GNW-Adhoc: Zenas BioPharma gibt die Veröffentlichung von Daten zu einer Phase-2-Studie mit Obexelimab, einem Prüfpräparat zur Behandlung der IgG4-assoziierte...

^Die Studie ergab, dass Obexelimab bei den meisten Patientinnen und Patienten mit

aktiver IgG4-RD zu einer schnellen, deutlichen und anhaltenden klinischen

Verbesserung, einschließlich einer vollständigen klinischen Remission führte

Die Ergebnisse unterstützen die Weiterentwicklung von Obexelimab zur Behandlung

von IgG4-RD und möglicherweise anderen B-Zell-vermittelten Autoimmunerkrankungen

WALTHAM, Mass., Aug. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zenas BioPharma, ein weltweit

tätiges Biopharmaunternehmen, das sich der Aufgabe verschrieben hat, eine

führende Position in der Entwicklung und Vermarktung von immunbasierten

Therapien einzunehmen, gibt die Veröffentlichung von Ergebnissen aus einer

Phase-2-Studie mit Obexelimab im Fachjournal?The Lancet Rheumatology" bekannt.

In der Studie wird Obexelimab für die Behandlung von Patientinnen und Patienten

mit lgG4-assoziierter Erkrankung (IgG4-RD) untersucht. Auf der Grundlage der

Ergebnisse dieser Studie wird derzeit eine Phase-3-Studie mit Patientinnen und

Patienten mit IgG4-RD durchgeführt, um die Wirksamkeit und Sicherheit von

Obexelimab, das als subkutane Injektion verabreicht wird, weiter zu untersuchen.

IgG4-RD ist eine chronische, immunvermittelte fibroinflammatorische Erkrankung,

die mehrere Organe betreffen kann, darunter die großen Speicheldrüsen, die

Augenhöhlen, die Tränendrüsen, die Bauchspeicheldrüse, die Gallenwege, die

Lunge, die Nieren und das Retroperitoneum. Allein in den USA wurde bei etwa

20.000 Menschen IgG4-RD diagnostiziert. Trotz der zunehmenden Anerkennung der

Erkrankung besteht nach wie vor ein Bedarf an weiterer Forschung und wirksamen

Behandlungsoptionen für die Patientinnen und Patienten, die an dieser

belastenden Krankheit leiden.

Weltweit gilt die Anwendung von Glukokortikoiden als Standardbehandlung von

IgG4-RD. Es gibt keine zugelassenen Behandlungsoptionen für diese Erkrankung.

Glukokortikoide und verfügbare Therapien zur Reduktion von B-Zellen werden zwar

häufig eingesetzt, führen aber selten zu langfristigen, behandlungsfreien

Remissionen und sind bei diesen Patient*innen mit einem hohen Toxizitätsrisiko

verbunden. Solche Therapien beeinträchtigen zudem die Impfantwort, unter anderem

bei den Impfstoffen gegen SARS-CoV-2 und Influenza.

In einer prospektiven, offenen, einarmigen Pilotstudie in einem einzelnen

Prüfzentrum zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von Obexelimab bei

der Behandlung von Patient*innen mit IgG4-RD (clinicaltrials.gov-Registrierung

NCT02725476) zeigte Obexelimab eine deutliche Verbesserung des IgG4-RD-

Responder-Index, einer Kennzahl für die Krankheitsaktivität. Obexelimab hemmt

die B-Zell-Funktion, ohne die B-Zellen zu dezimieren.

Das veröffentlichte Manuskript mit dem Titel?Obexelimab for the Treatment of

Patients with IgG4-Related Disease: An Open-Label, Single-Arm, Pilot Study to

Evaluate Efficacy, Safety, and Mechanism of Action" (Obexelimab zur Behandlung

von Patient*innen mit lgG4-assoziierter Erkrankung: eine offene einarmige

Pilotstudie zur Beurteilung von Wirksamkeit, Sicherheit und Wirkmechanismus) ist

online verfügbar und erscheint in der Augustausgabe von The Lancet Rheumatology

2023;5(8) [E428-E429].

Die wichtigsten Erkenntnisse des Papiers sind:

* Obexelimab führte bei den meisten Patient*innen mit aktiver IgG4-RD zu einer

schnellen, deutlichen und anhaltenden klinischen Verbesserung,

einschließlich einer vollständigen Remission (Score 0 im IgG4-RD-Responder-

Index).

