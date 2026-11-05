RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
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05.11.2026 07:05:39
GNW-News: 9M 2026: RENK steigert Auftragseingang um mehr als 30 % bei erneut überproportionalem Anstieg des bereinigten EBIT - operativer Kapazitätshochlauf ...
^9M 2026: RENK steigert Auftragseingang um mehr als 30 % bei erneut
überproportionalem Anstieg des bereinigten EBIT - operativer Kapazitätshochlauf
parallel zur laufenden Produktion
* Auftragseingang steigt in den ersten neun Monaten 2026 auf 1.664,4 Mio. EUR
(9M 2025: 1.245,8 Mio. EUR; +33,6 %); Book-to-Bill-Verhältnis von 1,7x (9M
2025: 1,3x)
* Gesamtauftragsbestand erreicht zum 30. September 2026 mit 7,6 Mrd. EUR ein
erneutes Allzeithoch (31. Dezember 2025: 6,7 Mrd. EUR) und festigt hohe
künftige Umsatzvisibilität
* Umsatz wächst um 5,8 % auf 982,0 Mio. EUR (9M 2025: 927,7 Mio. EUR) - planmäßig
und im Einklang mit den vertraglich vereinbarten Liefer- und Abrufplänen der
Kunden
* Erneut überproportionales Wachstum des bereinigten EBIT (+12,7 %) auf 158,8
Mio. EUR (9M 2025: 141,0 Mio. EUR) mit einer verbesserten bereinigten EBIT-Marge
von 16,2 % (9M 2025: 15,2 %; +100 Basispunkte)
* Operativer Kapazitätshochlauf an den Standorten Augsburg und Rheine
planmäßig und parallel zur laufenden Serienproduktion
* Konsequente Umsetzung der M&A- und Sektorenstrategie: Übernahme von David
Brown Defence zum 2. November 2026 vollzogen, bindenden Vertrag zum Verkauf
des Slide Bearings Geschäfts am 22. Oktober 2026 geschlossen
Augsburg, 5. November 2026 - Die RENK Group AG, ein führender Anbieter von
Antriebslösungen für den militärischen und zivilen Bereich, kann ihren
Wachstumskurs auch im dritten Quartal erneut bestätigen. In den ersten neun
Monaten des Jahres erreichte der Auftragseingang 1.664,4 Mio. EUR (9M
2025: 1.245,8 Mio. EUR; +33,6 %), getragen von den unverändert hohen Aufträgen im
Verteidigungsgeschäft. Das Book-to-Bill-Verhältnis von 1,7x (9M 2025: 1,3x)
unterstreicht die strukturell hohe internationale Nachfrage nach den Produkten
der RENK Group. Zum 30. September 2026 kletterte der gesamte Auftragsbestand auf
ein erneutes Allzeithoch von 7,6 Mrd. EUR und unterstreicht die hohe Visibilität
künftiger Umsätze bis weit nach 2030. Die Umsatzerlöse legten im
Vorjahresvergleich um 5,8 % auf 982,0 Mio. EUR zu (9M 2025: 927,7 Mio. EUR) und
folgten damit planmäßig den mit den Kunden vertraglich vereinbarten Liefer- und
Abrufterminen.
?Das dritte Quartal zeigt, was die RENK Group auszeichnet: Wir bauen unsere
Kapazitäten konsequent aus und liefern gleichzeitig zuverlässig - genau in dem
Takt, den unsere Kunden vertraglich mit uns vereinbart haben. Aufträge wie die
Erweiterung für den LEOPARD 2 und der Folgeauftrag für die TRACKX-Familie von
Patria belegen außerdem das Vertrauen unserer Kunden in unsere Technologie und
unsere Lieferfähigkeit. Mit einem gesamten Auftragsbestand von 7,6 Mrd. EUR legen
wir heute die Basis für die deutlich höheren Stückzahlen der kommenden Jahre",
sagt Dr. Alexander Sagel, CEO der RENK Group AG.
Operativer Hochlauf parallel zur laufenden Produktion
Im dritten Quartal hat RENK den operativen Kapazitätshochlauf konsequent
vorangetrieben. Am Standort Rheine wurden Ende August beispielsweise drei neue,
hochmoderne Bearbeitungszentren offiziell in Betrieb genommen; damit sind die
Verteidigungskapazitäten im drittgrößten Werk der RENK Group erneut gestiegen.
Bis 2030 investiert die RENK Group dort über 20 Mio. EUR. Ferner werden die
Methoden des neuen Produktionskonzepts aktuell schrittweise auf das gesamte
Produktionsnetzwerk der RENK Group übertragen.
Bereinigtes EBIT wächst erneut überproportional - Marge steigt um 100
Basispunkte
Das bereinigte EBIT legte erneut überproportional um 12,7 % auf 158,8 Mio. EUR zu
(9M 2025: 141,0 Mio. EUR). Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich dadurch auf
16,2 % (9M 2025: 15,2 %). Ausschlaggebend dafür waren in erster Linie die
positiven Skaleneffekte in der Division Vehicle Mobility Solutions (VMS) sowie
anhaltende Effizienzgewinne aus dem modularen Produktionskonzept.
