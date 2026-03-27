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WKN: 549060 / ISIN: DE0005490601

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27.03.2026 19:30:38

GNW-DD: Leo International Precision Health AG: Herr Leo Wang, Kauf

^Leo International Precision Health AG: Herr Leo Wang, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die

Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden

Personen,

/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in

enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

+----------+------+

| Titel | Herr |

+----------+------+

| Vorname | Leo |

+----------+------+

| Nachname | Wang |

+----------+------+

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

+--------------+

| Aufsichtsrat |

+--------------+

b) Erstmeldung

3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur

Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

+---------------------------------------+

| Leo International Precision Health AG |

+---------------------------------------+

b) LEI

+----------------------+

| 529900R5095181VD8H48 |

+----------------------+

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments

+------+-------------------+

| Art | Aktie |

+------+-------------------+

| ISIN | ISIN DE0005490601 |

+------+-------------------+

b) Art des Geschäfts

+------+

| Kauf |

+------+

c) Preis(e) und Volumen

+-----------+----------------+

| Preis(e) | Volumen |

+-----------+----------------+

| 24,00 EUR | 624.000,00 EUR |

+-----------+----------------+

d) Aggregierte Informationen

+-----------+-----------------------+

| Preis | Aggregiertes Volumen |

+-----------+-----------------------+

| 24,00 EUR | 624.000,00 EUR |

+-----------+-----------------------+

e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)

+------------+

| 26.03.2026 |

+------------+

f) Ort des Geschäfts

+--------------------------------+

| Außerhalb eines Handelsplatzes |

+--------------------------------+

Ende der Mitteilung

--------------------------------------------------------------------------------

GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)

--------------------------------------------------------------------------------

+-------------+---------------------------------------+

| Sprache | Deutsch |

+-------------+---------------------------------------+

| Unternehmen | Leo International Precision Health AG |

| | |

| | Am Klopferspitz 19 |

| | |

| | 82152 Planegg / Martinsried |

| | |

| | Germany |

+-------------+---------------------------------------+

| Internet | https://www.liphag.com |

+-------------+---------------------------------------+

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