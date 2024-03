GNW-Adhoc: Zenas BioPharma beruft Patricia Allen in den Verwaltungsrat

^WALTHAM, Massachusetts, March 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zenas BioPharma, ein

weltweit tätiges Biopharmazieunternehmen, dessen Ziel eine führende Rolle in der

Entwicklung und Kommerzialisierung von Entzündungs- und Immunologietherapien

ist, gab heute die Ernennung von Patricia Allen in den Verwaltungsrat des

Unternehmens bekannt, in dem sie auch als Vorsitzende des Prüfungsausschusses

fungieren wird. Frau Allen wird sich mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in den

Bereichen Finanzen, Anlegerbeziehungen, Geschäftsentwicklung, Personalwesen,

Betrieb und IT in globalen börsennotierten und privaten

Biotechnologieunternehmen in den Verwaltungsrat von Zenas einbringen.

?Wir freuen uns, Frau Allen in unserem Verwaltungsrat begrüßen zu dürfen", so

Lonnie Moulder, Gründer und Verwaltungsratsvorsitzender von Zenas BioPharma.

?Sie hat erfolgreich organisationsübergreifende Funktionen geleitet und war im

Verwaltungsrat von privaten und börsennotierten globalen

Biotechnologieunternehmen tätig. Wir freuen uns auf Frau Allens Beitrag zur

nächsten Wachstumsphase von Zenas, während wir unsere Mission vorantreiben,

transformative immunologische Therapien für Patienten zu entwickeln und zu

vermarkten, die diese dringend benötigen."

?Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Team von Zenas und dem

Verwaltungsrat, die durch disziplinierte Umsetzung der Pipeline und

Geschäftsentwicklung ein führendes, auf Entzündungen und Immunologie

fokussiertes globales Biopharmazieunternehmen aufbauen", so Frau Allen.?Dies

ist eine aufregende Zeit für Zenas, da das Unternehmen aktuell versucht, mehrere

Programme in der Klinik voranzutreiben, um letztendlich das Leben von Menschen

mit Autoimmunkrankheiten zu verbessern."

Frau Allen war zuletzt als Chief Financial Officer bei Vividion Therapeutics

tätig, wo sie kürzlich ausschied. Während ihrer Zeit bei Vividion leitete sie

das Fundraising und die Übernahme des Unternehmens durch die Bayer AG mit,

während das Unternehmen wuchs und mehrere Programme in Richtung Klinik

vorantrieb. Derzeit ist sie Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzende des

Prüfungsausschusses von Deciphera Pharmaceuticals, SwanBio Therapeutics und

Anokion. Darüber hinaus war sie in der Vergangenheit Mitglied des

Verwaltungsrats und Vorsitzende des Prüfungsausschusses von Inversago Pharma und

Yumanity Therapeutics.

Vor ihrer Tätigkeit bei Vividion hielt Frau Allen die Position des Chief

Financial Officer bei Zafgen, Inc. (jetzt Larimer Therapeutics) inne. Zuvor war

sie Vice President of Finance and Treasurer, Principal Financial Officer bei

Alnylam Pharmaceuticals, Inc. sowie Director of Finance bei Alkermes, Inc. und

Wirtschaftsprüferin bei Deloitte & Touche, LLP. Sie besitzt einen B.S.-Abschluss

in Betriebswirtschaft vom Bryant College.

Über Zenas BioPharma

Zenas BioPharma ist ein weltweit tätiges Biopharmazieunternehmen, das sich zum

Ziel gesetzt hat, ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Vermarktung

von entzündungs- und immunologieorientierten Therapien für dringend darauf

angewiesene Patienten in aller Welt zu werden. Zenas verfügt über klinische

Entwicklungskapazitäten und ist weltweit tätig, um ein Portfolio potenziell

differenzierter Autoimmuntherapeutika in Bereichen mit hohem medizinischen

Bedarf zu entwickeln. Wir nutzen die Erfahrung und die Fähigkeiten unseres

Führungsteams und unsere etablierten Netzwerke in der Biopharmaziebranche, um

Therapien zu entwickeln, die das Leben von Menschen mit Autoimmunerkrankungen

und seltenen Krankheiten verbessern können. Für weitere Informationen über Zenas

BioPharma besuchen Sie bitte www.zenasbio.com (http://www.zenasbio.com/) und

folgen Sie uns auf X (früher Twitter) unter @ZenasBioPharma

(https://twitter.com/ZenasBioPharma) sowie LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/zenas-biopharma/).

Anleger- und Medienkontakt:

Argot Partners

Zenas@argotpartners.com (mailto:Zenas@argotpartners.com)

°