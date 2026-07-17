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17.07.2026 11:33:38
GNW-News: 2026 Ningbo City Image Exhibition: Erfolgreicher Abschluss der Deutschland-Tournee in Berlin
^BERLIN, July 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Deutschlandvorführung der 2026
Ningbo City Image Exhibition wurde im Sinema Transtopia Cinema in Berlin als
sechste und zugleich letzte Station ihrer Auslandstournee erfolgreich
abgeschlossen. Unter dem Motto?Harmonie von Land und Meer, Faszination im Bild"
gliederte sich die Veranstaltung in drei Programmpunkte: die Vorführung von
Kurzfilmen über Ningbo, einen kulturellen Salon im Anschluss an die
Filmpräsentationen sowie eine kulturelle Ausstellung zu Ningbo. Rund 100 Gäste,
darunter Filmschaffende, Kuratoren sowie Hochschulangehörige aus Deutschland,
nahmen an der Veranstaltung teil. Durch die Kraft der visuellen Kunst konnte
eine neue Brücke für den kulturellen Austausch zwischen Ningbo und Berlin
geschlagen werden.
Kultureller Salon nach den Filmvorführungen im Rahmen der Deutschlandvorführung
der 2026 Ningbo City Image Exhibition
Im Rahmen der Veranstaltung wurden sieben sorgfältig ausgewählte Kurzfilme
präsentiert. Gezeigt wurden vier preisgekrönte Beiträge aus den vergangenen
Ausgaben des 30°Ningbo Short Film Festival: Game Rule, A Silent Farewell, Bucket
Ride und Krama's Diary. Darüber hinaus wurden drei Filme mit direktem Ningbo-
Bezug präsentiert: In Ningbo, Enjoy, One Moment Ningbo und Ningbo, Can't Be
Hidden. Zusammen zeichnen die Filme ein lebendiges Bild vom unverwechselbaren
Charakter Ningbos und veranschaulichen, wie sich das reiche kulturelle Erbe der
Stadt mit ihrer modernen Dynamik verbindet.
Im Anschluss an die Vorführungen fand ein kultureller Salon unter dem Titel?Was
jenseits der Leinwand übrig bleibt" statt. Unter der Leitung der Kuratorin Echo
Xuedan Tang kamen deutsche Regisseure, Fotografen sowie interdisziplinär
arbeitende Kunstschaffende zu einem gemeinsamen Austausch zusammen. Im
Mittelpunkt der Diskussion standen das interkulturelle Schaffen junger Künstler
sowie die Rolle visueller Medien als verbindendes Element zwischen
unterschiedlichen Kulturkreisen. Dabei waren sich die Teilnehmer einig, dass dem
Film eine bedeutende Rolle für den internationalen Kulturaustausch zukommt.
Großes Interesse fand auch die begleitende Präsentation zur Kultur Ningbos.
Zahlreiche Gäste äußerten den Wunsch, die Stadt künftig selbst zu besuchen und
den akademischen sowie künstlerischen Austausch mit Ningbo weiter auszubauen.
Als letzte Station der diesjährigen Auslandstournee hat die
Deutschlandvorführung die Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten in den Bereichen
Film, Jugendaustausch und kultureller Austausch weiter gestärkt. Auch künftig
will Ningbo seine internationale Kommunikation konsequent weiterentwickeln und
die Möglichkeiten der visuellen Kultur nutzen, um den Dialog mit der Welt zu
intensivieren. Ziel ist es, Menschen weltweit einen noch besseren Zugang zur
Stadt zu eröffnen und sie einzuladen, Ningbo zu entdecken, kennenzulernen und zu
erleben.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c45abb42-59ac-43e2-ab92-
967ffa7f27cc
Kontakte
30°Ningbo Short Film Festival
https://www.nbfestival.com/
LIU YANZHU
info1@nbfestival.comÂ°
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