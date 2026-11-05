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WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

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05.11.2026 10:38:38

GNW-DD: Renk Group AG: Dr. Alexander Sagel, Kauf

^Renk Group AG: Dr. Alexander Sagel, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die

Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden

Personen,

/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in

enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

+----------+-----------+

| Titel | Dr. |

+----------+-----------+

| Vorname | Alexander |

+----------+-----------+

| Nachname | Sagel |

+----------+-----------+

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

+----------+

| Vorstand |

+----------+

b) Erstmeldung

3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur

Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

+---------------+

| Renk Group AG |

+---------------+

b) LEI

+----------------------+

| 894500H8CNSZ53EI6K63 |

+----------------------+

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments

+------+--------------+

| Art | Aktie |

+------+--------------+

| ISIN | DE000RENK730 |

+------+--------------+

b) Art des Geschäfts

+------+

| Kauf |

+------+

c) Preis(e) und Volumen

+------------+--------------+

| Preis(e) | Volumen |

+------------+--------------+

| 35,170 EUR | 2237,87 EUR |

+------------+--------------+

| 35,175 EUR | 2522,40 EUR |

+------------+--------------+

| 35,205 EUR | 2524,56 EUR |

+------------+--------------+

| 35,230 EUR | 2704,26 EUR |

+------------+--------------+

| 35,190 EUR | 2701,18 EUR |

+------------+--------------+

| 35,195 EUR | 2737,12 EUR |

+------------+--------------+

| 35,185 EUR | 3020,64 EUR |

+------------+--------------+

| 35,145 EUR | 3549,64 EUR |

+------------+--------------+

| 35,140 EUR | 4117,00 EUR |

+------------+--------------+

| 35,130 EUR | 6847,89 EUR |

+------------+--------------+

| 35,120 EUR | 7238,12 EUR |

+------------+--------------+

| 35,215 EUR | 8713,95 EUR |

+------------+--------------+

| 35,125 EUR | 9791,45 EUR |

+------------+--------------+

| 35,235 EUR | 11245,60 EUR |

+------------+--------------+

| 35,195 EUR | 13507,84 EUR |

+------------+--------------+

| 35,175 EUR | 13535,70 EUR |

+------------+--------------+

| 35,215 EUR | 13693,36 EUR |

+------------+--------------+

| 35,155 EUR | 13670,03 EUR |

+------------+--------------+

| 35,200 EUR | 13687,52 EUR |

+------------+--------------+

| 35,135 EUR | 15188,16 EUR |

+------------+--------------+

| 35,210 EUR | 17781,05 EUR |

+------------+--------------+

| 35,135 EUR | 18807,76 EUR |

+------------+--------------+

| 35,130 EUR | 22956,40 EUR |

+------------+--------------+

| 35,165 EUR | 28413,32 EUR |

+------------+--------------+

d) Aggregierte Informationen

+------------+-----------------------+

| Preis | Aggregiertes Volumen |

+------------+-----------------------+

| 35,169 EUR | 238802,94 EUR |

+------------+-----------------------+

e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)

+------------+

| 05.11.2026 |

+------------+

f) Ort des Geschäfts

+------+-------+

| Name | XETRA |

+------+-------+

| MIC | XETR |

+------+-------+

Ende der Mitteilung

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GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)

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+-------------+-----------------------+

| Sprache | Deutsch |

+-------------+-----------------------+

| Unternehmen | Renk Group AG |

| | |

| | Gögginger Str. 73 |

| | |

| | 86159 Augsburg |

| | |

| | Germany |

+-------------+-----------------------+

| Internet | https://www.renk.com/ |

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