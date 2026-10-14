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14.10.2026 06:12:38
GNW-News: 23. China-ASEAN-Expo geht erfolgreich zu Ende und zeigt neue Kooperationschancen der Freihandelszone 3.0 auf
^NANNING, China, Oct. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vor kurzem ging die fünftägige
23. China-ASEAN-Expo (CAEXPO) in Nanning im Autonomen Gebiet Guangxi der Zhuang
erfolgreich zu Ende. Unter dem Motto?Chancen der Version 3.0 gemeinsam nutzen,
gemeinsam ein besseres Leben schaffen" standen bei dieser Ausgabe der Expo
Wirtschaft und Handel im Mittelpunkt, mit KI als besonderem Schwerpunkt,
Unternehmen als zentralen Akteuren und einem starken Praxisbezug. Die
praxisorientierte und ergebnisreiche Messe zeichnete sich durch eine
Organisation auf hohem Niveau, ein klares Profil und eine größere Reichweite
aus.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5709/eng)
Mit einem völlig neuen Konzept aus?Hauptausstellungshalle + thematische
Ausstellungsbereiche + externe Ausstellungsbereiche" fand die Messe
hauptsächlich im Internationalen Messe- und Kongresszentrum Nanning statt. Zwei
Nebenstandorte befanden sich in der Nan-A Community und im Internationalen
Messe- und Kongresszentrum Guilin. Mit einer Gesamtausstellungsfläche von
170.000 Quadratmetern zog sie 3.432 Unternehmen aus 73 Ländern und Regionen an,
was einem Anstieg von 5,3?% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die drei
Veranstaltungsorte verzeichneten zusammen über 360.000 Besuche und damit einen
neuen Rekord. Insgesamt fanden während der Messe 53 Wirtschafts- und
Handelsveranstaltungen sowie zahlreiche branchenübergreifende hochrangige
Konferenzen statt. Dadurch wurde die Geschäftsanbahnung in Wirtschaft und Handel
deutlich effizienter.
Timor-Leste nahm erstmals als Mitveranstalter teil. Damit etablierte die CAEXPO
ein neues Mitveranstaltermodell mit 13 Beteiligten aus 12 Ländern. Ein
innovatives Modell nach dem Motto?ASEAN stellt Fragen, China liefert Lösungen"
wurde eingeführt. Dabei wurden Übersichten zum Bedarf der ASEAN-Länder
veröffentlicht. Der KI-Ausstellungsbereich wurde gegenüber der vorherigen
Ausgabe um 60?% vergrößert, während der gut besuchte KI-Marktplatz ein
Transaktionsvolumen von mehr als 28 Millionen Yuan erzielte. Mit Unterstützung
des intelligenten Agenten?AI-enabled Expo" wurden 8.000 Business-Matchings im
Vorfeld und 2.000 vor Ort durchgeführt, womit sich der Schwerpunkt der Messe von
der bloßen Präsentation von Produkten und Technologien hin zu konkreten
Geschäften und Partnerschaften verlagerte.
Die Messe erzielte sechs bemerkenswerte Ergebnisse: einen strategischen Konsens
zur China-ASEAN-Freihandelszone 3.0 und konkrete Ergebnisse in Wirtschaft und
Handel; die Veröffentlichung einer Reihe von Berichten, Blaubüchern sowie
Wirtschafts- und Handelsstandards; die Einführung eines grenzüberschreitenden
industriellen KI-Großmodells und die Gründung des China-ASEAN-Fachausschusses
für Datenkooperation unter dem Dach der World Data Organization; den Ausbau
innovativer Zusammenarbeit zwischen KI und Finanzsektor; sektorübergreifende
Kooperationen über den?Nanning Channel"; sowie die Gründung der Allianz der
Industrieparks entlang des Neuen Internationalen Land-See-Handelskorridors, die
der regionalen Zusammenarbeit neue Impulse für Digitalisierung und intelligente
Technologien verleiht.
Die 24. China-ASEAN-Expo findet vom 17. bis 21. September 2027 statt. Singapur
wird Themenland und Nanjing Chinas?City of Charm" sein.
Ansprechpartner: Herr Zeng, Tel.: 86-10-63074558Â°
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