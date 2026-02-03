|
03.02.2026 17:31:38
GNW-News: 50 Jahre gasgeschmierte Gleitringdichtungen (1976-2026)
^SLOUGH, Vereinigtes Königreich, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- John Crane,
ein Unternehmen der Smiths Group plc und ein weltweit führender Anbieter
innovativer Lösungen für Rotating Equipment feiert das 50-jährige Bestehen einer
Technologie, die die Abdichtung von Kompressoren revolutionierte. Im Jahr 1976
setzte die Einführung der gasgeschmierten Gleitringdichtung Typ 28 neue Maßstäbe
für die Zuverlässigkeit von Kompressoren und etablierte einen neuen globalen
Standard für Sicherheit und Effizienz.
Die Entwicklung der Spiralnutentechnologie begann zwar bereits 1968, und die
erste Installation erfolgte 1975, aber erst die Einführung der gasgeschmierten
Gleitringdichtung Typ 28 im Jahr 1976 markierte einen entscheidenden Wendepunkt
für die Branche. Seitdem gelten gasgeschmierte Gleitringdichtungen als
unverzichtbare Komponenten in Kompressoren für Anwendungen in der Öl- und
Gasindustrie, Petrochemie, Energieerzeugung und zunehmend auch für die
Wasserstoff- und CO(2)-Abscheidung.
In den vergangenen fünf Jahrzehnten hat kontinuierliche Innovation die
Dichtungsleistung auf neue Druckbereiche, Temperaturen und Betriebsbedingungen
ausgeweitet. Zu den Fortschritten zählen drehrichtungsunabhängige Nuten,
Ausführungen für Drücke bis zu 425 barg (6164 psig) und Werkstoffe wie Carbon
LF(TM) sowie John Crane Sense(®) Turbo, eine Sensorik zur digitalen
Zustandsüberwachung, die Daten in Echtzeit erfasst und vorausschauende Analysen
ermöglicht.
Auch die Nachhaltigkeit ist mittlerweile ein entscheidender Faktor in der
Dichtungstechnologie. Programme zur Umrüstung von Nassdichtungen auf
gasgeschmierte Gleitringdichtungen haben in bestimmten Anwendungen bei Kunden zu
CO?-Reduzierungen von rund 278.000 Tonnen pro Jahr geführt. Moderne
gasgeschmierte Gleitringdichtungen können im Vergleich zu herkömmlichen,
ölgeschmierten Dichtungen Methan und flüchtige Emissionen um bis zu 95 %
reduzieren. Die neuesten Lageröldichtungen, wie z. B. Typ 93AX, reduzieren den
Stickstoffverbrauch um bis zu 80 % im Vergleich zu herkömmlichen
Kohleschwimmringdichtungen und unterstützen damit die angestrebte
Energieeffizienz der Betreiber.
Gasgeschmierte Gleitringdichtungen von John Crane sind heute weltweit in
Tausenden von Anlagen installiert. Unsere Kunden werden von mehr als 200
Produktions-, Vertriebs- und Servicezentren unterstützt, darunter 12
Turboservicezentren weltweit. Dieses Zusammenspiel von Technologieführerschaft,
globaler Reichweite und lokalem Know-how unterstützt die
Betriebszuverlässigkeit, Umweltaspekte und Sicherheitsziele der Kunden.
?Gasgeschmierte Gleitringdichtungen haben die Zuverlässigkeit von Kompressoren
grundlegend verändert und 1976 einen neuen Industriestandard gesetzt", so Rubén
Álvarez, Präsident von John Crane.?Mit dem 50-jährigen Jubiläum feiern wir
nicht nur einen Meilenstein der Ingenieurskunst, sondern würdigen auch den
unermüdlichen Einsatz unseres globalen Teams und das Vertrauen unserer Kunden,
die seit Jahrzehnten auf unsere Technologie setzen. Wir setzen uns weiterhin für
die Entwicklung von Dichtungslösungen ein, die Zuverlässigkeit, Effizienz und
die Zukunft der nachhaltigen Energieversorgung unterstützen."
Anlässlich des Jubiläums wird John Crane im Laufe des Jahres 2026 Fachartikel,
Erfahrungsberichte von Kunden, historische Rückblicke und Multimedia-Inhalte
veröffentlichen, die die Entwicklung der Gasdichtungstechnologie von ihren
bahnbrechenden Anfängen bis hin zu den heutigen fortschrittlichen
Dichtungslösungen für die Energieversorgung der nächsten Generation
dokumentieren.
Über John Crane
John Crane ist ein weltweit führender Anbieter innovativer Lösungen für Rotating
Equipment in der Energie- und Prozessindustrie. Unser Portfolio umfasst
Gleitringdichtungen, Systeme, Kupplungen und Filtersysteme, die durch moderne
Servicelösungen und digitale Diagnosetools unterstützt werden. Mit über 200
Service-, Vertriebs- und Fertigungszentren in 50 Ländern ist John Crane ein
wichtiger Teil der Smiths Group plc, einem FTSE 100-Industrieunternehmen, das
sich Entwicklungen für eine bessere Zukunft verschrieben hat.
Weitere Informationen finden Sie unter www.johncrane.com.
Kontakt: William Lowden: william.lowden@teamlewis.com
(mailto:william.lowden@teamlewis.com)
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich im Plus -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Am Mittwoch zeigte sich die Wiener Börse fester. Der DAX gab hingegen nach. Anleger an der Wall Street können sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die asiatischen Börsen präsentierten sich zur Wochenmitte mehrheitlich höher.