GNW-News: AACSB-Umfrage unter Dekanen ergibt: KI und Finanzen stehen ganz oben auf der Agenda

^TAMPA, Florida, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AACSB International (AACSB)

hat heute den Bericht?Deans Survey 2026-27: Findings in Focus"

(https://www.aacsb.edu/deans-survey) veröffentlicht, der einen Einblick in die

globale Führung von Business Schools bietet. Die Umfrage wird alle drei Jahre

durchgeführt und erhielt in diesem Jahr Antworten von 558 Führungskräften,

darunter 522 Dekane oder gleichgestellte Leiter von Fakultäten sowie 36

kommissarische Dekane aus 75 Ländern und Gebieten.

Künstliche Intelligenz stellt für Dekane die deutlichste Herausforderung im

Bereich der beruflichen Weiterentwicklung dar, unabhängig von ihrer Erfahrung

oder ihrer Region. KI in Bildung und Forschung nimmt unter 49 typischen

Aufgabenbereichen von Dekanen den zweiten Platz in der Prioritätenliste ein,

weist jedoch die größte Diskrepanz zwischen Priorität und selbst eingeschätzter

Kompetenz auf. Zeit stellt ein Hindernis dar: 84 Prozent der Dekane geben an,

nur wenig, sehr wenig oder gar keine Zeit für berufliche Weiterbildung zu haben.

?Die Dekane von heute sind besser denn je darauf vorbereitet, Veränderungen zu

gestalten", so Lily Bi, Präsidentin und Geschäftsführerin der AACSB.?Die Frage

ist nun, ob sie über die Zeit, die Ressourcen und die Kontakte zu gleichrangigen

Kolleginnen und Kollegen verfügen, um ihre Ambitionen in die Tat umzusetzen. Es

ist nicht Aufgabe der AACSB, diese Veränderungen lediglich zu beobachten. Damit

soll unseren Mitgliedern geholfen werden, diese Herausforderungen zu meistern."

Die Umfrage ergab ferner:

* In den offenen Antworten der Dekane werden finanzielle Aspekte am häufigsten

als Herausforderung genannt: 34 Prozent führen das Budget, die Finanzen oder

die Ressourcen als eine ihrer größten Herausforderungen an, gefolgt von den

Einschreibungszahlen und der Studentenrekrutierung.

* Die Amtszeiten der Dekane werden immer kürzer. Die durchschnittliche

Amtszeit der früheren Dekane sank von 6,8 Jahren im Zeitraum 2020-21 auf

5,7 Jahre, und die derzeitigen Dekane sind seit durchschnittlich 3,9 Jahren

im Amt.

* Eine deutliche Mehrheit der Dekane - 87 Prozent - empfindet ihre Arbeit als

erfüllend, doch nur die Hälfte der Befragten gibt an, die gewünschte

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu haben.

Der Bericht untersucht zudem, inwiefern sich das Profil der Dekane zunehmend

vielfältiger und internationaler gestaltet und wie sich die Prioritäten

hinsichtlich der Entwicklung und der Schulreife je nach Region und je nach

Erfahrung der Dekane unterscheiden. Der vollständige Bericht ist unter

aacsb.edu/deans-survey (https://www.aacsb.edu/deans-survey) verfügbar. Der

Bericht wurde von Risepoint (https://risepoint.com/) unterstützt.

Über AACSB

AACSB International (AACSB) wurde 1916 gegründet und verbindet Lehrende,

Lernende und Unternehmen, um die nächste Generation großartiger

Führungspersönlichkeiten hervorzubringen. Mit mehr als 2.000

Mitgliedsorganisationen und über 1.000 akkreditierten Business Schools weltweit

ist die AACSB das größte Netzwerk für Wirtschaftsausbildung der Welt. Durch die

?AACSB Global Standards for Business Education(TM)", die Akkreditierung und ihre

Vordenkerrolle fördert die AACSB das Engagement, treibt Innovationen voran und

verstärkt die Wirkung in der betriebswirtschaftlichen Ausbildung. Erfahren Sie

mehr unter aacsb.edu (https://www.aacsb.edu/).

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