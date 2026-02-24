|
GNW-News: Accesa gewinnt Top Supplier Retail 2026 für KI-gestützte Customer Experience - in Partnerschaft mit MediaMarktSaturn
^DÜSSELDORF, Deutschland, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accesa wurde
gemeinsam mit MediaMarktSaturn, der führende europäische Einzelhändler für
Unterhaltungselektronik, in der Kategorie Customer Experience als?Top Supplier
Retail 2026 (https://www.accesa.eu/resources/we-won-top-supplier-retail-2026-
for-ai-powered-customer-experience-
in?utm_source=press_release&utm_medium=link&utm_campaign=top_supplier_retail)"
ausgezeichnet.
Die von EHI Retail Institute und Lebensmittel Zeitung verliehene Auszeichnung
würdigt Partnerschaften, die einen messbaren Einfluss im Einzelhandel erzielen.
Die Auszeichnung wurde für das Interactive User Manual
(https://www.youtube.com/watch?v=n4eIxmSba2M) verliehen, eine GenAI-gestützte
Lösung, die traditionelle Bedienungsanleitungen in ein interaktives,
dialogbasiertes Erlebnis umwandelt, das rund um die Uhr per QR-Code oder Weblink
verfügbar ist. Die Lösung basiert ausschließlich auf offiziellen
Produktdokumentationen und internen Wissensdatenbanken und liefert sowohl vor
als auch nach dem Kauf präzise, lösungsorientierte Antworten.
"Wir sind stolz darauf, diese Auszeichnung gemeinsam mit MediaMarktSaturn zu
erhalten. Sie spiegelt die Stärke unserer langjährigen Partnerschaft wider,
sowie unsere gemeinsame Vision, Technologie für Kundinnen und Kunden wirklich
nutzbar zu machen. Bei Accesa konzentrieren wir uns darauf, reale
Herausforderungen mit KI zu lösen. Umso mehr freut es uns, dass diese Lösungen
einen spürbaren Mehrwert im Einzelhandel schaffen." sagt Gabriel Sobolu,
Geschäftsleiter Retail, Manufacturing & Multi Industries | CTO at Accesa.
Derzeit deckt die Lösung mehr als 2000 Eigenmarkenprodukte ab und ermöglicht
Kundinnen und Kunden einen schnellen und einfachen Zugriff auf relevante
Produktinformationen. Innerhalb der ersten vier Monate hat die Lösung über
10000 Nutzeranfragen generiert, und die Nutzung wächst weiterhin kontinuierlich.
"Ziel war die Entwicklung eines produktspezifischen Chatbots, der auf den
jeweils zugehörigen Originaldokumenten basiert und Kundinnen und Kunden dabei
unterstützt, das Produkt im Sinne der vorgesehenen Nutzung optimal zu verstehen
und zu erleben. Mit der Einführung dieses Chatbots steigern wir nicht nur die
Zufriedenheit einzelner Kundinnen und Kunden, sondern sind auch in der Lage,
Kundinnen und Kunden über Tausende von Produkten hinweg zu unterstützen." sagt
Stefan Ploch, Expert Quality Management, Imtron, die für die Eigenmarken KOENIC,
PEAQ, ISY und ok zuständige Tochtergesellschaft von MediaMarktSaturn.
Die Auszeichnung, die auf mehr als zehn Jahren Zusammenarbeit
(https://www.accesa.eu/client-stories/reinventing-user-manuals-with-genai-to-
transform-customer-experience-in-
retail?utm_source=press_release&utm_medium=link&utm_campaign=top_supplier_retail
) zwischen Accesa und MediaMarktSaturn basiert, zeigt, wie die Verbindung von
tiefgreifender Retail-Expertise und modernster Technologie skalierbare Lösungen
über Märkte, Marken und Anwendungsbereiche hinweg ermöglicht.
Über Accesa
Mit Hauptsitz in Cluj-Napoca zählt Accesa
(https://www.accesa.eu/?utm_source=press_release&utm_medium=link&utm_campaign=to
p_supplier_retail) zu den führenden Technologieunternehmen, mit über zwanzig
Jahren Erfahrung darin, geschäftliche Herausforderungen in Wachstumschancen zu
verwandeln.
Mit mehr als 1.200 Mitarbeitenden begleitet das Unternehmen führende Marken aus
Retail, Manufacturing und Finance über die gesamte digitale Transformationsreise
hinweg - von der Ideenbildung über die Softwareentwicklung bis zu Managed
Services.
Über MediaMarktSaturn
MediaMarktSaturn zählt zu dem führenden europäischen Einzelhändler für
Unterhaltungselektronik. Mit seinen Kernmarken MediaMarktSaturn und MediaWorld
ist das Unternehmen mit 1070 Filialen in elf europäischen Ländern vertreten.
Mit rund 50000 Mitarbeitenden und etwa 2.2 Milliarden Kundenkontakten pro Jahr
über alle Kanäle hinweg, unterstreicht das Unternehmen seine starke
Marktposition.
Pressenkontakt
Sergiu Aursulesei
+49 89 2152 521 87
Industry Marketing Manager
Marketing@accesa.eu
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/47c66675-75ba-4bef-b3ca-
fd5a9173c8c9/de
