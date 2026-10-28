GNW-News: AdipoPharma startet klinische Phase-1b-Studie mit PATAS bei Patienten mit Typ-2-Diabetes

^* Erste Teilnehmer mit Typ-2-Diabetes in Studie mit aufsteigender

Mehrfachdosierung (MAD) zur Evaluierung des?First-in-Class"-

Insulinsensibilisators von AdipoPharma dosiert

* Der nächste Schritt erfolgt nach erfolgreichem Abschluss der Phase mit

aufsteigender Einzeldosis (SAD), in der PATAS gut vertragen wurde und keine

schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse auftraten

STRASSBURG, Frankreich, Oct. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AdipoPharma, ein

Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das Therapien entwickelt, die

auf Funktionsstörungen der Adipozyten abzielen, um Stoffwechselerkrankungen zu

behandeln, gab heute den Start der Phase 1B seiner laufenden klinischen Phase-1-

Studie zur Bewertung von PATAS bekannt. Die ersten Teilnehmer wurden in den

Studienteil mit aufsteigender Mehrfachdosierung eingeschlossen und dosiert, der

bei Patienten mit Typ-2-Diabetes durchgeführt wird.

PATAS ist ein?First-in-Class"-Insulinsensibilisator, der darauf ausgelegt ist,

die gesunde Funktion des Fettgewebes wiederherzustellen, indem er den normalen

Glukosestoffwechsel in den weißen Fettzellen normalisiert und dadurch die

Insulinsensitivität des gesamten Körpers verbessert. Das klinische Phase-1-

Programm ist eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie, die

darauf ausgelegt ist, die Sicherheit, Verträglichkeit und Pharmakokinetik von

PATAS zu bewerten.

?Zwar haben die heutigen Standardtherapien große Fortschritte bei der Behandlung

von Blutzuckerschwankungen und Gewichtsproblemen erzielt, doch die direkte

Umkehrung des zugrunde liegenden zellulären Auslösers der Insulinresistenz

bleibt einer der größten unerschlossenen Märkte in der kardiometabolischen

Medizin", erklärte Vincent Marion, MSc., Ph.D., Präsident und CEO von

AdipoPharma.?Mit PATAS leisten wir Pionierarbeit bei einer?First-in-Class"-

Modalität, die darauf abzielt, die systemische Insulinsensitivität an ihrer

Quelle wiederherzustellen. Das günstige Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil,

das in unserer abgeschlossenen Phase-1-Studie mit aufsteigender Einzeldosis

nachgewiesen wurde, verringert das Risiko unserer klinischen Basis und

verschafft uns eine starke Ausgangsposition auf dem Weg zu unserem für 2027

geplanten Daten-Readout bei Patienten mit Typ-2-Diabetes."

Ein neuartiger Ansatz zur Behandlung von Typ-2-Diabetes

Typ-2-Diabetes breitet sich weiter aus und betrifft weltweit Hunderte Millionen

Menschen, was zu einer anhaltenden Nachfrage nach Therapien führt, die auf die

zugrunde liegenden Ursachen der Erkrankung abzielen. Im Gegensatz zu vielen

Therapien, die sich in erster Linie auf die Behandlung der Symptome von Typ-2-

Diabetes konzentrieren, zielt PATAS darauf ab, die Insulinresistenz zu

bekämpfen, indem der normale Glukosestoffwechsel im Fettgewebe wiederhergestellt

wird. Der Ansatz von AdipoPharma konzentriert sich auf Adipozyten, also

Fettzellen, die eine entscheidende Rolle bei der Regulierung der

Insulinsensitivität des gesamten Körpers spielen.?Es ist wichtig zu erkennen,

dass nicht nur die Menge an Fett im Körper zählt, sondern auch dessen Qualität",

sagte Vincent Marion, MSc., Ph.D., Präsident und CEO von AdipoPharma. Wenn diese

Zellen ihre Funktion nicht mehr erfüllen, kommt es wahrscheinlich zu einer

systemischen Insulinresistenz, die häufig schädliche Auswirkungen auf den

gesamten Körper hat.

Vincent Marion fügt hinzu:?Während wir die klinische Entwicklung von PATAS

weiter vorantreiben, freuen wir uns darauf, die entscheidenden Daten zu

gewinnen, die Aufschluss über die künftige Entwicklung des Programms und

potenzielle strategische Möglichkeiten geben werden."

Über AdipoPharma

AdipoPharma ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das

Pionierarbeit bei der Entwicklung von?First-in-Class"-Therapeutika auf

Peptidbasis leistet, die auf die eigentliche Ursache von Insulinresistenz, Typ-

2-Diabetes und damit verbundenen kardiometabolischen Erkrankungen abzielen. Auf

der Grundlage fundierter Erkenntnisse über die Biologie der Adipozyten

entwickelt das Unternehmen krankheitsmodifizierende Arzneimittel, die darauf

abzielen, die physiologische Glukoseaufnahme und die Stoffwechselfunktion direkt

in den Fettzellen wiederherzustellen.

www.adipopharma.com (http://www.adipopharma.com/).

KONTAKT: John Reynolds, john.reynolds@buchananpr.comÂ°