GNW-News: Accesa veranstaltet 5. Tech in Motion unter dem Leitthema "Engineering im Zeitalter der Unsicherheit"

^CLUJ-NAPOCA, Rumänien, June 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accesa

(https://www.accesa.eu/) veranstaltete die 5. Ausgabe der Tech in Motion, seiner

jährlichen Tech-Konferenz, bei der 800 Tech-Experten, Branchenexperten und

Führungskräfte aus der Wirtschaft zu einem Tag voller Diskussionen,

Wissensaustausch und Innovation unter dem Leitthema?Engineering im Zeitalter

der Unsicherheit" zusammenkamen.

Auf der Veranstaltung sprachen 17 Referenten, darunter 12 Experten von Accesa

und 5 Partner, die ihre Perspektiven darauf teilten, wie sich technologischer

und geschäftlicher Wandel durch Technik, Innovation und Zusammenarbeit gestalten

lässt. Zu den Referenten gehörten neben Experten von Accesa auch Vertreter von

Organisationen wie Atruvia, Fressnapf, Databricks und MediaMarktSaturn.

Seit fünf Ausgaben bringt die Tech in Motion unsere Kollegen, Kunden und Partner

zusammen, um Technologie so zu betrachten, wie wir es schon immer getan haben:

als Mittel, um Mehrwert für Menschen und Unternehmen zu schaffen. Das

diesjährige Thema?Engineering im Zeitalter der Unsicherheit" spiegelt eine

einfache Überzeugung wider, die wir bei Accesa vertreten: Unsicherheit ist keine

Bedrohung für die technische Entwicklung, sondern gehört zur Arbeit selbst.

?Unsere Aufgabe ist es, Unbekanntes in echten Mehrwert für die Menschen und

Unternehmen zu verwandeln, für die wir jeden Tag arbeiten", so Gabriel Sobolu,

CTO bei Accesa.

Ein Höhepunkt des Events war der Vortrag von Peter Hinssen, international

anerkannter Autor, Unternehmer und Mitgründer von nexxworks. In seinem Vortrag

The Never Normal: How to Leverage the Uncertainty Principle forderte Hinssen

Organisationen dazu auf, ihren Umgang mit Wandel zu überdenken, und zeigte, wie

Unsicherheit zu einem Treiber für Resilienz, Anpassungsfähigkeit und

langfristiges Wachstum werden kann, statt ein Hindernis für Fortschritt zu sein.

Die Teilnehmer erhielten Einblicke in technische Herausforderungen aus der

Praxis und geschäftliche Transformationsprozesse und konnten zugleich eine Reihe

interaktiver Demos sowie Proof-of-Concept-Bereiche erkunden.

Dazu gehörten Präsentationen zur Zukunft des digitalen Zahlungsverkehrs in

Europa, zur Entwicklung produktionsreifer KI, zu beruflichen

Entwicklungsmöglichkeiten, zu Initiativen zur internationalen Expansion sowie

zur Würdigung langjähriger strategischer Partnerschaften.

Events wie diese sind nicht nur aus beruflicher Sicht wertvoll, sondern zeigen

auch, wie wichtig es ist, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und

Erfahrungen zusammenzubringen, um Innovation und Zusammenarbeit zu fördern. Ich

bin mit vielen interessanten Ideen, wertvollen Kontakten und einem sehr

positiven Eindruck sowohl von dem Event als auch von der lebendigen Technologie-

Community in Cluj nach Hause zurückgekehrt. Andreas Auer, COO von Kuntze

Die Tech in Motion endete mit einer gemeinsamen Diskussion zwischen Accesa und

MediaMarktSaturn darüber, wie KI die Arbeitsweisen im Engineering verändert,

strategische Entscheidungsfindung beeinflusst und branchenübergreifend neue

Innovationsmöglichkeiten schafft.

Die Tech in Motion findet nun bereits zum 5. Mal statt und bietet weiterhin eine

Plattform für substanziellen Austausch zwischen Technologieexperten,

Führungskräften aus der Wirtschaft und Partnern, um die Zusammenarbeit an Ideen

zu fördern, die die Zukunft prägen.

Über Accesa

Accesa ist ein führendes Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Cluj-Napoca und

Niederlassungen in Oradea und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung darin,

geschäftliche Herausforderungen in Chancen und Wachstum zu verwandeln.

Als werteorientiertes Unternehmen hat sich Accesa als bevorzugter Partner für

namhafte Marken im Einzelhandel, in der Fertigung und im

Finanzdienstleistungssektor etabliert. Das Unternehmen begleitet seine Kunden

bei ihrer gesamten digitalen Weiterentwicklung von der Ideenfindung und

Anforderungsdefinition bis hin zu Softwareentwicklung und Managed-Services-

Lösungen.

Mit mehr als 1.200 IT-Fachkräften verfügt Accesa zudem über eine rasch wachsende

Präsenz und hat sich als bevorzugter Arbeitgeber für IT-Fachkräfte etabliert,

die sich leidenschaftlich für technologiebasierte Problemlösung einsetzen. In

starken Tech-Teams mit kundenzentriertem Ansatz unterstützen sie Unternehmen

beim Wachstum und schaffen Mehrwert für unsere Kunden, Partner, die Branche und

die Community.

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a4ba-29cbc598ba2b

Medienkontakt

Roxana Anchidin

Roxana.anchidin@accesa.eu

Content Marketing Specialist

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