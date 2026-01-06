GNW-News: 2025 Kailas FUGA Shenzhen 100 und TORX® CHN 100 verzeichnen neue Rekorde

^Bildunterschrift: 2025 Kailas FUGA Shenzhen 100 Mountain Trail

SHENZHEN, China, Jan. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der 2025 Kailas FUGA Shenzhen

100 Mountain Trail und der TORX® CHN 100 verzeichneten neue Streckenrekorde in

der bisher größten und schnellsten Ausgabe des Rennens seit seiner Einführung im

Jahr 2023. In diesem Jahr hießen die Veranstalter 191 Spitzenathletinnen und

-athleten sowie 5.893 Läuferinnen und Läufer aus über 20 verschiedenen Ländern

willkommen. Kailas FUGA hatte mit 20 Teilnehmenden die größte Anzahl an Elite-

Läuferinnen und -Läufern, die um die Spitzenplätze kämpften. Das atemberaubende

Küstenpanorama und die einzigartige Mischung aus Dschungel- und urbanen Trails

üben eine besondere Anziehungskraft auf internationale Athletinnen und Athleten

aus, die nach neuen Erfahrungen suchen. Das Highlight der Strecke ist der

Anstieg zum legendären Wutong Mountain, der mit fast 1.000 m der höchste Gipfel

in Shenzhen ist. Das Rennen umfasste insgesamt sechs Distanzen: 168 km (10.600

Hm), 100 km (7.100 Hm), 60 km (4.300 Hm), 35 km (2.500 Hm) sowie zwei Kategorien

über 10 km.

Die von Letour Sports organisierte Shenzhen 100 hat sich in Bezug auf

Management, Streckenführung und Rennerlebnis als eines der wichtigsten Rennen in

China etabliert. CHEN Wei, Race Marketing Manager bei Kailas FUGA, sagte:?Der

Kailas FUGA Shenzhen 100 setzt neue Maßstäbe für die Trailrunning-Branche. Mit

der Konzeption des TORX® CHN 100 vertiefen wir die Zusammenarbeit mit unseren

internationalen Rennpartnern und bieten ihnen die Möglichkeit, ihre Präsenz in

China auszubauen. Wir sind bestrebt, herausfordernde, unterhaltsame und

inklusive Rennerlebnisse von Weltklasse zu schaffen, die jedes Jahr besser

werden."

Nina SUN, Brand Director von Kailas FUGA, sagte:?Wir haben uns sehr gefreut,

dass sich so viele Athleten auf dieser anspruchsvollen Strecke der

Herausforderung gestellt haben. Der Kailas FUGA Shenzhen 100 beweist

eindrücklich, wie FUGA Spitzenläufer, Rennpartner wie TORX® und Branchenexperten

zusammenbringt, um einzigartige Erlebnisse für Trailläufer aller Leistungsstufen

zu schaffen."

Der FUGA Mountain Club-Athlet Alesh Frlic aus Slowenien, der den 3. Platz über

168 km belegte, kommentierte den Shenzhen 100 wie folgt:?Ich war erstaunt,

einen so anspruchsvollen, schönen und grünen Trail in diesem pulsierenden,

modernen Technologiezentrum mit 18 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern zu

entdecken. Meine Ausrüstung von Kailas hat hervorragend funktioniert." Drei

Gewinner trugen den Kailas FUGA EX330, der sich gut für das steile, unebene

Gelände des Wutong-Berges eignet. Insgesamt trugen 60 % der Athleten Kailas

FUGA, und 14 von 24 Preisträgern traten mit Ausrüstung von Kailas FUGA an.

Das Kailas FUGA-Team zieht Spitzensportler aus der ganzen Welt an und macht mit

Podiumsplätzen bei internationalen Spitzenrennen von sich reden. Insgesamt

nahmen 120 Athleten des FUGA Mountain Club am Shenzhen 100 teil - ein klarer

Beleg für die stetig wachsende Präsenz des Clubs.

Die Podiumsplatzierungen der 168 km (Männer): Luo Xianhua (20:52:30), Zhang

Weiqiang (22:57:42), Alesh Frlic (25:09:50). Die Podiumsplatzierungen der 168 km

(Frauen): Qin Meiqin (28:22:10), Chi Lingjie (28:25:36), Xie Wenfei (28:44:57).

Die Podiumsplatzierungen des TORX® 100 km (Männer): Yang Jianjian (12:18:07), Gu

Rongchao (12:49:37), Zhang Hongfu (13:01:33). Die Podiumsplatzierungen des TORX®

100 km (Frauen): Li Anna (14:58:19), Jiang Wenli (15:52:12), Fu Huarong

(15:54:16). Die Gewinner des TORX® CHN 100 qualifizierten sich direkt für den

renommierten TOR330 - Tor des Géants® in Italien.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: pippaebel@kailas.com.cn

(mailto:pippaebel@kailas.com.cn)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2e2a0a23-bdc7-

4ca2-9243-56b007ff742f

