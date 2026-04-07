Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
07.04.2026 12:00:38
GNW-DD: Deutsche Lufthansa AG: Frau Grazia Vittadini, Kauf
^Deutsche Lufthansa AG: Frau Grazia Vittadini, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die
Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden
Personen,
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in
enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
+----------+-----------+
| Titel | Frau |
+----------+-----------+
| Vorname | Grazia |
+----------+-----------+
| Nachname | Vittadini |
+----------+-----------+
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
+----------+
| Vorstand |
+----------+
b) Erstmeldung
3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur
Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
+-----------------------+
| Deutsche Lufthansa AG |
+-----------------------+
b) LEI
+----------------------+
| 529900PH63HYJ86ASW55 |
+----------------------+
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments
+------+--------------+
| Art | Aktie |
+------+--------------+
| ISIN | DE0008232125 |
+------+--------------+
b) Art des Geschäfts
+------+
| Kauf |
+------+
c) Preis(e) und Volumen
+-----------+----------------+
| Preis(e) | Volumen |
+-----------+----------------+
| 7,502 EUR | 375.100,00 EUR |
+-----------+----------------+
d) Aggregierte Informationen
+-----------+-----------------------+
| Preis | Aggregiertes Volumen |
+-----------+-----------------------+
| 7,502 EUR | 375.100,00 EUR |
+-----------+-----------------------+
e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)
+------------+
| 02.04.2026 |
+------------+
f) Ort des Geschäfts
+-------------+
| Xetra, XETR |
+-------------+
Ende der Mitteilung
+-------------+---------------------------------------------------+
| Sprache | Deutsch |
+-------------+---------------------------------------------------+
| Unternehmen | Deutsche Lufthansa AG |
| | |
| | Venloer Straße 151-153 |
| | |
| | 50672 Koeln |
| | |
| | Germany |
+-------------+---------------------------------------------------+
| Internet | https://www.lufthansagroup.com/investor-relations |
+-------------+---------------------------------------------------+
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
12:27
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
|
12:00
|GNW-DD: Deutsche Lufthansa AG: Frau Grazia Vittadini, Kauf (dpa-AFX)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: MDAX steigt zum Start (finanzen.at)
|
02.04.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
02.04.26
|TAP: Lufthansa gibt Angebot für Anteile an portugiesischer Fluggesellschaft ab (Spiegel Online)
|
02.04.26
|Lufthansa bietet für portugiesische Staatsairline TAP (dpa-AFX)
|
02.04.26
|Börse Frankfurt: MDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
02.04.26
|Streit um Freistellungen während des Piloten-Streiks (dpa-AFX)
Analysen zu Lufthansa AG
|01.04.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.03.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
