GNW-News: Accumulus Technologies erhält SOC 2 Typ 2-Zertifizierung, HITRUST i1-Zertifizierung und ISO 27001-Zertifizierung für die Accumulus-Plattform

^SAN FRANCISCO, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Technologies, ein

führender Anbieter von Cloud-Technologie für den regulatorischen Austausch, gab

heute bekannt, dass die Accumulus-Plattform (?Plattform") drei wichtige

Sicherheitsmeilensteine von Drittanbietern erreicht hat: SOC 2 Typ 2-

Zertifizierung, HITRUST i1-Zertifizierung und ISO 27001-Zertifizierung. Diese

Erfolge unterstreichen das kontinuierliche Engagement von Accumulus Technologies

für robuste Informationssicherheit, Risikomanagement und Datenschutzpraktiken.

?Sicherheit und Vertrauen sind grundlegend für unsere Ziele, die globale

regulatorische Vernetzung zu beschleunigen", erklärte Francisco Nogueira, CEO

von Accumulus Technologies.?Die Erlangung dieser drei branchenweit anerkannten

Auszeichnungen spiegelt die Stärke unserer Kontrollen und Prozesse wider und

bietet unseren Kunden und Partnern eine verifizierte Gewissheit darüber, wie wir

ihre Daten schützen."

Sowohl die SOC 2 Typ 2-Bescheinigung als auch die ISO 27001-Zertifizierung

wurden von dem unabhängigen Prüfer A-LIGN durchgeführt, einem führenden Partner

für Sicherheit und Compliance, dem mehr als 4.000 globale Unternehmen vertrauen.

Zusammen geben diese unabhängigen Bewertungen den Kunden die Gewissheit, dass

Accumulus Technologies wirksame Kontrollen zum Schutz sensibler Daten

implementiert hat und diese langfristig aufrechterhält.

Die HITRUST-Zertifizierung der Plattform belegt, dass Accumulus Technologies die

Anforderungen führender Cybersicherheits- und Regulierungsrahmen erfüllt und

somit über wirksame Kontrollen zum Schutz sensibler Daten und zur effektiven

Risikosteuerung verfügt. Diese Leistung basiert auf dem HITRUST Assurance

Program und spiegelt unabhängige Tests durch Dritte, eine zentralisierte

Qualitätssicherung und eine Zertifizierung wider, die durch die Cyber Threat-

Adaptive Engine von HITRUST unterstützt wird. Diese Elemente gewährleisten eine

kontinuierliche Anpassung an die neuesten Bedrohungsinformationen und sich

weiterentwickelnden Standards von NIST, ISO und OWASP.

?Die Erlangung der HITRUST-Zertifizierung unterstreicht das Engagement von

Accumulus Technologies für das Management von Informationsrisiken und den Schutz

sensibler Daten durch einen strengen, bewährten Sicherungsprozess", erklärte

Gregory Webb, CEO von HITRUST.?Diese Leistung spiegelt den proaktiven Ansatz

der Organisation in Bezug auf Cybersicherheit und Vertrauen wider."

Zusammen bieten diese Meilensteine Kunden und Partnern eine verifizierte

Gewährleistung der Sicherheitslage der Plattform und fördern so ein stärkeres

Vertrauen, optimierte Lieferantenbewertungen und eine zuversichtliche Einführung

in großem Maßstab.

ÜBER ACCUMULUS TECHNOLOGIES

Accumulus Technologies ist ein führender Anbieter von Cloud-Technologien, der

die Zusammenarbeit zwischen Life-Science-Unternehmen und nationalen

Aufsichtsbehörden neu definiert, um den Lebenszyklus der Arzneimittelentwicklung

zu beschleunigen - von der Entdeckung bis zur weltweiten Verfügbarkeit. Unsere

sichere, speziell entwickelte SaaS-Plattform - im Jahr 2025 hervorgegangen aus

der gemeinnützigen Organisation Accumulus Synergy - ermöglicht die

kontinuierliche, standortübergreifende Zusammenarbeit in Echtzeit. So schaffen

wir die Grundlage für schnellere Entscheidungen, globale Koordination und

schnelleren Zugang zu Therapien für Patienten weltweit. Mit einem klaren Fokus

auf Innovation, Vertrauen und Wirkung verbindet Accumulus Technologies das

globale regulatorische Ökosystem über eine einzige, skalierbare Lösung.

ÜBER A-LIGN

A-LIGN ist der führende Anbieter von hochwertigen, effizienten Programmen zur

Einhaltung von Cybersicherheitsvorschriften. Durch die Kombination von

erfahrenen Auditoren und Audit-Management-Technologie bietet A-LIGN ein

umfassendes Spektrum an Dienstleistungen, darunter SOC 2, ISO 27001, HITRUST,

FedRAMP und PCI. A-LIGN ist der führende Herausgeber von SOC 2 und ein

bedeutender HITRUST- und FedRAMP-Prüfer. Weitere Informationen finden Sie unter

a-lign.com.

MEDIENKONTAKT

Allison Mari

media@accumulustech.com

540-907-6053

Â°