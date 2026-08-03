SPOBAG Aktie

SPOBAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 549060 / ISIN: DE0005490601

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.08.2026 11:34:38

GNW-DD: Leo International Precision Health AG: PC Beteiligungsgesellschaft mbH, Zuweisung von 3.772.368 Gratisaktien aufgrund der von der Hauptversammlung de...

^Leo International Precision Health AG: PC Beteiligungsgesellschaft mbH,

Zuweisung von 3.772.368 Gratisaktien aufgrund der von der Hauptversammlung der

Emittentin am 12. Juni 2026 beschlossenen und am 28. Juli 2026 im

Handelsregister...

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die

Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden

Personen,

03. Aug 2026 / 11:30 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in

enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

+-----------------------------------+---------------------------------+

| Vollständiger Name und Rechtsform | PC Beteiligungsgesellschaft mbH |

+-----------------------------------+---------------------------------+

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

+-----------------------------------+

| Eine Person in enger Beziehung zu |

+-----------------------------------+

+----------+----------+

| Titel | Herr |

+----------+----------+

| Vorname | Phillip |

+----------+----------+

| Nachname | Campell |

+----------+----------+

| Position | Vorstand |

+----------+----------+

b) Erstmeldung

3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur

Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

+---------------------------------------+

| Leo International Precision Health AG |

+---------------------------------------+

b) LEI

+----------------------+

| 529900R5095181VD8H48 |

+----------------------+

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments

+------+--------------+

| Art | Aktie |

+------+--------------+

| ISIN | DE0005490601 |

+------+--------------+

b) Art des Geschäfts

+------------------------------------------------------------------------------+

|Zuweisung von 3.772.368 Gratisaktien aufgrund der von der Hauptversammlung der|

|Emittentin am 12. Juni 2026 beschlossenen und am 28. Juli 2026 im |

|Handelsregister eingetragenen Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln |

+------------------------------------------------------------------------------+

c) Preis(e) und Volumen

+-------------------+-------------------+

| Preis(e) | Volumen |

+-------------------+-------------------+

| Nicht bezifferbar | Nicht bezifferbar |

+-------------------+-------------------+

d) Aggregierte Informationen

+-------------------+-----------------------+

| Preis | Aggregiertes Volumen |

+-------------------+-----------------------+

| Nicht bezifferbar | Nicht bezifferbar |

+-------------------+-----------------------+

e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)

+------------+

| 28.07.2026 |

+------------+

f) Ort des Geschäfts

+---------------+

| Außerbörslich |

+---------------+

Ende der Mitteilung

--------------------------------------------------------------------------------

GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)

--------------------------------------------------------------------------------

+-------------+---------------------------------------+

| Sprache | Deutsch |

+-------------+---------------------------------------+

| Unternehmen | Leo International Precision Health AG |

| | |

| | Am Klopferspitz 19 |

| | |

| | 82152 Planegg / Martinsried |

| | |

| | Germany |

+-------------+---------------------------------------+

| Internet | https://www.liphag.com |

+-------------+---------------------------------------+

Â°

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SPOBAG AG

mehr Nachrichten

Analysen zu SPOBAG AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SPOBAG AG 19,20 0,00% SPOBAG AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt deutlich zu -- DAX knackt erstmals 26.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot - KOSPI bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichnen am Montag Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten am Montag mehrheitlich tiefer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen