Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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20.03.2026 09:19:38
GNW-DD: Deutsche Lufthansa AG: Herr Carsten Spohr, Kauf
^Deutsche Lufthansa AG: Herr Carsten Spohr, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die
Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden
Personen,
20. Mar 2026 / 09:15 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in
enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
+----------+---------+
| Titel | Herr |
+----------+---------+
| Vorname | Carsten |
+----------+---------+
| Nachname | Spohr |
+----------+---------+
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
+----------+
| Vorstand |
+----------+
b) Erstmeldung
3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur
Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
+-----------------------+
| Deutsche Lufthansa AG |
+-----------------------+
b) LEI
+----------------------+
| 529900PH63HYJ86ASW55 |
+----------------------+
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments
+------+--------------+
| Art | Aktie |
+------+--------------+
| ISIN | DE0008232125 |
+------+--------------+
b) Art des Geschäfts
+------+
| Kauf |
+------+
c) Preis(e) und Volumen
+-----------+-----------+
| Preis(e) | Volumen |
+-----------+-----------+
| 7,52 | 75.200,00 |
+-----------+-----------+
d) Aggregierte Informationen
+--------+-----------------------+
| Preis | Aggregiertes Volumen |
+--------+-----------------------+
| 7,52 | 75.200,00 |
+--------+-----------------------+
e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)
+------------+
| 19.03.2026 |
+------------+
f) Ort des Geschäfts
+-------------+
| Xetra, XETR |
+-------------+
Ende der Mitteilung
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| Sprache | Deutsch |
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| Unternehmen | Deutsche Lufthansa AG |
| | |
| | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, Venloer Straße 151-153 |
| | |
| | 50672 Koeln |
| | |
| | Germany |
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| Internet | https://www.lufthansagroup.com/investor-relations |
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