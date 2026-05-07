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07.05.2026 19:52:38
GNW-News: Accumulus Technologies gibt die Live-Integration mit Veeva RIM bekannt und ermöglicht damit eine nahtlose Verbindung zwischen RIM und den Aufsichts...
^SAN FRANCISCO, May 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Technologies gab heute
die Inbetriebnahme von?Accumulus Direct Connect for Veeva RIM" (?Direct
Connect") bekannt. Damit wird ein weiterer Meilenstein in der laufenden
Partnerschaft der Unternehmen zur Modernisierung des Austauschs regulatorischer
Informationen erreicht. Aufbauend auf der im Juni 2025 angekündigten
strategischen Partnerschaft (https://accumulustechnologies.com/news/accumulus-
synergy-and-veeva-systems-partner-to-advance-regulatory-transformation-and-
connectivity/) sowie der anschließenden Einführung des Accumulus Connector
(https://accumulustechnologies.com/news/accumulus-technologies-launches-the-
accumulus-connector-delivering-live-integration-across-regulatory-systems/) im
März 2026 ermöglicht diese neueste Entwicklung eine Echtzeit-Verbindung
innerhalb des Workflows zwischen Veeva RIM
(https://www.veeva.com/products/veeva-rim/) und der Accumulus Plattform
(https://accumulustechnologies.com/platform/).
?Direct Connect erweitert die Accumulus Plattform direkt in Veeva RIM und macht
sie so zu einem globalen Kanal für die Zusammenarbeit in Echtzeit", erklärte
Francisco Nogueira, CEO von Accumulus Technologies.?Dies vereinfacht die
tägliche Arbeit unserer Kunden, vermeidet doppelten Aufwand und stellt eine
einheitliche Datenbasis sicher - damit Therapien schneller bei den Patientinnen
und Patienten ankommen."
Mithilfe von Direct Connect for Veeva RIM können Unternehmen aus den Life
Sciences regulatorische Interaktionen nahtlos innerhalb ihrer bestehenden Veeva-
RIM-Umgebung steuern und gleichzeitig die Accumulus-Plattform als zentrale
globale Schnittstelle zu den Gesundheitsbehörden nutzen.
?Unsere Partnerschaft mit Accumulus Technologies bringt der Branche weiterhin
einen erheblichen Mehrwert", so Marc Gabriel, Vice President, Regulatory bei
Veeva Systems.?Die Anbindung von Veeva RIM an die Accumulus Plattform kann die
Einreichung von Anträgen für gemeinsame Kunden optimieren und ist ein wichtiger
Schritt, um die Komplexität zu verringern und den Anforderungen eines sich rasch
wandelnden regulatorischen Umfelds gerecht zu werden."
Mike Abernathy, Associate Vice President für Digital Transformation bei Amgen
und einer der ersten Nutzer von Direct Connect, erklärte:?Accumulus Direct
Connect für Veeva RIM ist ein bedeutender Fortschritt für unsere regulatorischen
Prozesse. Unsere Teams können Anfragen von Gesundheitsbehörden nun direkt in
Veeva RIM empfangen und beantworten, ohne dass ein manueller Abgleich oder ein
Wechsel zwischen verschiedenen Systemen erforderlich ist. Das spart nicht nur
Zeit, sondern erhöht auch die Transparenz und stärkt das Vertrauen in unsere
Einreichungen."
Accumulus Technologies wird Direct Connect for Veeva RIM weiterhin um neue
Datenelemente erweitern, um eine umfassendere regulatorische Integration
zwischen der Accumulus Plattform, den Gesundheitsbehörden und Veeva zu
ermöglichen. Diese Interoperabilität begünstigt Veränderungen in der Branche,
die zu effizienteren, kooperativeren und weltweit abgestimmten
Zulassungsverfahren führen. Gleichzeitig ebnet sie den Weg für eine Zukunft, in
der Antragsteller ihre Unterlagen nur einmal einreichen und über einen einzigen,
optimierten Prozess mit Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt kommunizieren
können.
Über Accumulus Technologies
Accumulus Technologies ist ein führender Anbieter cloudbasierter Technologien,
der die Zusammenarbeit zwischen Life-Science-Unternehmen und nationalen
Regulierungsbehörden neu denkt - mit dem Ziel, den gesamten Lebenszyklus der
Entwicklung von Arzneimitteln zu beschleunigen: von der frühen Forschung bis zur
weltweiten Verfügbarkeit. Unsere sichere, speziell entwickelte SaaS-Plattform -
im Jahr 2025 hervorgegangen aus der gemeinnützigen Organisation Accumulus
Synergy - ermöglicht die kontinuierliche, standortübergreifende Zusammenarbeit
in Echtzeit. So schaffen wir die Grundlage für schnellere Entscheidungen,
globale Koordination und schnelleren Zugang zu Therapien für Patienten weltweit.
Mit einem klaren Fokus auf Innovation, Vertrauen und Wirkung verbindet Accumulus
Technologies das globale regulatorische Ökosystem über eine einzige, skalierbare
Lösung.
Medienkontakt
Allison Mari
media@accumulustech.com
540-907-6053
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