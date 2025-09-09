GNW-News: 23. China International Equipment Manufacturing Exposition in Shenyang eröffnet

^SHENYANG, China, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 1. September begann in

der Provinz Liaoning in Shenyang die 23. China International Equipment

Manufacturing Exposition (CIEME), parallel zur 2. Shenyang Manufacturing

Industry Trade and Economic Week.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4414/eng)

Ein breites Spektrum an Hightech-Fertigungsleistungen und hochmodernen

intelligenten Produkten stand im Mittelpunkt der Ausstellung, die Aussteller und

Besucher aus dem In- und Ausland anzog. Mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung

neuer, hochwertiger Produktivkräfte stellte die Ausstellung intelligente Geräte

und innovative Ergebnisse vor und präsentierte neue Treiber und Trends im

Gerätebau.

Die diesjährige CIEME stand unter dem Motto?Intelligent New Equipment, New

Quality Productive Forces" und bot eine 90.000 Quadratmeter große Offline-

Ausstellungsfläche. Sie ist in 12 spezialisierte Bereiche unterteilt, darunter

ein internationaler Pavillon, ein Pavillon für neue Materialien, ein Pavillon

für Informationstechnologie der nächsten Generation, ein Pavillon für Industrie-

und Kulturtourismus und ein Pavillon für die Finanzierung der Geräteherstellung.

Insgesamt nehmen 912 Unternehmen aus Ländern wie den USA, Deutschland, Japan und

Italien sowie aus ganz China an der Ausstellung teil.

Auf der Ausstellung veranschaulichten zahlreiche Hightech-Lösungen und

intelligente neue Produkte Shenyangs Fortschritte bei der Entwicklung neuer,

hochwertiger Produktivkräfte in seiner Fertigungsindustrie. Mit der wachsenden

Fähigkeit chinesischer Smart-Manufacturing-Unternehmen zur eigenständigen

Innovation gewinnen Produkte?Made in China" bei in- und ausländischen Kunden

zunehmend an Anerkennung. Gleichzeitig wird der Plattformwert von

Veranstaltungen wie der China International Equipment Manufacturing Exposition

und der Shenyang Manufacturing Industry Trade and Economic Week von Herstellern

und Kunden gleichermaßen geschätzt.

Quelle: CIEME Organizing Committee

Kontaktperson: Frau Liu, Tel.: 86-10-63074558Â°