GNW-News: AACSB eröffnet öffentliches Stellungnahmeverfahren zu den 2026 Global Standards for Business Education

^TAMPA, Florida, Jan. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AACSB International hat heute

die Entwürfe seiner ersten?Global Standards for Business Education" (Globale

Standards für die Wirtschaftsausbildung) sowie der?Accounting Accreditation

Standards 2026" (Akkreditierungsstandards für Rechnungswesen) veröffentlicht.

Business Schools, Fakultäten, Studierende, Arbeitgeber, Hochschulverbände und

weitere Akteure weltweit sind dazu eingeladen, ihr Feedback einzureichen.

Die neuen Global Standards for Business Education

(https://www.aacsb.edu/educators/accreditation/business-accreditation/aacsb-

business-accreditation-standards) stellen eine Überarbeitung der bewährten

Accreditation Standards der AACSB dar. Sie sind darauf ausgerichtet, allen

Business Schools als Orientierung zu dienen - nicht nur jenen, die bereits eine

AACSB-Akkreditierung besitzen. Die Standards bieten einen weltweit anerkannten

Rahmen, den jede Institution nutzen kann, um die strategische Entwicklung zu

steuern, die Leistungsfähigkeit zu stärken und Engagement gegenüber Lernenden,

Arbeitgebern und Akteuren des Hochschulwesens nachzuweisen.

Die Veröffentlichung erfolgt pünktlich zum 110-jährigen Jubiläum der AACSB und

spiegelt die Weiterentwicklung der Organisation darin wider, wie sie Qualität

und Wirkung der Wirtschaftsausbildung weltweit vorantreibt.

?An die Management-Ausbildung werden heute höhere Anforderungen gestellt als je

zuvor: Sie muss Lernende auf eine dynamische Wirtschaft vorbereiten,

praxisrelevantes Wissen generieren und zur Lösung gesellschaftlicher

Herausforderungen beitragen", erklärte Lily Bi, Präsidentin und CEO von AACSB

International.?Diese Entwürfe sind eine Einladung an die Weltgemeinschaft, ein

modernes, praxisnahes und werteorientiertes Regelwerk mitzugestalten, das

Exzellenz in unterschiedlichsten Missionen und Kontexten unterstützt. Wir

ermutigen alle Beteiligten, diese Entwürfe zu prüfen und ihr Feedback zu teilen,

damit die finalen Standards widerspiegeln, worauf es in der Ausbildung in den

Bereichen Wirtschaft und Rechnungswesen heute ankommt und in welche Richtung sie

sich entwickeln muss."

Die vorgeschlagenen Standards der AACSB erscheinen in einer Zeit, in der die

Wirtschaftsausbildung unter verstärkter Beobachtung steht und die Erwartungen

steigen - von eindeutigeren Belegen für Lernerfolge bis hin zu einer stärkeren

Verzahnung von Lehrplan, Forschung und gesellschaftlicher Wirkung.?Die

Einführung der Global Standards for Business Education unterstreicht die Rolle

der AACSB als globaler Standardsetzer und stärkt das gesamte Ökosystem der

Wirtschaftsausbildung", so Stephanie Bryant, Executive Vice President und Chief

Accreditation Officer von AACSB International. Sie betonte, dass die Entwürfe

den Schulen?einen klaren und anpassungsfähigen Rahmen zum Qualitätsnachweis"

bieten und?kontinuierliche Verbesserungen beschleunigen". Die neuen Global

Standards for Business Education und die 2026 Accounting Standards sollen

Bildungseinrichtungen helfen, mit den sich wandelnden Bedürfnissen der

Lernenden, dem Umbruch in der Arbeitswelt und dem raschen technologischen Wandel

umzugehen und gleichzeitig einen einheitlichen globalen Maßstab für Qualität und

kontinuierliche Verbesserung zu setzen.

Die Kernpunkte der Entwürfe

Die Entwürfe der Standards legen den Schwerpunkt auf die auftragsorientierte,

ergebnisbezogene Qualität in drei Kernbereichen:

* Strategisches Management: Abstimmung von Strategie, Governance und

Ressourcen zur Unterstützung langfristiger Qualität und kontinuierlicher

Verbesserung.

* Studienerfolg: Stärkung der Anforderungen an Lehrpläne, die Sicherstellung

des Lernerfolgs und digitale Agilität.

* Wirkungsorientierte Konzepte: Förderung des wissenschaftlichen Einflusses

sowie des akademischen und professionellen Engagements.

Die Standards zielen darauf ab, eine Vielzahl von institutionellen Modellen und

regionalen Kontexten zu unterstützen und gleichzeitig eine gemeinsame globale

Sprache für Qualität in der Management-Ausbildung beizubehalten.

Mehr erfahren

Die AACSB veranstaltet am 12. Januar 2026 ein Webinar, in dem die wichtigsten

vorgeschlagenen Änderungen an den Business- und Accounting-

Akkreditierungsstandards erläutert werden. Hier registrieren

(https://www.aacsb.edu/events/2026/01/aacsb-business-and-accounting-standards-

revisions-webinar)

So können Sie teilnehmen

Die AACSB bittet Stakeholder, die Entwürfe der ersten Global Standards for

Business Education und 2026 Accounting Accreditation Standards zu prüfen und

Kommentare per Umfrage

(https://aacsb.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4N1xaa8Ub0msH2K) bis zum 7. Februar

2026 einzureichen. Die Rückmeldungen werden in die Überarbeitung und

Finalisierung der Standards 2026 einfließen.

Über AACSB

AACSB International (AACSB) wurde 1916 gegründet und verbindet Lehrende,

Lernende und Unternehmen, um die nächste Generation großartiger

Führungspersönlichkeiten hervorzubringen. Mit mehr als 2.000

Mitgliedsorganisationen und über 1.000 akkreditierten Business Schools weltweit

ist die AACSB das größte Netzwerk für Wirtschaftsausbildung der Welt. Durch ihre

globalen Standards, ihre Akkreditierung und ihre Vordenkerrolle fördert die

AACSB Engagement, beschleunigt Innovationen und verstärkt den Einfluss auf die

Management-Ausbildung.

aacsb.edu

mediarelations@aacsb.edu

Â°