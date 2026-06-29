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29.06.2026 09:04:39
GNW-News: Accesa veranstaltet 5. Tech in Motion unter dem Leitthema "Engineering im Zeitalter der Unsicherheit"
^CLUJ-NAPOCA, Rumänien, June 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accesa
(https://www.accesa.eu/) veranstaltete die 5. Ausgabe der Tech in Motion, seiner
jährlichen Tech-Konferenz, bei der 800 Tech-Experten, Branchenexperten und
Führungskräfte aus der Wirtschaft zu einem Tag voller Diskussionen,
Wissensaustausch und Innovation unter dem Leitthema?Engineering im Zeitalter
der Unsicherheit" zusammenkamen.
Auf der Veranstaltung sprachen 17 Referenten, darunter 12 Experten von Accesa
und 5 Partner, die ihre Perspektiven darauf teilten, wie sich technologischer
und geschäftlicher Wandel durch Technik, Innovation und Zusammenarbeit gestalten
lässt. Zu den Referenten gehörten neben Experten von Accesa auch Vertreter von
Organisationen wie Atruvia, Fressnapf, Databricks und MediaMarktSaturn.
Seit fünf Ausgaben bringt die Tech in Motion unsere Kollegen, Kunden und Partner
zusammen, um Technologie so zu betrachten, wie wir es schon immer getan haben:
als Mittel, um Mehrwert für Menschen und Unternehmen zu schaffen. Das
diesjährige Thema?Engineering im Zeitalter der Unsicherheit" spiegelt eine
einfache Überzeugung wider, die wir bei Accesa vertreten: Unsicherheit ist keine
Bedrohung für die technische Entwicklung, sondern gehört zur Arbeit selbst.
?Unsere Aufgabe ist es, Unbekanntes in echten Mehrwert für die Menschen und
Unternehmen zu verwandeln, für die wir jeden Tag arbeiten", so Gabriel Sobolu,
CTO bei Accesa.
Ein Höhepunkt des Events war der Vortrag von Peter Hinssen, international
anerkannter Autor, Unternehmer und Mitgründer von nexxworks. In seinem Vortrag
The Never Normal: How to Leverage the Uncertainty Principle forderte Hinssen
Organisationen dazu auf, ihren Umgang mit Wandel zu überdenken, und zeigte, wie
Unsicherheit zu einem Treiber für Resilienz, Anpassungsfähigkeit und
langfristiges Wachstum werden kann, statt ein Hindernis für Fortschritt zu sein.
Die Teilnehmer erhielten Einblicke in technische Herausforderungen aus der
Praxis und geschäftliche Transformationsprozesse und konnten zugleich eine Reihe
interaktiver Demos sowie Proof-of-Concept-Bereiche erkunden.
Dazu gehörten Präsentationen zur Zukunft des digitalen Zahlungsverkehrs in
Europa, zur Entwicklung produktionsreifer KI, zu beruflichen
Entwicklungsmöglichkeiten, zu Initiativen zur internationalen Expansion sowie
zur Würdigung langjähriger strategischer Partnerschaften.
Events wie diese sind nicht nur aus beruflicher Sicht wertvoll, sondern zeigen
auch, wie wichtig es ist, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und
Erfahrungen zusammenzubringen, um Innovation und Zusammenarbeit zu fördern. Ich
bin mit vielen interessanten Ideen, wertvollen Kontakten und einem sehr
positiven Eindruck sowohl von dem Event als auch von der lebendigen Technologie-
Community in Cluj nach Hause zurückgekehrt. Andreas Auer, COO von Kuntze
Die Tech in Motion endete mit einer gemeinsamen Diskussion zwischen Accesa und
MediaMarktSaturn darüber, wie KI die Arbeitsweisen im Engineering verändert,
strategische Entscheidungsfindung beeinflusst und branchenübergreifend neue
Innovationsmöglichkeiten schafft.
Die Tech in Motion findet nun bereits zum 5. Mal statt und bietet weiterhin eine
Plattform für substanziellen Austausch zwischen Technologieexperten,
Führungskräften aus der Wirtschaft und Partnern, um die Zusammenarbeit an Ideen
zu fördern, die die Zukunft prägen.
Über Accesa
Accesa ist ein führendes Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Cluj-Napoca und
Niederlassungen in Oradea und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung darin,
geschäftliche Herausforderungen in Chancen und Wachstum zu verwandeln.
Als werteorientiertes Unternehmen hat sich Accesa als bevorzugter Partner für
namhafte Marken im Einzelhandel, in der Fertigung und im
Finanzdienstleistungssektor etabliert. Das Unternehmen begleitet seine Kunden
bei ihrer gesamten digitalen Weiterentwicklung von der Ideenfindung und
Anforderungsdefinition bis hin zu Softwareentwicklung und Managed-Services-
Lösungen.
Mit mehr als 1.200 IT-Fachkräften verfügt Accesa zudem über eine rasch wachsende
Präsenz und hat sich als bevorzugter Arbeitgeber für IT-Fachkräfte etabliert,
die sich leidenschaftlich für technologiebasierte Problemlösung einsetzen. In
starken Tech-Teams mit kundenzentriertem Ansatz unterstützen sie Unternehmen
beim Wachstum und schaffen Mehrwert für unsere Kunden, Partner, die Branche und
die Community.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ed153820-1360-4d52-
a4ba-29cbc598ba2b
Medienkontakt
Roxana Anchidin
Roxana.anchidin@accesa.eu
Content Marketing Specialist
AccesaÂ°
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