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22.09.2026 09:04:38
GNW-News: Addepar baut seine Präsenz in Europa mit einer neuen Niederlassung in Warschau aus
^WARSCHAU, Polen, Sept. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Addepar
(https://addepar.com/), die globale Daten- und KI-Plattform für
Investmentprofis, eröffnet heute ihre zehnte Niederlassung weltweit in Warschau,
Polen, und unterstreicht damit ihr Engagement für den weiteren Ausbau ihrer
Präsenz in Europa.
Die neue Niederlassung dient der Unterstützung der weltweiten Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten, des Kundenservice und des operativen Betriebs. Der
Fokus liegt dabei auf der Entwicklung von KI-Produkten, dem Ausbau der
Infrastruktur und dem weiteren regionalen Wachstum. Durch die Expansion erhält
Addepar Zugang zu dem umfangreichen Pool an Tech-Talenten in Polen und kann
gleichzeitig seine Plattform und Dienstleistungen für Investmentfirmen in Europa
und im Nahen Osten weiter ausbauen. Die Niederlassung in Warschau ermöglicht es
Addepar zudem, seine in der Schweiz gehosteten Geschäftsabläufe direkt innerhalb
der EU zu verwalten. Dadurch haben Kundinnen und Kunden mehr Flexibilität bei
der Wahl des Speicherorts ihrer Daten und Addepar kann den sich wandelnden
Anforderungen an die Datenresidenz (Data Residency) in der Region frühzeitig
gerecht werden.
Neben London, Edinburgh und Genf ist Warschau der vierte europäische Standort
von Addepar und ergänzt die bestehende Präsenz des Unternehmens in Dubai. Erst
kürzlich hat Addepar zudem sein drittes Büro in London eröffnet und damit seine
Präsenz in der Region weiter gestärkt. Insgesamt wird Addepar damit in der
gesamten Region fast 300 Mitarbeitende beschäftigen. Gleichzeitig plant das
Unternehmen, weitere Stellen in den Bereichen Personalwesen, Vertrieb, Finanzen,
Recht, IT und Softwareentwicklung zu besetzen. Weltweit nutzen mehr als 1.500
Unternehmen die Plattform von Addepar, um ein Vermögen von fast 10 Billionen US-
Dollar zu verwalten. In der EMEA-Region hat sich der Kundenstamm des
Unternehmens in den vergangenen vier Jahren versechsfacht.
?Europa ist ein entscheidender Wachstumsmarkt für Addepar. Wir investieren
gezielt in die sich daraus ergebenden Chancen", so Peter O'Brien, Chief Revenue
Officer bei Addepar.?Anlageportfolios werden zunehmend globaler und komplexer.
Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Daten, Technologie und KI. Unsere
Aufgabe ist es, dieser wachsenden Komplexität stets einen Schritt voraus zu
sein. Deshalb stärken wir unseren Technologie- und Infrastrukturbereich und
bauen unsere lokale Expertise weiter aus, um unsere Kundinnen und Kunden bei
ihren individuellen Anforderungen zu unterstützen, ihnen zu helfen, schneller
voranzukommen, und letztlich bessere Anlageergebnisse zu erzielen."
Mit der Expansion nach Warschau unterstreicht Addepar seinen anhaltenden Fokus
auf den weltweiten Ausbau seiner Kompetenzen in den Bereichen Technologie,
Talent und KI. Das Unternehmen investiert jährlich mehr als 150 Millionen US-
Dollar in Forschung und Entwicklung, um seine Daten-, KI- und Plattformlösungen
kontinuierlich zu verbessern. Damit unterstützt Addepar Investmentfirmen dabei,
veraltete Systeme abzulösen und zunehmend komplexe Daten für ihre Anlage- und
Kundenprozesse nutzbar zu machen.
Über Addepar
Addepar ist eine globale Daten- und KI-Plattform, die es Anlageexperten
ermöglicht, komplexe Finanzinformationen in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln.
Addepar bündelt Portfolio-, Markt- und Kundendaten in einer
Gesamtportfolioansicht und liefert KI-gestützte Erkenntnisse innerhalb von
Anlage- und Kunden-Workflows. Mehr als 1.500 Unternehmen in 60 Ländern nutzen
Addepar zur Verwaltung und Beratung von Vermögenswerten in Höhe von fast 10
Billionen US-Dollar. Die offene Plattform lässt sich mit 650 Software-, Daten-
und Beratungspartnern integrieren und unterstützt so den gesamten Anlageprozess
in Unternehmen jeder Größe und Komplexität. Addepar betreut Kundinnen und Kunden
weltweit und unterhält Niederlassungen in New York City, Salt Lake City, São
Paulo, London, Edinburgh, Genf, Warschau, Dubai, Pune und Singapur.
Kontakt:
Sarah Pugsley
communications@addepar.com
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