GNW-News: Aduro absolviert bislang längste Testkampagne in der NGP-Pilotanlage: 120 Stunden, einschließlich der Verarbeitung realer Post-Consumer-Kunststoffa...

^LONDON, Ontario, Nov. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR217&utm_

medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)

(FSE: 9D5), ein Cleantech-Unternehmen, das mithilfe chemischer Verfahren

minderwertige Einsatzstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare

Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, hat heute über weitere

Fortschritte beim Betrieb seiner Pilotanlage für den Next Generation Process

(?NGP") berichtet.

Die jüngste NGP-Testkampagne erstreckte sich über fünf Tage und umfasste rund

120 Betriebsstunden. Damit war sie die bislang längste Kampagne dieser Art.

Zugleich markiert sie einen weiteren wichtigen Schritt beim Übergang von

Versuchen mit definierten Einsatzstoffmischungen zur Verarbeitung realer

Kunststoffabfälle aus dem Post-Consumer-Bereich. Im Verlauf der Kampagne stellte

die Pilotanlage schrittweise von definierten Polyethylen(?PE")-

/Polypropylen(?PP")-Mischungen auf PO95 um. Dieser aus den Niederlanden bezogene

Post-Consumer-Kunststoffabfall liegt in agglomerierter Form vor und besteht zu

mindestens 95 % aus Polyolefinen, vor allem PE und PP. Im Mittelpunkt der

Versuche standen die Verarbeitung unterschiedlicher Einsatzstoffe, eine stabile

Prozessführung und die Aufrechterhaltung eines zuverlässigen Anlagenbetriebs

unter wechselnden Bedingungen. Die Ausbeute an kondensierbaren

Kohlenwasserstoffen betrug rund 85 % und erreichte damit den angestrebten

Zielwert. Im Vordergrund der Kampagne standen allerdings die Flexibilität im

Anlagenbetrieb und nicht die Maximierung der Ausbeute oder die Optimierung der

Produktqualität. Aufgrund unterschiedlicher Einsatzstoffe, Betriebsbedingungen

und Testziele bewerteten die im September und Oktober durchgeführten Kampagnen

unterschiedliche Aspekte der Prozessleistung und sind nicht direkt vergleichbar.

Die NGP-Pilotanlage spielt eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung von

Aduros Hydrochemolytic(TM)-Technologie (?HCT") für den industriellen Einsatz. Im

Rahmen einer Reihe strukturierter Testkampagnen untersucht das Unternehmen, wie

der integrierte Prozess auf unterschiedliche Einsatzstoffe, Betriebsparameter

und Betriebsbedingungen reagiert. Jede Kampagne ist auf konkrete technische

Ziele ausgerichtet. Die dabei gewonnenen Daten werden genutzt, um

Anlagenkomponenten, Steuerungssysteme und Betriebsabläufe weiterzuentwickeln und

zugleich die technische Grundlage für die Skalierung zu schaffen und

kontinuierlich auszubauen.

Kunststoffabfallströme aus der gewerblichen und industriellen Entsorgung weisen

nur selten eine einheitliche Zusammensetzung auf. Je nach Sammel- und

Sortierverfahren sowie den Anforderungen des Marktes kann sich ihre

Zusammensetzung zudem im Laufe der Zeit verändern. Industrielle Recyclinganlagen

müssen daher sowohl Schwankungen in der Zusammensetzung der Einsatzstoffe als

auch längerfristige Veränderungen der verfügbaren Abfallströme bewältigen und

gleichzeitig mit verbleibenden Verunreinigungen sowie Betriebsunterbrechungen

umgehen können. Die Oktober-Kampagne untersuchte diese praktischen

Anforderungen. Dazu wurde getestet, inwieweit das NGP-System zwischen

verschiedenen Einsatzstoffen wechseln, auf Unterbrechungen reagieren und den

Betrieb ohne vollständiges Herunterfahren der Anlage aufrechterhalten kann.

Diese Fähigkeiten sind für die Anlagenverfügbarkeit und die Wirtschaftlichkeit

des Betriebs im industriellen Maßstab entscheidend. Die im Rahmen der

aufeinanderfolgenden NGP-Kampagnen gewonnenen technischen Erkenntnisse und

praktischen Betriebserfahrungen fließen in die Auswahl der Anlagenkomponenten,

die Prozesssteuerung und die Betriebsabläufe für die First-of-a-Kind(?FOAK")-

Anlage in Chemelot ein. Dort laufen derzeit die Engineering- und

Genehmigungsarbeiten.

