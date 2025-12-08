|
08.12.2025 06:33:38
GNW-News: Acuity Knowledge Partners firmiert zu Acuity Analytics um und startet neue Website
^LONDON und NEW YORK, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Acuity Knowledge Partners
gab heute seine Umfirmierung in Acuity Analytics
(https://www.acuityanalytics.com/) bekannt, den neuen Handelsnamen des
Unternehmens. Dieses Rebranding spiegelt die Entwicklung des Unternehmens zu
einem weltweit führenden Anbieter von Insights, Analysen, Daten und KI-
gestützten Lösungen wider. Unterstützt wird die neue Marke durch eine neu
gestaltete Website, die Kunden einen klaren und aktuellen Überblick über die
erweiterten Fähigkeiten des Unternehmens und das integrierte Geschäft von Acuity
bietet.
Der Erfolg von Acuity liegt seit 23 Jahren in seinen Mitarbeitern begründet. Die
Grundlage des Unternehmens bilden fundierte Fachkenntnisse, ein ausgeprägtes
analytisches Urteilsvermögen, aufschlussreiche Forschungsergebnisse und das
Engagement, Kunden aus der Finanzbranche hochwertige Dienstleistungen zu bieten.
Von dieser Basis aus wächst Acuity Analytics in neue Branchen, neue
Kompetenzbereiche und neue Märkte hinein und knüpft dabei enge und langjährige
Partnerschaften mit vielen der weltweit führenden Finanzinstitute.
So wie sich die Kundenbedürfnisse und die Technologie weiterentwickelt haben,
hat sich auch das Unternehmen weiterentwickelt. Acuity Analytics beschäftigt
heute über 7.200 Experten an 28 Standorten weltweit und unterstützt mehr als
800 Kunden mit Forschungs-, Analyse-, Daten- und Betriebslösungen. Durch die
Integration der PPA Group im Jahr 2024 und von Ascent im Jahr 2025 hat das
Unternehmen außerdem seine Kompetenzen in den Bereichen Technik, Cloud und
Digitalisierung erweitert, und kann nun einen umfassenderen End-to-End-Support
bieten, der auf die sich wandelnden Kundenbedürfnisse abgestimmt ist.
Technologie (https://www.acuityanalytics.com/ai-data-digital/), insbesondere KI,
spielt mittlerweile eine zentrale Rolle in der Geschäftstätigkeit von Acuity
Analytics, doch der Mensch steht weiterhin im Mittelpunkt. Die Strategie des
Unternehmens basiert auf dem Grundsatz, dass KI am effektivsten ist, wenn sie
von Experten gesteuert wird, die die Kundendaten, Arbeitsabläufe und
Entscheidungsprozesse umfassend verstehen. Die firmeneigene agentenbasierte KI-
Plattform von Acuity, Agent Fleet
(https://www.acuityanalytics.com/technology/digital-solutions/agent-fleet/),
verbessert die Leistungserbringung durch die Automatisierung von Routineaufgaben
und die Steigerung von Effizienz und Genauigkeit, während Fachexperten
sicherstellen, dass jedes Ergebnis den Standards, individuellen Anforderungen
und Erwartungen der Kunden entspricht. Dieser?Human-in-the-Loop"-Ansatz ist
inzwischen von grundlegender Bedeutung für die Art und Weise, wie das
Unternehmen Erkenntnisse, Innovationen und Ergebnisse erzielt.
Die neue Website von Acuity Analytics spiegelt diese Entwicklung wider. Sie
wurde nach den Bedürfnissen der Kunden gestaltet, bietet eine klare Struktur,
veranschaulicht das Zusammenwirken von Talent, Technologie und Kompetenz des
Unternehmens und vermittelt den Kunden anschaulich, wie Acuity Analytics sie bei
der Umsetzung ihrer Prioritäten unterstützen kann - sei es durch engagierte
Teams, KI-gestützte Workflows oder eine umfassendere digitale Transformation.
Robert King (https://www.acuityanalytics.com/profiles/robert-king/), Chief
Executive Officer von Acuity Analytics, sagte:
?Unsere Mitarbeiter waren schon immer das Herzstück dieses Unternehmens. Ihre
Expertise und ihr Engagement haben bewirkt, dass wir mittlerweile mit über 800
Institutionen weltweit zusammenarbeiten. Gleichzeitig haben wir die Chancen
erkannt, die Technologie und KI in unserem Arbeitsbereich bieten. Dieses
Rebranding ist Ausdruck dieser Entwicklung: Ein Unternehmen, das auf
außergewöhnlichen Menschen aufgebaut ist und nun durch fortschrittliche
Technologie gestärkt wird. Ich bin sehr stolz darauf, was Acuity Analytics
erreicht hat, und freue mich darauf, was dieses nächste Kapitel für unsere
Kunden und unsere Mitarbeiter bringt."
Emma Crabtree (https://www.acuityanalytics.com/profiles/emma-crabtree/), Chief
Revenue Officer bei Acuity Analytics, sagte:
?Kunden wünschen sich Partner, die ihre Branche verstehen und sie sowohl mit
Fachkompetenz als auch mit moderner Technologie unterstützen können. Unsere
Weiterentwicklung zu Acuity Analytics spiegelt dies wider. Die neue Marke und
Website vermitteln Kunden einen besseren Überblick über unsere umfassenden
Kompetenzen und darüber, wie wir Fachwissen, Daten, digitale Technologien und KI
miteinander verbinden, um messbare Ergebnisse zu erzielen. Dies versetzt uns in
die Lage, Kunden, deren Bedürfnisse sich weiterentwickeln, noch effektiver
unterstützen und begleiten zu können."
Über Acuity Analytics
Acuity Analytics ist der Handelsname von Acuity Knowledge Partners, einem
weltweit führenden Anbieter von maßgeschneiderten Forschungs-, Datenmanagement-,
Analyse- und KI-gestützten Lösungen für Finanzinstitute und Unternehmen. Mit
mehr als 7.200 Analysten, Datenspezialisten und Technologieexperten an 28
Standorten verbindet das Unternehmen fundiertes Fachwissen im Bereich
Finanzdienstleistungen mit umfangreichen Kompetenzen in den Bereichen Technik,
Digitalisierung und KI. Acuity unterstützt über 800 Unternehmen dabei, ihre
Effizienz zu steigern, bessere Einblicke zu erlangen und das menschliche
Potenzial freizusetzen.
Acuity wurde 2019 nach der Übernahme durch Equistone Partners Europe als
eigenständiges Unternehmen von Moody's Corporation gegründet. Im Januar 2023
erwarben von der globalen Private-Equity-Gesellschaft Permira beratene Fonds
eine Mehrheitsbeteiligung, wobei Equistone als Minderheitsaktionär investiert
blieb.
Weitere Informationen finden Sie unter www.acuityanalytics.com
(http://www.acuityanalytics.com/).
Medienanfragen:
Stuti Das
Global Head of Communications & PR
Acuity Analytics
stuti.das@acuitykp.com
