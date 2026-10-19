SPOBAG Aktie
WKN: 549060 / ISIN: DE0005490601
|
19.10.2026 23:59:38
GNW-DD: Leo International Precision Health AG: Herr Leo Wang, Verkauf
^Leo International Precision Health AG: Herr Leo Wang, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die
Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden
Personen,
19. Oct 2026 / 23:55 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in
enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
+----------+------+
| Titel | Herr |
+----------+------+
| Vorname | Leo |
+----------+------+
| Nachname | Wang |
+----------+------+
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
+--------------+
| Aufsichtsrat |
+--------------+
b) Erstmeldung
3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur
Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
+---------------------------------------+
| Leo International Precision Health AG |
+---------------------------------------+
b) LEI
+----------------------+
| 529900R5095181VD8H48 |
+----------------------+
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments
+------+--------------+
| Art | Aktie |
+------+--------------+
| ISIN | DE0005490601 |
+------+--------------+
b) Art des Geschäfts
+---------+
| Verkauf |
+---------+
c) Preis(e) und Volumen
+------------+---------------+
| Preis(e) | Volumen |
+------------+---------------+
| 0,0054 EUR | 22.882,00 EUR |
+------------+---------------+
d) Aggregierte Informationen
+------------+-----------------------+
| Preis | Aggregiertes Volumen |
+------------+-----------------------+
| 0,0054 EUR | 22.882,00 EUR |
+------------+-----------------------+
e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)
+------------+
| 14.10.2026 |
+------------+
f) Ort des Geschäfts
+---------------+
| Außerbörslich |
+---------------+
Ende der Mitteilung
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| Sprache | Deutsch |
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| Unternehmen | Leo International Precision Health AG |
| | |
| | Am Klopferspitz 19 |
| | |
| | 82152 Planegg / Martinsried |
| | |
| | Germany |
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| Internet | https://www.liphag.com |
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