Eckpunkte

* Bislang längste gemeldete NGP-Kampagne: Die Pilotanlage absolvierte

innerhalb von fünf Tagen rund 120 Betriebsstunden. Das entspricht einer

Verlängerung um 60 % gegenüber der im September gemeldeten Kampagne mit 75

Betriebsstunden.

* Mehrfache Wechsel zwischen Einsatzstoffen: Die Kampagne begann mit einer

PE/PP-Mischung im Verhältnis 50:50, wechselte anschließend zu einer Mischung

im Verhältnis 80:20 und danach für rund 20 Stunden zum Post-Consumer-

Einsatzstoff PO95. Anschließend wurde wieder die PE/PP-Mischung im

Verhältnis 80:20 verarbeitet. Sämtliche Materialwechsel erfolgten ohne

vollständiges Herunterfahren der Anlage.

* Verarbeitung von Post-Consumer-Rezyklat: PO95 ist ein kommerziell

erhältliches Agglomerat aus Post-Consumer-Kunststoffabfällen, das zu

mindestens 95 % aus Polyolefinen besteht, insbesondere aus PE und PP. Das

aus den Niederlanden bezogene Material enthielt rund 1,5 %

Polyethylenterephthalat (?PET"), 1,2 % Polyamid (?PA") und bis zu 1 %

Polystyrol (?PS"). Darüber hinaus waren Füllstoffe, Additive und weitere

Restbestandteile enthalten, wie sie für Kunststoffabfälle aus dem Post-

Consumer-Bereich typisch sind. Mit der Verarbeitung dieses Materials

erweitert Aduro das NGP-Testprogramm über definierte PE/PP-Mischungen hinaus

auf einen etablierten Typ von Post-Consumer-Kunststoffabfall als

Einsatzstoff.

* Stabiler Betrieb auch bei Unterbrechungen: Für jeden der eingesetzten

Materialtypen wurden gezielte Unterbrechungstests durchgeführt. Das

Betriebsteam konnte die vorgesehenen Betriebsbedingungen anschließend

jeweils wiederherstellen, ohne die Anlage vollständig herunterzufahren.

Zusätzlich kam es während der Kampagne unerwartet zu einem kurzzeitigen

Stromausfall im lokalen Versorgungsnetz. Die Notstromsysteme sprangen an,

sodass die Pilotanlage weiterbetrieben werden konnte.

* Ausbeute an kondensierbaren Kohlenwasserstoffen: Die Kampagne erzielte eine

Ausbeute von rund 85 % und erreichte damit den angestrebten Zielwert. Die

Betriebsparameter waren darauf ausgelegt, Materialwechsel, Prozessstabilität

und einen unterbrechungsarmen Anlagenbetrieb zu untersuchen. Eine möglichst

hohe Kohlenwasserstoffausbeute stand dabei nicht im Vordergrund.

* Abwasseranalysen als Grundlage für die FOAK-Anlage: Eine während der

Verarbeitung von PO95 entnommene repräsentative Abwasserprobe wird eingehend

untersucht. Die Ergebnisse sollen in die Auslegung der Abwasseraufbereitung

einfließen und das Umweltgenehmigungsverfahren für die FOAK-Anlage

unterstützen.

Die Oktober-Kampagne knüpft an die NGP-Testkampagne im September

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Reports-88-8-to-90-8-Condensable-Hydrocarbon-Yield-Across-

Changing-Polyolefin-Feeds-in-75-Hour-NGP-

Campaign/default.aspx?utm_source=Aduro%20September%20Campaign&utm_campaign=PR217

&utm_medium=PressRelease) an. Damals wurden drei definierte PE/PP-Mischungen

über einen Zeitraum von 75 Stunden verarbeitet. Die dabei erzielte Ausbeute an

kondensierbaren Kohlenwasserstoffen lag zwischen 88,8 % und 90,8 %. Während es

im September vor allem darum ging, die Prozessleistung bei unterschiedlichen,

aber kontrollierten Materialzusammensetzungen zu untersuchen, standen im Oktober

eine längere Betriebsdauer und die Flexibilität im Umgang mit wechselnden

Einsatzstoffen im Mittelpunkt. Besonderes Augenmerk galt dabei der

Prozessstabilität, der Betriebskontinuität und der erstmaligen Verarbeitung von

Post-Consumer-Rezyklat. Zusammengenommen spiegeln diese Kampagnen den

strukturierten Ansatz des NGP-Programms wider: Aufeinanderfolgende Tests sollen

ein zunehmend umfassendes Verständnis der Prozessleistung, der betrieblichen

Eigenschaften und der Anforderungen an die industrielle Skalierung schaffen.

