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20.07.2026 19:15:39
GNW-News: 36. Tourismus-Nadam der Inneren Mongolei in Xilin Gol eröffnet
^XILIN-GOL-BUND, China, July 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das 36. Tourismus-Nadam
der Inneren Mongolei unter dem Motto?Die Innere Mongolei entdecken, Nadam
hautnah erleben" ist am 18. Juli im Xilin-Gol-Bund offiziell eröffnet worden.
Veranstaltet wird das Tourismusfest gemeinsam vom Department of Culture and
Tourism of the Inner Mongolia Autonomous Region (Ministerium für Kultur und
Tourismus des Autonomen Gebiets Innere Mongolei) und dem Administrative Office
of Xilin Gol League (Verwaltungsamt des Xilin-Gol-Bundes).
Das Nadam zählt zu den bekanntesten traditionellen Festen Chinas und gehört zum
nationalen immateriellen Kulturerbe des Landes. Zugleich ist es ein lebendiger
Ausdruck des gemeinsamen kulturellen Erbes der verschiedenen ethnischen
Gemeinschaften Chinas. Im Mittelpunkt des diesjährigen Programms stehen erneut
die traditionellen?Drei männlichen Künste" - Pferderennen, Ringen und
Bogenschießen. Ergänzt werden sie durch mehr als 20 interaktive Kulturangebote,
darunter Workshops zum immateriellen Kulturerbe, traditionelle Volksspiele sowie
Fotoerlebnisse in den Trachten der ethnischen Volksgruppen. Mit der gelungenen
Verbindung aus jahrhundertealten Traditionen und zeitgemäßen Erlebnisangeboten
hat das Fest bereits mehr als 100.000 Besucher aus allen Teilen Chinas sowie
zahlreiche Gäste aus der Region angezogen.
Als diesjähriger Gastgeber präsentiert der Xilin-Gol-Bund seine vielfältigen
touristischen Angebote mit einer Reihe authentischer Erlebnisse in der
einzigartigen Graslandschaft der Region. Beim Musik-Nadam verwandeln Live-
Rockkonzerte die weite Steppe in eine eindrucksvolle Open-Air-Bühne. Das
Motorrad-Nadam führt auf spektakulären Routen durch Vulkanlandschaften und über
die weitläufigen Grasländer. Das Gourmet-Nadam wiederum lädt dazu ein, das weit
über die Region hinaus bekannte Xilin-Gol-Lamm sowie die regionalen
Molkereispezialitäten zu entdecken.
Die Feierlichkeiten dauern noch bis Ende August und fallen mit dem Auftakt des
Einkaufsmonats für immaterielles Kulturerbe der Inneren Mongolei zusammen.
Quelle: Department of Culture and Tourism of the Inner Mongolia Autonomous
Region
Kontaktperson: Hr. Hao, Tel: 86-10-63074558Â°
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