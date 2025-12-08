GNW-News: Acuity Knowledge Partners firmiert zu Acuity Analytics um und startet neue Website

^LONDON und NEW YORK, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Acuity Knowledge Partners

gab heute seine Umfirmierung in Acuity Analytics

(https://www.acuityanalytics.com/) bekannt, den neuen Handelsnamen des

Unternehmens. Dieses Rebranding spiegelt die Entwicklung des Unternehmens zu

einem weltweit führenden Anbieter von Insights, Analysen, Daten und KI-

gestützten Lösungen wider. Unterstützt wird die neue Marke durch eine neu

gestaltete Website, die Kunden einen klaren und aktuellen Überblick über die

erweiterten Fähigkeiten des Unternehmens und das integrierte Geschäft von Acuity

bietet.

Der Erfolg von Acuity liegt seit 23 Jahren in seinen Mitarbeitern begründet. Die

Grundlage des Unternehmens bilden fundierte Fachkenntnisse, ein ausgeprägtes

analytisches Urteilsvermögen, aufschlussreiche Forschungsergebnisse und das

Engagement, Kunden aus der Finanzbranche hochwertige Dienstleistungen zu bieten.

Von dieser Basis aus wächst Acuity Analytics in neue Branchen, neue

Kompetenzbereiche und neue Märkte hinein und knüpft dabei enge und langjährige

Partnerschaften mit vielen der weltweit führenden Finanzinstitute.

So wie sich die Kundenbedürfnisse und die Technologie weiterentwickelt haben,

hat sich auch das Unternehmen weiterentwickelt. Acuity Analytics beschäftigt

heute über 7.200 Experten an 28 Standorten weltweit und unterstützt mehr als

800 Kunden mit Forschungs-, Analyse-, Daten- und Betriebslösungen. Durch die

Integration der PPA Group im Jahr 2024 und von Ascent im Jahr 2025 hat das

Unternehmen außerdem seine Kompetenzen in den Bereichen Technik, Cloud und

Digitalisierung erweitert, und kann nun einen umfassenderen End-to-End-Support

bieten, der auf die sich wandelnden Kundenbedürfnisse abgestimmt ist.

Technologie (https://www.acuityanalytics.com/ai-data-digital/), insbesondere KI,

spielt mittlerweile eine zentrale Rolle in der Geschäftstätigkeit von Acuity

Analytics, doch der Mensch steht weiterhin im Mittelpunkt. Die Strategie des

Unternehmens basiert auf dem Grundsatz, dass KI am effektivsten ist, wenn sie

von Experten gesteuert wird, die die Kundendaten, Arbeitsabläufe und

Entscheidungsprozesse umfassend verstehen. Die firmeneigene agentenbasierte KI-

Plattform von Acuity, Agent Fleet

(https://www.acuityanalytics.com/technology/digital-solutions/agent-fleet/),

verbessert die Leistungserbringung durch die Automatisierung von Routineaufgaben

und die Steigerung von Effizienz und Genauigkeit, während Fachexperten

sicherstellen, dass jedes Ergebnis den Standards, individuellen Anforderungen

und Erwartungen der Kunden entspricht. Dieser?Human-in-the-Loop"-Ansatz ist

inzwischen von grundlegender Bedeutung für die Art und Weise, wie das

Unternehmen Erkenntnisse, Innovationen und Ergebnisse erzielt.

Die neue Website von Acuity Analytics spiegelt diese Entwicklung wider. Sie

wurde nach den Bedürfnissen der Kunden gestaltet, bietet eine klare Struktur,

veranschaulicht das Zusammenwirken von Talent, Technologie und Kompetenz des

Unternehmens und vermittelt den Kunden anschaulich, wie Acuity Analytics sie bei

der Umsetzung ihrer Prioritäten unterstützen kann - sei es durch engagierte

Teams, KI-gestützte Workflows oder eine umfassendere digitale Transformation.

Robert King (https://www.acuityanalytics.com/profiles/robert-king/), Chief

Executive Officer von Acuity Analytics, sagte:

?Unsere Mitarbeiter waren schon immer das Herzstück dieses Unternehmens. Ihre

Expertise und ihr Engagement haben bewirkt, dass wir mittlerweile mit über 800

Institutionen weltweit zusammenarbeiten. Gleichzeitig haben wir die Chancen

erkannt, die Technologie und KI in unserem Arbeitsbereich bieten. Dieses

Rebranding ist Ausdruck dieser Entwicklung: Ein Unternehmen, das auf

außergewöhnlichen Menschen aufgebaut ist und nun durch fortschrittliche

Technologie gestärkt wird. Ich bin sehr stolz darauf, was Acuity Analytics

erreicht hat, und freue mich darauf, was dieses nächste Kapitel für unsere

Kunden und unsere Mitarbeiter bringt."

Emma Crabtree (https://www.acuityanalytics.com/profiles/emma-crabtree/), Chief

Revenue Officer bei Acuity Analytics, sagte:

?Kunden wünschen sich Partner, die ihre Branche verstehen und sie sowohl mit

Fachkompetenz als auch mit moderner Technologie unterstützen können. Unsere

Weiterentwicklung zu Acuity Analytics spiegelt dies wider. Die neue Marke und

Website vermitteln Kunden einen besseren Überblick über unsere umfassenden

Kompetenzen und darüber, wie wir Fachwissen, Daten, digitale Technologien und KI

miteinander verbinden, um messbare Ergebnisse zu erzielen. Dies versetzt uns in

die Lage, Kunden, deren Bedürfnisse sich weiterentwickeln, noch effektiver

unterstützen und begleiten zu können."

Über Acuity Analytics

Acuity Analytics ist der Handelsname von Acuity Knowledge Partners, einem

weltweit führenden Anbieter von maßgeschneiderten Forschungs-, Datenmanagement-,

Analyse- und KI-gestützten Lösungen für Finanzinstitute und Unternehmen. Mit

mehr als 7.200 Analysten, Datenspezialisten und Technologieexperten an 28

Standorten verbindet das Unternehmen fundiertes Fachwissen im Bereich

Finanzdienstleistungen mit umfangreichen Kompetenzen in den Bereichen Technik,

Digitalisierung und KI. Acuity unterstützt über 800 Unternehmen dabei, ihre

Effizienz zu steigern, bessere Einblicke zu erlangen und das menschliche

Potenzial freizusetzen.

Acuity wurde 2019 nach der Übernahme durch Equistone Partners Europe als

eigenständiges Unternehmen von Moody's Corporation gegründet. Im Januar 2023

erwarben von der globalen Private-Equity-Gesellschaft Permira beratene Fonds

eine Mehrheitsbeteiligung, wobei Equistone als Minderheitsaktionär investiert

blieb.

Weitere Informationen finden Sie unter www.acuityanalytics.com

(http://www.acuityanalytics.com/).

Medienanfragen:

Stuti Das

Global Head of Communications & PR

Acuity Analytics

stuti.das@acuitykp.com