Division Vehicle Mobility Solutions (VMS)
VMS bleibt der klare Wachstumsmotor. Der Auftragseingang erhöhte sich in den
ersten neun Monaten des Jahres um 46,2 % auf 1.321,8 Mio. EUR (9M 2025: 903,9 Mio.
EUR). Dies entspricht einem Book-to-Bill-Verhältnis von 2,0x (9M 2025: 1,6x) und
verdeutlicht die strukturell hohe internationale Nachfrage nach RENK-Produkten
für die Domäne Land.
Wesentliche Treiber im dritten Quartal waren die Auftragserweiterung von KNDS
Deutschland für HSWL-354-Getriebe für den Kampfpanzer LEOPARD 2 und dessen
Fahrzeugfamilie im Wert von rund 130 Mio. EUR. Die Auslieferung soll 2029 beginnen
und 2032 abgeschlossen sein. Ebenfalls im dritten Quartal erhielt RENK von
Patria einen Folgeauftrag über HSWL-076-Getriebe für die TRACKX-Fahrzeugfamilie
im Wert von 30 Mio. EUR, dessen Auslieferung 2027 beginnt. Vorausgegangen waren
die ersten Beschaffungen von TRACKX-Fahrzeugen durch Finnland und Schweden. Das
Service- und Ersatzteilgeschäft blieb in Deutschland, Europa und den USA auf
hohem Niveau.
Die Umsatzerlöse wuchsen um 12,3 % auf 650,2 Mio. EUR (9M 2025: 578,9 Mio. EUR).
Noch deutlicher zog das bereinigte EBIT an, welches sich um 23,4 % auf 129,3
Mio. EUR verbesserte (9M 2025: 104,7 Mio. EUR). Die bereinigte EBIT-Marge kletterte
entsprechend auf 19,9 % (9M 2025: 18,1 %).
Division Marine & Industry (M&I)
Getragen vom Marinegeschäft setzte M&I im dritten Quartal die Erholung beim
Auftragseingang fort. In den ersten neun Monaten lag der Auftragseingang mit
256,9 Mio. EUR leicht über dem Vorjahreswert (9M 2025: 254,7 Mio. EUR; +0,9 %); das
Book-to-Bill-Verhältnis betrug 1,0x (9M 2025: 1,0x). Zu dem Ergebnis trugen
unter anderem Aufträge aus der Türkei über vier Schiffssätze für die HISAR-OPVs
im dritten Quartal 2026 bei.
Die industriellen Endmärkte blieben hingegen von der anhaltenden Schwäche des
Industriesektors geprägt. Die Umsatzerlöse von M&I verringerten sich um 6,3 %
auf 250,9 Mio. EUR (9M 2025: 267,6 Mio. EUR). Das bereinigte EBIT ging auf 25,8 Mio.
EUR zurück (9M 2025: 31,2 Mio. EUR), was einer bereinigten EBIT-Marge von 10,3 %
entspricht (9M 2025: 11,6 %).
Division Slide Bearings (SB)
Der Auftragseingang der Division Slide Bearings lag in den ersten neun Monaten
bei 96,0 Mio. EUR und war damit auf Vorjahresniveau (9M 2025: 96,2 Mio. EUR; -0,3
%); das Book-to-Bill-Verhältnis lag bei 1,0x (9M 2025: 1,0x). Auch die
Umsatzerlöse blieben mit 91,7 Mio. EUR stabil (9M 2025: 91,8 Mio. EUR; -0,1 %). Das
bereinigte EBIT sank auf 12,5 Mio. EUR (9M 2025: 14,8 Mio. EUR), die bereinigte
EBIT-Marge kam auf 13,6 % (9M 2025: 16,1 %).
Konsequente Umsetzung der M&A- und Sektorenstrategie: Verbindlicher Vertrag über
Verkauf des Slide Bearings Geschäft am 22. Oktober 2026 geschlossen. Übernahme
von David Brown Defence zum 2. November 2026 vollzogen
?Wir wachsen profitabel und investieren gleichzeitig in die Kapazitäten, die
unser Rekordauftragsbestand erfordert. Zudem optimieren wir unser Portfolio mit
der bindenden Verkaufsvereinbarung hinsichtlich des Gleitlagergeschäfts und der
abgeschlossenen Übernahme von RENK UK Huddersfield Ltd. (vorm. David Brown
Defence Ltd.)", sagt Anja Mänz-Siebje, CFO der RENK Group AG.
Ausblick
Infolge des verbindlichen Vertrags über den geplanten Verkauf des
Geschäftsbereichs Slide Bearings gibt der Vorstand der RENK Group AG eine
Prognose für das Geschäftsjahr 2026 für die fortgeführten Geschäftsbereiche
heraus. Der Geschäftsbereich Slide Bearings wird ab dem vierten Quartal 2026
gemäß IFRS 5 als nicht fortgeführter Geschäftsbereich (Discontinued Operation)
ausgewiesen. Die Prognose basiert daher ausschließlich auf den fortgeführten
Geschäftsaktivitäten der Divisionen Vehicle Mobility Solutions (VMS) und Marine
& Industry (M&I).
Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die RENK Group auf dieser Basis einen Umsatz
von ~1,4 Mrd. EUR sowie ein bereinigtes EBIT von 240 Mio. EUR bis 255 Mio. EUR.
Am 8. Dezember 2026 wird Dr. Alexander Sagel, CEO der RENK Group AG, im Rahmen
eines Strategy Updates in London über die weitere strategische Ausrichtung der
Gruppe informieren. Die Veranstaltung findet als hybrides Event statt.
RENK Group
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| in Mio. EUR | 9M/2026 | 9M/2025 | Veränderung |
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| Auftragseingang | 1.664,4 | 1.245,8 | +33,6% |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| Umsatz | 982,0 | 927,7 | +5,8% |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| Bereinigtes EBIT | 158,8 | 141,0 | +12,7% |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| Bereinigte EBIT-Marge | 16,2% | 15,2% | +1,0 PP |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
VMS
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| in Mio. EUR | 9M/2026 | 9M/2025 | Veränderung |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| Auftragseingang | 1.321,8 | 903,9 | +46,2% |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| Umsatz | 650,2 | 578,9 | +12,3% |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| Bereinigtes EBIT | 129,3 | 104,7 | +23,4% |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| Bereinigte EBIT-Marge | 19,9% | 18,1% | +1,8 PP |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
M&I
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| in Mio. EUR | 9M/2026 | 9M/2025 | Veränderung |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| Auftragseingang | 256,9 | 254,7 | +0,9% |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| Umsatz | 250,9 | 267,6 | -6,3% |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| Bereinigtes EBIT | 25,8 | 31,2 | -17,3% |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| Bereinigte EBIT-Marge | 10,3% | 11,6% | -1,4 PP |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
Slide Bearings
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| in Mio. EUR | 9M/2026 | 9M/2025 | Veränderung |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| Auftragseingang | 96,0 | 96,2 | -0,3% |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| Umsatz | 91,7 | 91,8 | -0,1% |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| Bereinigtes EBIT | 12,5 | 14,8 | -15,5% |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
| Bereinigte EBIT-Marge | 13,6% | 16,1% | -2,5 PP |
+-----------------------+---------+---------+-------------+
Über die RENK Group AG
Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender
Hersteller von missionskritischen Antriebslösungen für verschiedene militärische
und zivile Endmärkte. Unser Produktportfolio umfasst Getriebe, Antriebsstränge,
Power-Packs, Hybrid- Antriebssysteme, Federungssysteme, Gleitlager, Kupplungen
und Testanlagen. Mit diesem breiten Produktportfolio bedient die RENK Group AG
insbesondere Kunden aus den Bereichen Militärfahrzeuge, Marine, zivile
Schifffahrt und energieorientierte Industrieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2025
erzielte die RENK Group AG einen Umsatz von rund 1,4 Mrd. EUR. Die RENK Group AG
ist seit dem 7. Februar 2024 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit
dem 24. März 2025 Mitglied des MDAX.
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.renk.com.
Haftungsausschluss
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Plänen,
Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung der RENK-Gruppe zum
Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Pläne, Erwartungen,
Schätzungen und Prognosen hängen von einer Vielzahl von Annahmen ab und
unterliegen unvorhersehbaren Ereignissen, Unsicherheiten, bekannten und
unbekannten Risiken sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder
Leistung von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder
implizierten Ergebnissen abweichen. Die RENK-Gruppe übernimmt keine
Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder
anzupassen, um Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser
Pressemitteilung widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben.
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RENK Group AG Medienanfragen bitte an: Investorenanfragen bitte an:
Gögginger Str. 73 Fabian Klee Team Investor Relations
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www.renk.com fabian.klee@renk.com )
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Über die RENK Group AG
Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender
Hersteller von einsatzkritischen Antriebstechniken in verschiedenen
militärischen und zivilen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe,
Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager,
Kupplungen und Prüfsysteme. Die RENK Group AG bedient mit diesem breiten
Produktportfolio insbesondere die Märkte für Militärfahrzeuge, Marine, zivile
Seefahrt und industrielle Applikationen mit Schwerpunkt auf
Energieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die RENK Group AG einen
Umsatz von rund 1,4 Mrd. EUR. Die RENK Group AG ist seit dem 7. Februar 2024 an
der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit dem 24. März 2025 Mitglied
des MDAX.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.renk.com
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unbekannten Risiken sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
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implizierten Ergebnissen abweichen. Die RENK Gruppe übernimmt keine
Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder
anzupassen, um Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser
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vorgeschrieben.
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|05.11.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
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|Deutsche Bank AG
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|DZ BANK
|05.11.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
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|DZ BANK
|14.05.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|RENK Hold
|Warburg Research
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