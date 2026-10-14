GNW-News: 23. China-ASEAN-Expo geht erfolgreich zu Ende und zeigt neue Kooperationschancen der Freihandelszone 3.0 auf

^NANNING, China, Oct. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vor kurzem ging die fünftägige

23. China-ASEAN-Expo (CAEXPO) in Nanning im Autonomen Gebiet Guangxi der Zhuang

erfolgreich zu Ende. Unter dem Motto?Chancen der Version 3.0 gemeinsam nutzen,

gemeinsam ein besseres Leben schaffen" standen bei dieser Ausgabe der Expo

Wirtschaft und Handel im Mittelpunkt, mit KI als besonderem Schwerpunkt,

Unternehmen als zentralen Akteuren und einem starken Praxisbezug. Die

praxisorientierte und ergebnisreiche Messe zeichnete sich durch eine

Organisation auf hohem Niveau, ein klares Profil und eine größere Reichweite

aus.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5709/eng)

Mit einem völlig neuen Konzept aus?Hauptausstellungshalle + thematische

Ausstellungsbereiche + externe Ausstellungsbereiche" fand die Messe

hauptsächlich im Internationalen Messe- und Kongresszentrum Nanning statt. Zwei

Nebenstandorte befanden sich in der Nan-A Community und im Internationalen

Messe- und Kongresszentrum Guilin. Mit einer Gesamtausstellungsfläche von

170.000 Quadratmetern zog sie 3.432 Unternehmen aus 73 Ländern und Regionen an,

was einem Anstieg von 5,3?% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die drei

Veranstaltungsorte verzeichneten zusammen über 360.000 Besuche und damit einen

neuen Rekord. Insgesamt fanden während der Messe 53 Wirtschafts- und

Handelsveranstaltungen sowie zahlreiche branchenübergreifende hochrangige

Konferenzen statt. Dadurch wurde die Geschäftsanbahnung in Wirtschaft und Handel

deutlich effizienter.

Timor-Leste nahm erstmals als Mitveranstalter teil. Damit etablierte die CAEXPO

ein neues Mitveranstaltermodell mit 13 Beteiligten aus 12 Ländern. Ein

innovatives Modell nach dem Motto?ASEAN stellt Fragen, China liefert Lösungen"

wurde eingeführt. Dabei wurden Übersichten zum Bedarf der ASEAN-Länder

veröffentlicht. Der KI-Ausstellungsbereich wurde gegenüber der vorherigen

Ausgabe um 60?% vergrößert, während der gut besuchte KI-Marktplatz ein

Transaktionsvolumen von mehr als 28 Millionen Yuan erzielte. Mit Unterstützung

des intelligenten Agenten?AI-enabled Expo" wurden 8.000 Business-Matchings im

Vorfeld und 2.000 vor Ort durchgeführt, womit sich der Schwerpunkt der Messe von

der bloßen Präsentation von Produkten und Technologien hin zu konkreten

Geschäften und Partnerschaften verlagerte.

Die Messe erzielte sechs bemerkenswerte Ergebnisse: einen strategischen Konsens

zur China-ASEAN-Freihandelszone 3.0 und konkrete Ergebnisse in Wirtschaft und

Handel; die Veröffentlichung einer Reihe von Berichten, Blaubüchern sowie

Wirtschafts- und Handelsstandards; die Einführung eines grenzüberschreitenden

industriellen KI-Großmodells und die Gründung des China-ASEAN-Fachausschusses

für Datenkooperation unter dem Dach der World Data Organization; den Ausbau

innovativer Zusammenarbeit zwischen KI und Finanzsektor; sektorübergreifende

Kooperationen über den?Nanning Channel"; sowie die Gründung der Allianz der

Industrieparks entlang des Neuen Internationalen Land-See-Handelskorridors, die

der regionalen Zusammenarbeit neue Impulse für Digitalisierung und intelligente

Technologien verleiht.

Die 24. China-ASEAN-Expo findet vom 17. bis 21. September 2027 statt. Singapur

wird Themenland und Nanjing Chinas?City of Charm" sein.

Ansprechpartner: Herr Zeng, Tel.: 86-10-63074558Â°