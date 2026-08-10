GNW-News: 16. Spiele der Inneren Mongolei in Baotou eröffnet

^BAOTOU, China, Aug. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 8. August um 20 Uhr wurden

die 16. Spiele der Autonomen Region Innere Mongolei im Olympischen Sportzentrum

Baotou offiziell eröffnet. Ganz im Zeichen eines Verses aus dem antiken?Buch

der Lieder" -?Die Hirsche rufen auf den Feldern und weiden auf den wilden

Wiesen; kommen geehrte Gäste, empfangen wir sie mit Musik und Gesang" - lässt

Baotou diesen Geist herzlicher Begegnung lebendig werden. Vor der Kulisse des

Yin-Gebirges und am Ufer des Gelben Flusses gelegen, empfängt die pulsierende

Stadt im Norden Chinas Athleten aus allen Teilen der Region.

Die Spiele umfassen die zwei Hauptkategorien Leistungssport und Breitensport mit

insgesamt 37 Sportarten und 860 Wettbewerben. Aus allen 12 Ligen und Städten der

Region sind Delegationen angereist. Insgesamt haben sich 12.029 Athleten sowie

2.661 Trainer registriert.

Eine grundlegende Neuerung in diesem Jahr ist der Verzicht auf eine

Medaillentabelle, eine Medaillenwertung und eine Gesamtwertung nach Punkten.

Damit rückt der Kampf um Platzierungen bewusst in den Hintergrund und der

eigentliche, inspirierende Geist des Sports in den Mittelpunkt. Gegenüber den

15. Spielen wurde das Wettkampfsystem grundlegend optimiert. Im Leistungssport

wurde die Zahl der Wettbewerbe von 1.183 auf 809 reduziert. Zugleich orientiert

sich die Auswahl und Zusammenstellung der Disziplinen nun an den Olympischen

Spielen und den Nationalen Spielen. Dadurch sollen das technische Niveau und die

sportliche Qualität der Wettbewerbe weiter gesteigert werden. Für die Austragung

werden sämtliche vorhandenen Wettkampfstätten genutzt; neue Anlagen wurden nicht

errichtet. Die Wettbewerbe sind in drei Altersklassen - A, B und C - gegliedert.

Die neu eingeführten Wettbewerbe der C-Klasse sollen insbesondere die Sichtung

und gezielte Förderung junger Talente verbessern. Bei der gesamten Veranstaltung

stehen Wirtschaftlichkeit und ein umweltbewusster Betrieb im Mittelpunkt.

Sämtliche eingesetzten Geräte und Einrichtungen der Wettkampfstätten sind nach

nationalen Standards zertifiziert.

Die Gastgeberstadt Baotou hat die Fackel der Spiele auf innovative Weise aus

Seltenen Erden gefertigt. Der Fackellauf führte an mehreren Wahrzeichen der

Stadt vorbei, darunter durch die urbane Steppe und an Stätten des industriellen

Erbes. So entstand ein eigenständiges und prägnantes Profil für die Spiele. Bei

der Eröffnungszeremonie standen ganz normale Bürger im Mittelpunkt. In einer

aufwendig inszenierten Gesamtschau wurden lokale historische Themen - die Gerade

Straße von Qin, die Go-West-Strategie und die Errichtung von Baotou Steel -

miteinander verwoben. Die Aufführung ließ das jahrtausendealte kulturelle Erbe

der nördlichen Grenzregion mit der modernen Industriestadt in einen

eindrucksvollen Dialog treten. So entstand ein facettenreiches Bild einer

Region, deren Geist über die Jahrhunderte hinweg lebendig geblieben ist und sich

zugleich in ihrer modernen Dynamik widerspiegelt.

Quelle: The Organizing Committee of the 16th Games of Inner Mongolia Autonomous

Region

Ansprechpartner: Herr Hao, Tel: 86-10-63074558.Â°