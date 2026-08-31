GNW-News: 26. Internationale Messe für Investitionen und Handel Chinas vom 8. bis 11. September in Xiamen - erstmals mit Ehrengastländern

^XIAMEN, China, Aug. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die 26. Internationale Messe

für Investitionen und Handel Chinas (CIFIT) findet vom 8. bis 11. September

2026 in Xiamen, China, statt. Im Mittelpunkt stehen drei Hauptthemen:

?Investieren in China",?Chinas Auslandsinvestitionen" und?Internationale

Investitionen". Im Rahmen der Messe finden zahlreiche investitionsbezogene

Veranstaltungen und Projekt-Roadshows statt. Zudem werden mehrere öffentlich

zugängliche Informationsangebote und Fachberichte zu Investitionen

veröffentlicht sowie Chinas Öffnungspolitik, die Stärken seines riesigen Marktes

und Chancen für industrielle Innovation und Entwicklung umfassend bei globalen

Investoren präsentiert.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5563/eng)

Bei der diesjährigen Ausgabe wird erstmals ein Modell mit zwei Ehrengastländern

eingeführt. Finnland und Saudi-Arabien übernehmen diese Rolle gemeinsam.

Delegationen aus 123 Ländern und Regionen haben sich zur Teilnahme angemeldet,

während 60 Länder und Regionen Ausstellungsbereiche einrichten werden. Im Rahmen

der Messe findet eine Reihe spezieller Wirtschafts- und Handelsveranstaltungen

statt, darunter Aktivitäten zur Wirtschafts- und Handelskooperation zwischen

chinesischen Provinzen und US-Bundesstaaten, eine Veranstaltung anlässlich des

fünfjährigen Bestehens des China-Europe Business Council (CEBC), bilaterale

Investitionsdialoge zwischen China und dem Vereinigten Königreich, Schweden,

Bulgarien, Indonesien und weiteren Ländern sowie der grenzüberschreitende ESG-

Dialog zwischen China und der EU und eine Veranstaltung zur chinesisch-deutschen

Investitionskooperation auf regionaler Ebene. Darüber hinaus wird die Konferenz

der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) parallel dazu die

?Future Investment Conference" veranstalten. Mehrere UN-Organisationen und

internationale Einrichtungen, darunter die Organisation der Vereinten Nationen

für industrielle Entwicklung (UNIDO), das Internationale Handelszentrum (ITC)

und die Neue Entwicklungsbank (NDB), werden ebenfalls eine Reihe thematischer

Begleitveranstaltungen organisieren.

Mit dem Schwerpunkt auf Investitionen in beide Richtungen wird die CIFIT einen

Roundtable multinationaler Unternehmen, die Präsentation globaler

Investitionstrends sowie eine Matchmaking-Veranstaltung zur internationalen

Zusammenarbeit in Lieferketten ausrichten und damit eine Matchmaking-Plattform

für Investitionen in China und chinesische Auslandsinvestitionen schaffen. Der

Finanzbereich hat sich verdoppelt: Mehr als 140 führende Finanzinstitute nehmen

daran teil. Die Cross-border Interbank Payment System (CIPS) Co., Ltd. wird

einen eigenen Bereich einrichten, in dem mehr als 70 in- und ausländische Banken

zusammenkommen, um grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen anzubieten.

Digitalisierung und intelligente Technologien werden den gesamten

Veranstaltungsablauf durchziehen. Eine Reihe von KI-Unternehmen sowie

Unternehmen für grüne und CO?-arme Technologien wird ihre Spitzentechnologien

vorstellen, während die Ausstellungsbereiche verschiedener Provinzen und

regierungsunmittelbarer Städte ihre Erfolge auf digitalem Wege präsentieren

werden.?Cloud CIFIT" wurde umfassend modernisiert, sodass Teilnehmer über

mobile Geräte auf das Veranstaltungsprogramm, das Projekt-Matchmaking und die

Navigation durch die Messehallen zugreifen können.

Die diesjährige CIFIT findet erstmals im Xiamen International Expo Center statt

und vergrößert ihre Gesamtausstellungsfläche von 120.000 auf 200.000

Quadratmeter. Mit dem Schwerpunkt auf offener Zusammenarbeit und industrieller

Innovation wird die Messe globalen Investoren als effizientere und

professionellere Matchmaking-Plattform dienen.

Kontaktperson: Herr Lin, Tel.: +86-10-63074558.Â°