* Während der Behandlung mit Obexelimab wurde eine Verringerung der

zirkulierenden B-Zellen, einschließlich der Plasmablasten, beobachtet, ohne

dass es Anzeichen für einen Zelltod gab.

* Darüber hinaus deutet die Reduktion der zirkulierenden B-Zellen und die

schnelle Rückkehr zu Werten annähernd im Normbereich nach Absetzen der

Behandlung darauf hin, dass Obexelimab zu einer Sequestrierung von B-Zellen

in den lymphatischen Organen oder im Knochenmark führen kann.

* Obexelimab wurde gut vertragen. Die Mehrzahl der behandlungsbedingten

unerwünschten Ereignisse war von Grad 1 oder 2. Die häufigsten unerwünschten

Ereignisse waren gastrointestinale infusionsbedingte Ereignisse, von denen

die meisten leicht waren.

?Unsere Ergebnisse sind ein wichtiger Schritt, um ein tieferes Verständnis der

zugrunde liegenden Mechanismen der IgG4-assoziierten Erkrankung zu erlangen, und

sie ebnen den Weg für gezieltere Behandlungsstrategien", so John Stone, MD, MPH,

Professor für Medizin, Harvard Medical School und Edward A. Fox Chair in

Medicine, Mass General Hospital.?Unser Team fühlt sich geehrt, dass unsere

Forschung von The Lancet Rheumatology anerkannt wird, und wir sind den

Patient*innen, die an dieser bahnbrechenden Studie teilgenommen haben, überaus

dankbar."

Über Obexelimab

Obexelimab ist ein bifunktionaler, nicht-zytolytischer, humanisierter

monoklonaler Antikörper in Phase 3 der klinischen Prüfung, der die Wirkung von

Antigen-Antikörper-Komplexen nachahmt, indem er CD19 und Fc?RIIb bindet, um die

Aktivität von Zellen der B-Linie zu hemmen. In mehreren klinischen Studien im

Frühstadium zu verschiedenen Autoimmunerkrankungen wurden 198 Probanden mit

Obexelimab behandelt. In diesen klinischen Studien zeigte Obexelimab eine

wirksame Hemmung der B-Zell-Funktion, ohne die Zellen zu dezimieren, und

erzielte einen ermutigenden Behandlungseffekt bei Patient*innen mit

verschiedenen Autoimmunkrankheiten. Zenas hat die weltweiten Exklusivrechte an

Obexelimab von Xencor, Inc. erworben.

Weitere Informationen über die Phase-3-Studie (INDIGO) zur Behandlung der IgG4-

assoziierten Erkrankungen finden Sie unter clinicaltrials.gov: NCT05662241.

Über Zenas BioPharma

Zenas BioPharma ist ein weltweit tätiges Biopharmazieunternehmen, das sich zum

Ziel gesetzt hat, führend in der Entwicklung und Vermarktung von immunbasierten

Therapien für Patientinnen und Patienten in aller Welt zu werden. Zenas ist

weltweit in der klinischen Entwicklung tätig und verfügt über ein umfassendes

und ausgewogenes globales Portfolio potenzieller First- und Best-in-Class-

Autoimmuntherapeutika in Bereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf

und erfüllt gleichzeitig die Wertanforderungen des dynamischen globalen

Gesundheitsumfelds. Die Pipeline des Unternehmens wächst durch unsere

erfolgreiche Geschäftsentwicklungsstrategie weiter an. Unser erfahrenes

Führungsteam und unser Netzwerk von Geschäftspartnern sorgen für operative

Spitzenleistungen, um potenziell transformative Therapien bereitzustellen, die

das Leben von Menschen mit Autoimmunerkrankungen und seltenen Krankheiten

verbessern. Weitere Informationen über Zenas BioPharma finden Sie unter

www.zenasbio.com (http://www.zenasbio.com/) und folgen Sie uns auf Twitter unter

@ZenasBioPharma (https://twitter.com/ZenasBioPharma) und LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/zenas-biopharma/).

Anleger- und Medienkontakt:

Joe Farmer, President & COO

Zenas BioPharma

IR@zenasbio.com (mailto:IR@zenasbio.com)

°