GNW-News: 250 Mio. Euro für KI-Infrastruktur: firstcolo startet Bau des Rechenzentrums FRA7 in Hessen

^Rosbach vor der Höhe / Frankfurt am Main, 15. Juni 2026 - Mit dem symbolischen

Spatenstich startet firstcolo den Bau des neuen Rechenzentrums FRA7 in Rosbach

vor der Höhe. Das Projekt umfasst ein Investitionsvolumen von rund 250 Mio. Euro

und zählt zu den bedeutendsten Investitionen in digitale Infrastruktur in

Hessen.

Mit einer geplanten Gesamt-Leistung von rund 24 MW entsteht ein Rechenzentrum

der nächsten Generation, das insbesondere auf die Anforderungen von Cloud-, KI-

und High-Performance-Computing-Anwendungen ausgelegt ist. Die Infrastruktur

ermöglicht Leistungsdichten von bis zu 200 kW pro Rack und setzt dabei auf

moderne Flüssigkeitskühlungstechnologien.

Für Hessens Digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus ist das Projekt ein

wichtiges Signal für den Standort Deutschland:

?Leistungsfähige Rechenzentren sind eine zentrale Voraussetzung für

Digitalisierung und Künstliche Intelligenz. Ohne das Rückgrat der digitalen

Infrastruktur funktionieren weder Wirtschaft, noch Verwaltung, noch das tägliche

Leben. Der heutige Spatenstich ist zudem nicht nur ein Bekenntnis zu Hessens

Rolle als digitaler Spitzenstandort, sondern auch ein Bekenntnis zu europäischer

Souveränität."

Mit dem Projekt investiert der deutsche Betreiber gezielt in digitale

Infrastruktur in Deutschland und setzt damit ein Zeichen für technologische

Souveränität, Innovationsfähigkeit und langfristige Wertschöpfung - insbesondere

vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation.

Auch für die Stadt Rosbach vor der Höhe hat das Projekt eine besondere

Bedeutung. Das Vorhaben ist ein wichtiger Impuls für die Weiterentwicklung des

Gewerbestandorts und die wirtschaftliche Stärke der Region. Mit der Investition

entstehen zusätzliche Wertschöpfung und qualifizierte Arbeitsplätze in einem

zukunftsorientierten Technologiebereich. Bürgermeister Steffen Maar verweist

zudem auf die Chancen, die sich aus der Zusammenarbeit mit firstcolo für die

Stadtentwicklung ergeben:

?Die Investition von firstcolo ist ein starkes Signal für den

Wirtschaftsstandort Rosbach. Uns ist wichtig, solche Entwicklungen pragmatisch

zu begleiten und zugleich konkrete Mehrwerte für unsere Stadt zu schaffen. Die

vorgesehene Nutzung der Abwärme eröffnet dafür eine besondere Chance. Das ist

gute Wirtschaftsentwicklung: zukunftsorientiert, partnerschaftlich und mit Blick

auf die Menschen vor Ort."

Das Rechenzentrum FRA7 wird vollständig mit zertifiziertem Ökostrom betrieben

und strebt einen PUE-Wert von unter 1,2 an. Ergänzend kommen moderne

Batteriespeicherlösungen zum Einsatz, die überschüssige Energie netzdienlich

zurückspeisen können. Damit verbindet das Projekt leistungsfähige digitale

Infrastruktur mit hohen Anforderungen an Energieeffizienz und einen

verantwortungsvollen Ressourceneinsatz.

Ein zentrales Element des Projekts ist zudem die nachhaltige Nutzung der

entstehenden Abwärme: firstcolo stellt der Stadt Rosbach vor der Höhe die

Abwärme aus dem Rechenzentrum für mindestens 20 Jahre unentgeltlich zur

Verfügung. Auf dieser Grundlage können gemeinsam mit weiteren Partnern

Möglichkeiten geprüft und entwickelt werden, diese Wärme perspektivisch für eine

klimafreundliche Wärmeversorgung nutzbar zu machen.

