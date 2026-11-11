RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|
11.11.2026 14:34:38
GNW-DD: Renk Group AG: Doreen Nowotne, Kauf
^Renk Group AG: Doreen Nowotne, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die
Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden
Personen,
/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in
enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
+----------+---------+
| Titel | |
+----------+---------+
| Vorname | Doreen |
+----------+---------+
| Nachname | Nowotne |
+----------+---------+
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
+--------------+
| Aufsichtsrat |
+--------------+
b) Erstmeldung
3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur
Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
+---------------+
| Renk Group AG |
+---------------+
b) LEI
+----------------------+
| 894500H8CNSZ53EI6K63 |
+----------------------+
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments
+------+--------------+
| Art | Aktie |
+------+--------------+
| ISIN | DE000RENK730 |
+------+--------------+
b) Art des Geschäfts
+------+
| Kauf |
+------+
c) Preis(e) und Volumen
+-----------+---------------+
| Preis(e) | Volumen |
+-----------+---------------+
| 34,00 EUR | 24.650,00 EUR |
+-----------+---------------+
d) Aggregierte Informationen
+-----------+-----------------------+
| Preis | Aggregiertes Volumen |
+-----------+-----------------------+
| 34,00 EUR | 24.650,00 EUR |
+-----------+-----------------------+
e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)
+------------+
| 09.11.2026 |
+------------+
f) Ort des Geschäfts
+------+-----------+
| Name | Tradegate |
+------+-----------+
| MIC | XGAT |
+------+-----------+
Ende der Mitteilung
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+-------------+-----------------------+
| Sprache | Deutsch |
+-------------+-----------------------+
| Unternehmen | Renk Group AG |
| | |
| | Gögginger Str. 73 |
| | |
| | 86159 Augsburg |
| | |
| | Germany |
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| Internet | https://www.renk.com/ |
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