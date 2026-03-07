RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|
07.03.2026 20:58:38
GNW-DD: Renk Group AG: Sevinc Sagel, Verkauf
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RENK
|
20:58
|GNW-DD: Renk Group AG: Sevinc Sagel, Verkauf (dpa-AFX)
|
20:48
|GNW-DD: Renk Group AG: Sevinc Sagel, Kauf (dpa-AFX)
|
06.03.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
06.03.26
|Handel in Frankfurt: MDAX gibt am Freitagnachmittag nach (finanzen.at)
|
06.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt zurück (finanzen.at)
|
06.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.03.26
|RENK-Aktie fällt dennoch: Rekordumsatz - hohe Rüstungsnachfrage beflügelt - Aktien von Rheinmetall und TKMS im Blick (dpa-AFX)
Analysen zu RENK
|06.03.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|06.03.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|RENK
|55,51
|3,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.