

als Marktführer für modische Damenschuhe. Die Kollektionen werden in über 70

Ländern und mehr als 15.000 Schuhgeschäften weltweit verkauft. Zur

Unternehmensgruppe gehören neben der Top-Marke Tamaris auch die Marken Marco

Tozzi, Caprice, Jana und s.Oliver shoes. Daneben besteht die Novi Footwear

International Co. Ltd. in Hongkong, die zahlreiche globale Einzelhandelsketten

zu ihren Kunden zählt. International beschäftigt die Gruppe über 1.100

Mitarbeiter. Weltweit produzieren rund 30.000 Mitarbeiter für das Detmolder

Unternehmen.

Über Aptean

Aptean ist einer der weltweit führenden Anbieter von speziell entwickelter,

branchenspezifischer Software, die Herstellern und Händlern hilft, ihre

Geschäfte effektiv zu führen und auszubauen. Aptean bietet sowohl Cloud- als

auch On-Premise-Implementierungsoptionen und unterstützt mit seinen Produkten,

Dienstleistungen und seinem unvergleichlichem Fachwissen Unternehmen jeder Größe

dabei, Ready for What's Next, Now® zu sein. Aptean hat seinen Hauptsitz in

Alpharetta, Georgia, und verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa und

im asiatisch-pazifischen Raum. Wenn Sie mehr über Aptean und die von uns

bedienten Märkte erfahren möchten, besuchen Sie www.aptean.com

(http://www.aptean.com).

Aptean und Ready for What's Next, Now® sind eingetragene Warenzeichen von

Aptean, Inc. Alle anderen Firmen- und Produktnamen können Warenzeichen der

jeweiligen Unternehmen sein, mit denen sie verbunden sind.

