10.02.2026 13:00:38
GNW-News: Abschluss des Reiseführer-Wettbewerbs "Discover Shanghai": Wie öffentliche Mitgestaltung ein nachhaltiges Kultur- und Tourismuswachstum fördert
^SHANGHAI, Feb. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit einer feierlichen
Preisverleihung, die von Dragon TV weltweit live übertragen wurde, ging am 1.
Februar der erste von der Shanghai Municipal Administration of Culture and
Tourism organisierte Reiseführer-Wettbewerb?Discover Shanghai" zu Ende. Die
über mehrere Monate laufende Veranstaltung verzeichnete mehr als 8.000
Einreichungen, über 250 Millionen Online-Aufrufe sowie 83.000 Offline-Teilnehmer
- ein Beleg für die anhaltende Dynamik der gemeinschaftlichen Gestaltung für den
Kultur- und Tourismussektor der Metropole.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4958/eng)
Die professionelle Kategorie lieferte greifbare Ergebnisse und wertvolle
Erkenntnisse für die Branche. Aus insgesamt 640 von den Bezirksbehörden
empfohlenen Vorab-Einreichungen schafften es 150 erstklassige Reiseführer ins
Finale. Insgesamt gab es 50 Gewinner in der ersten, zweiten und dritten
Preiskategorie sowie 50 Sonderauszeichnungen. Fast ein Drittel der in die engere
Wahl gekommenen Beiträge sind inzwischen buchbare Tourismusprodukte und
bereichern als hochwertige Angebote den Tourismusmarkt des Frühlingsfestes.
In der öffentlichen Kategorie entwickelte sich der Wettbewerb zu einem
stadtweiten Fest. Es wurden mehr als 8.000 Beiträge eingereicht, sodass die Zahl
der Aufrufe verwandter Themen auf Douyin (der chinesischen Version von TikTok)
250 Millionen überstieg. Die Bandbreite der Beiträge reichte von professionell
produzierten Videos bis hin zu authentischen nutzergenerierten Inhalten - von
ikonischen Wahrzeichen bis zu unentdeckten Geheimtipps. Diese Vielfalt
präsentierte Shanghai als lebendige, dynamische und gastfreundliche Weltstadt.
Der Hashtag?DiscoverShanghaiAtHalfPrice" trendete mehrfach in den lokalen
Charts und verhalf der Stadt zu einem neuen touristischen Image als
erschwingliche und erlebnisreiche Stadt.
Für branchenübergreifende Innovationen sorgte die Kategorie für KI-gestützte
Musikkomposition. Über 1.600 Originalsongs, die poetische Texte mit Shanghaier
Sehenswürdigkeiten verknüpften, generierten mehr als 1,83 Millionen Streams.
Dies eröffnet neue Wege für die Tourismusförderung durch die Verschmelzung von
Reisen, Musik und Technologie.
Auch abseits der digitalen Welt war die Resonanz enorm. Während der
Neujahrsfeiertage zog eine stadtweite Check-in-Kampagne an 351 Standorten und
auf 28 Themenrouten innerhalb von nur drei Tagen 83.000 Teilnehmer an.
Der eigentliche Erfolg des Wettbewerbs spiegelt sich letztlich in der positiven
Marktreaktion wider. Die Suchanfragen zu Shanghai - von Sehenswürdigkeiten über
Hotels bis hin zu Restaurants - stiegen auf Douyin sprunghaft an. Für die
Feiertage zum Frühlingsfest bereitet die Stadt 2.570 Kultur- und
Tourismusaktivitäten vor, inklusive umfassende Rabattaktionen und Kooperationen
mit großen Attraktionen, Fluggesellschaften und Online-Reiseportalen.
Über die kurzfristige Popularität hinaus hat der Wettbewerb ein nachhaltiges
Modell der gemeinschaftlichen Gestaltung etabliert: Nutzergenerierte Inhalte
sorgen für digitale Reichweite, professionelle Institutionen verwandeln
Kreativität in buchbare Produkte und die Regierung leistet politische
Unterstützung. Dieser positive Kreislauf aktiviert kontinuierlich die
kulturellen Ressourcen der Stadt und bringt neue Szenarien, Inhalte und Produkte
hervor.
Basierend auf tausenden kreativen Beiträgen und der regen Beteiligung der Bürger
beweist Shanghai, dass der Schlüssel zu einer qualitativ hochwertigen
Tourismusentwicklung im grenzenlosen Potenzial der öffentlichen Mitgestaltung
liegt. Der erste Wettbewerb mag zwar abgeschlossen sein, aber die daraus
resultierende Innovationskraft und der Enthusiasmus werden weiter wachsen.
Quelle: Shanghai Municipal Administration of Culture and Tourism
Kontaktperson: Frau Zhu, Tel: 86-10-63074558Â°
