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WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

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13.11.2026 11:28:38

GNW-DD: Renk Group AG: Dr. Klaus Eberhard und Eva-Maria Richter, Kauf

^Renk Group AG: Dr. Klaus Eberhard und Eva-Maria Richter, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die

Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden

Personen,

/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in

enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

+----------+------------------------------+

| Titel | Dr. |

+----------+------------------------------+

| Vorname | Klaus Eberhard und Eva-Maria |

+----------+------------------------------+

| Nachname | Richter |

+----------+------------------------------+

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

+--------------+

| Aufsichtsrat |

+--------------+

b) Erstmeldung

3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur

Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

+---------------+

| Renk Group AG |

+---------------+

b) LEI

+----------------------+

| 894500H8CNSZ53EI6K63 |

+----------------------+

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments

+------+--------------+

| Art | Aktie |

+------+--------------+

| ISIN | DE000RENK730 |

+------+--------------+

b) Art des Geschäfts

+------+

| Kauf |

+------+

c) Preis(e) und Volumen

+-----------+---------------+

| Preis(e) | Volumen |

+-----------+---------------+

| 33,63 EUR | 38.674,50 EUR |

+-----------+---------------+

d) Aggregierte Informationen

+-----------+-----------------------+

| Preis | Aggregiertes Volumen |

+-----------+-----------------------+

| 33,63 EUR | 38.674,50 EUR |

+-----------+-----------------------+

e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)

+------------+

| 12.11.2026 |

+------------+

f) Ort des Geschäfts

+---------------+

| Außerbörslich |

+---------------+

Ende der Mitteilung

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GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)

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+-------------+-----------------------+

| Sprache | Deutsch |

+-------------+-----------------------+

| Unternehmen | Renk Group AG |

| | |

| | Gögginger Str. 73 |

| | |

| | 86159 Augsburg |

| | |

| | Germany |

+-------------+-----------------------+

| Internet | https://www.renk.com/ |

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