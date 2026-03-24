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24.03.2026 06:04:39
GNW-News: Accumulus Technologies stellt den Accumulus Connector vor - Live-Integration über regulatorische Systeme hinweg
^SAN FRANCISCO, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Technologies hat
heute die Einführung des Accumulus Connector (?Connector") bekannt gegeben. Die
neue Plattformfunktion erweitert die Accumulus Plattform in die bestehenden
Technologiesysteme der Kunden hinein und macht sie zu einem direkten Echtzeit-
Kanal für die globale regulatorische Zusammenarbeit. Der Launch baut auf der
bestehenden Accumulus Plattform auf, die Kunden in einem Live-Netzwerk mit mehr
als 70 nationalen Zulassungsbehörden verbindet. Mit dem Accumulus Connector ist
dieses Netzwerk nun direkt aus den Systemen heraus zugänglich, die Pharma- und
Biotech-Unternehmen täglich nutzen - ganz ohne manuelle Datenabgleiche.
?Der Accumulus Connector markiert einen Wendepunkt für beschleunigte
regulatorische Zusammenarbeit", so Francisco Nogueira, CEO von Accumulus
Technologies.?Erstmals können Kunden ihre bestehenden Systeme direkt mit
Zulassungsbehörden weltweit verbinden - und so globale Einreichungen per Klick
sowie eine kontinuierliche Echtzeit-Zusammenarbeit über integrierte Systeme
hinweg ermöglichen. Damit gelingt der Schritt weg von fragmentierten Prozessen
hin zu einem durchgängig vernetzten regulatorischen Ökosystem, das den Zugang
von Patienten zu Therapien weltweit beschleunigt."
Der Accumulus Connector ist so konzipiert, dass er sich nahtlos in bestehende
und zukünftige Technologie-Stacks integrieren lässt. Er ermöglicht den
bidirektionalen Datenaustausch zwischen unternehmenseigenen Stammdatensystemen
und Aufsichtsbehörden weltweit - und schafft so eine einheitliche, jederzeit
verfügbare regulatorische Umgebung. Gleichzeitig erlaubt der Connector auch
Aufsichtsbehörden, ihre eigenen Systeme direkt an die Accumulus Plattform
anzubinden. So entsteht ein bidirektionales Netzwerk zwischen Industrie und
Behörden.
?Wir haben den Accumulus Connector so entwickelt, dass er sich an bestehende
Systemlandschaften anpasst und sich nahtlos in die Lösungen integriert, die
Unternehmen bereits nutzen - ohne zusätzliche Komplexität zu schaffen", so
Chanille Juneau, Chief Product and Technology Officer bei Accumulus
Technologies.?Durch plattformübergreifende Interoperabilität reduzieren wir
redundante Synchronisationen, steigern die Effizienz und schaffen eine
skalierbare Grundlage, die es sowohl der Industrie als auch den
Aufsichtsbehörden ermöglicht, Teil eines stärker vernetzten und zukunftssicheren
regulatorischen Ökosystems zu sein."
Unternehmen können die kombinierte Leistungsfähigkeit der Accumulus Plattform
und ihrer bestehenden Systeme nutzen, um sich sicher mit Aufsichtsbehörden
weltweit zu vernetzen und Informationen schneller, reibungsloser und mit höherer
Verlässlichkeit auszutauschen.
Ein Vertreter einer führenden Gesundheitsbehörde betonte die weitreichenden
Auswirkungen:?Die Plattform bietet erhebliches Potenzial, regulatorische
Doppelarbeit zu reduzieren und die Transparenz zu erhöhen. Eine stärkere
Abstimmung nach dem Prinzip 'eine Welt, ein Dossier, ein Zeitplan' kann zu einem
gerechteren regulatorischen Umfeld beitragen und den zeitnahen Zugang zu
lebenswichtigen Medikamenten weltweit verbessern."
Mit der Inbetriebnahme des Accumulus Connector treibt Accumulus Technologies
seine Mission weiter voran, ein global vernetztes regulatorisches Ökosystem
aufzubauen - eines, das die Komplexität für die Industrie reduziert, die
Transparenz für Aufsichtsbehörden erhöht und letztlich den Zugang von Patienten
zu lebensverändernden Therapien beschleunigt.
?Unsere Kunden wollen Technologie, die einfach, vernetzt und skalierbar ist",
erklärt Nogueira.?Der Accumulus Connector führt die Branche weg von
fragmentierten Systemen hin zu einem durchgängig vernetzten regulatorischen
Netzwerk, das darauf ausgelegt ist, die Zusammenarbeit in Echtzeit in einem
dynamischen regulatorischen Umfeld zu unterstützen."
Der Accumulus Connector steht Abonnenten der Accumulus Plattform zur Verfügung.
Über Accumulus Technologies
Accumulus Technologies ist ein führender Anbieter cloudbasierter Technologien,
der die Zusammenarbeit zwischen Life-Science-Unternehmen und nationalen
Regulierungsbehörden neu denkt - mit dem Ziel, den gesamten Lebenszyklus der
Entwicklung von Arzneimitteln zu beschleunigen: von der frühen Forschung bis zur
weltweiten Verfügbarkeit. Unsere sichere, speziell entwickelte SaaS-Plattform,
die 2025 aus der gemeinnützigen Organisation Accumulus Synergy hervorging,
ermöglicht Zusammenarbeit in Echtzeit und kontinuierlichen Datenaustausch - und
schafft so die Grundlage für schnellere Entscheidungen, globale Abstimmung und
einen beschleunigten Zugang zu Therapien für Patienten weltweit. Mit einem
klaren Fokus auf Innovation, Vertrauen und Wirkung verbindet Accumulus
Technologies das globale regulatorische Ökosystem über eine einzige, skalierbare
Lösung.
Pressekontakt
Allison Mari
media@accumulustech.com (mailto:media@accumulustech.com)
540-907-6053
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