20.07.2026 19:15:39

GNW-News: 36. Tourismus-Nadam der Inneren Mongolei in Xilin Gol eröffnet

^XILIN-GOL-BUND, China, July 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das 36. Tourismus-Nadam

der Inneren Mongolei unter dem Motto?Die Innere Mongolei entdecken, Nadam

hautnah erleben" ist am 18. Juli im Xilin-Gol-Bund offiziell eröffnet worden.

Veranstaltet wird das Tourismusfest gemeinsam vom Department of Culture and

Tourism of the Inner Mongolia Autonomous Region (Ministerium für Kultur und

Tourismus des Autonomen Gebiets Innere Mongolei) und dem Administrative Office

of Xilin Gol League (Verwaltungsamt des Xilin-Gol-Bundes).

Das Nadam zählt zu den bekanntesten traditionellen Festen Chinas und gehört zum

nationalen immateriellen Kulturerbe des Landes. Zugleich ist es ein lebendiger

Ausdruck des gemeinsamen kulturellen Erbes der verschiedenen ethnischen

Gemeinschaften Chinas. Im Mittelpunkt des diesjährigen Programms stehen erneut

die traditionellen?Drei männlichen Künste" - Pferderennen, Ringen und

Bogenschießen. Ergänzt werden sie durch mehr als 20 interaktive Kulturangebote,

darunter Workshops zum immateriellen Kulturerbe, traditionelle Volksspiele sowie

Fotoerlebnisse in den Trachten der ethnischen Volksgruppen. Mit der gelungenen

Verbindung aus jahrhundertealten Traditionen und zeitgemäßen Erlebnisangeboten

hat das Fest bereits mehr als 100.000 Besucher aus allen Teilen Chinas sowie

zahlreiche Gäste aus der Region angezogen.

Als diesjähriger Gastgeber präsentiert der Xilin-Gol-Bund seine vielfältigen

touristischen Angebote mit einer Reihe authentischer Erlebnisse in der

einzigartigen Graslandschaft der Region. Beim Musik-Nadam verwandeln Live-

Rockkonzerte die weite Steppe in eine eindrucksvolle Open-Air-Bühne. Das

Motorrad-Nadam führt auf spektakulären Routen durch Vulkanlandschaften und über

die weitläufigen Grasländer. Das Gourmet-Nadam wiederum lädt dazu ein, das weit

über die Region hinaus bekannte Xilin-Gol-Lamm sowie die regionalen

Molkereispezialitäten zu entdecken.

Die Feierlichkeiten dauern noch bis Ende August und fallen mit dem Auftakt des

Einkaufsmonats für immaterielles Kulturerbe der Inneren Mongolei zusammen.

Quelle: Department of Culture and Tourism of the Inner Mongolia Autonomous

Region

Kontaktperson: Hr. Hao, Tel: 86-10-63074558Â°

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