Auch die regionale Wirtschaft sieht in FRA7 einen wichtigen Standortimpuls. Für

Rainer Schwarz, Präsident der IHK Gießen-Friedberg, stärkt das Projekt die

Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Region:

?Digitale Infrastruktur ist heute ein zentraler Standortfaktor für Unternehmen.

Das Rechenzentrum FRA7 ist ein wichtiges Investitionssignal in wirtschaftlich

anspruchsvollen Zeiten."

An der Umsetzung des Projekts sind mehrere spezialisierte Partner beteiligt.

Gemeinsam in einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) mit Lupp, die für Rohbau, Fassade

und Innenausbau verantwortlich ist, realisiert SPIE die komplette technische

Gebäudeausrüstung sowie alle kritischen Infrastruktursysteme des Rechenzentrums.

Daniel Schmitt, Geschäftsführer der SPIE Data Center GmbH, erklärt:

?Mit FRA7 entsteht ein technologisch hochanspruchsvolles Rechenzentrum, das neue

Maßstäbe bei Energieeffizienz und Leistungsdichte setzt."

Dennis Bausch, Dipl.-Ing., Prokurist und Bereichsleiter Hochbau/SF-Bau,

Unternehmensgruppe Lupp ergänzt:?Als ARGE-Partner bringen wir beim Bau von FRA7

unsere gesamte Erfahrung im Hochbau und insbesondere im Bau von Rechenzentren

ein - für eine termintreue und qualitativ hochwertige Übergabe an firstcolo."

firstcolo-Gründer und Geschäftsführer Jerome Evans betont insbesondere die

langfristige strategische Bedeutung des Projekts:

?Mit FRA7 investieren wir langfristig in Deutschland und schaffen die

Infrastruktur für die nächste Generation digitaler Anwendungen - von KI bis High

Performance Computing. FRA7 markiert hierbei den Startschuss einer umfassenden

Investitionsoffensive - wir planen, unsere Rechenzentrums-Kapazitäten in naher

Zukunft signifikant zu erweitern und damit unsere Präsenz in der Region und

darüber hinaus nachhaltig zu stärken. "

Zum Spatenstich werden Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Verbänden und Medien

erwartet.

Über firstcolo:

Die firstcolo Gruppe mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein führender Betreiber

hochmoderner Rechenzentren. Seit der Gründung im Jahr 2007 bietet das

Unternehmen maßgeschneiderte IT-Infrastrukturlösungen an, die von Colocation und

Serversystemen bis zu Managed Services und Cloud-Lösungen reichen. Mit einer

garantierten Verfügbarkeit von 99,999 % sowie Zertifizierungen nach ISO/IEC

27001:2022 und ISO 9001:2015 setzt firstcolo höchste Maßstäbe bei

Betriebssicherheit und Datenschutz .

Ein zentraler Fokus liegt auf der ökologischen Verantwortung: Die gesamte

Infrastruktur wird zu 100 % mit zertifiziertem Ökostrom betrieben. Für

exzellente Konnektivität und geringe Latenzzeiten sorgt zudem ein eigenes IP-

Backbone mit einer Kapazität von über 2.000 Gbit/s. Heute vertrauen mehr als

400 Kunden aus verschiedenen Branchen auf das rund 80-köpfige Expertenteam, das

durch persönliche Betreuung und Innovationskraft die digitale Zukunft nachhaltig

mitgestaltet.

Mehr über firstcolo: https://firstcolo.net/

Für nähere Informationen:

Boris Mayer

Head of Marketing, firstcolo

E-Mail: marketing@first-colo.net (mailto:marketing@first-colo.net)

Niklas Bädjer

PR-Berater

Borgmeier Public Relations

E-Mail: baedjer@borgmeier.de (mailto:baedjer@borgmeier.de)

Nane Köberlein

PR-Beraterin

Borgmeier Public Relations

E-Mail: koeberlein@borgmeier.de (mailto:koeberlein@borgmeier.de)

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