Die Einführung von PO95 stellt einen wichtigen Entwicklungsschritt im NGP-

Testprogramm dar. In der europäischen Kunststoffrecyclingindustrie ist PO95 eine

etablierte Bezeichnung für ein Agglomerat aus recyceltem Kunststoff mit einem

Polyolefinanteil von mindestens 95 %, hauptsächlich PE und PP. Im Gegensatz zu

den kontrollierten Mischungen, die in früheren Kampagnen zum Einsatz kamen, ist

dieses Post-Consumer-Material repräsentativer für Einsatzstoffe, wie sie

üblicherweise in der Recyclingindustrie verarbeitet werden. Es enthält zudem

Restbestandteile, die auf die Sammel-, Sortier- und Recyclingprozesse

zurückzuführen sind. Diese Bestandteile stellen zusätzliche Anforderungen an die

Prozesssteuerung, die Kohlenwasserstoffrückgewinnung und die

Produkteigenschaften. Die Verarbeitung dieses Einsatzstoffs liefert praktische

Betriebserfahrungen mit Materialien, die den für die FOAK-Anlage in Chemelot

untersuchten Einsatzstoffen stärker entsprechen.

Die Kampagne untersuchte außerdem, wie das integrierte NGP-System auf geplante

und ungeplante Betriebsunterbrechungen reagiert. Zu diesem Zweck wurden mit

jedem der eingesetzten Materialtypen gezielte Unterbrechungstests durchgeführt.

Dabei standen die Reaktion des Prozesses, die Steuerungssysteme und die

betrieblichen Abläufe im Fokus. Nach jedem Test gelang es dem Betriebsteam, die

angestrebten Betriebsbedingungen wiederherzustellen, ohne die Anlage vollständig

herunterzufahren. Auch während eines unerwarteten Stromausfalls im lokalen

Versorgungsnetz hielten die Notstromsysteme den Betrieb der Pilotanlage

aufrecht. Die dabei gewonnenen Erfahrungen liefern wichtige Erkenntnisse

darüber, wie sich die Betriebssicherheit und Widerstandsfähigkeit der Anlage

durch geeignete Notstromsysteme, eine zuverlässige Prozesssteuerung und

abgestimmte Betriebsabläufe auch bei größeren Anlagen gewährleisten lassen.

Diese Fähigkeiten sind eine wesentliche Voraussetzung für eine hohe

Anlagenverfügbarkeit und damit für einen wirtschaftlichen Betrieb im

industriellen Maßstab.

Im Rahmen der Oktober-Kampagne wurde während der Verarbeitung von PO95 eine

repräsentative Abwasserprobe entnommen, um die Entwicklung der FOAK-Anlage in

Chemelot weiter voranzubringen. Die während der Verarbeitung von PO95 entnommene

repräsentative Probe wird einer detaillierten Analyse unterzogen. Die Ergebnisse

sollen in die Auslegung des Abwasseraufbereitungssystems einfließen und das

Umweltgenehmigungsverfahren unterstützen. Ebert HERA B.V., das von Aduro mit der

Leitung der baurechtlichen und umweltbezogenen Genehmigungsarbeiten beauftragt

wurde, treibt diesen Arbeitsbereich parallel zu den Engineering- und

Beschaffungsaktivitäten im Rahmen der frühen Projektphase der FOAK-Anlage voran,

die von Saipem S.p.A. durchgeführt werden. Die im NGP-Programm gewonnenen

Betriebsdaten liefern weiterhin wichtige Grundlagen für die industrielle

Anlagenauslegung, während diese Arbeiten voranschreiten.

?Wir machen weiter Fortschritte beim Übergang von saubereren, kontrollierten

Einsatzstoffen zur Verarbeitung echter Post-Consumer-Kunststoffabfälle", so Ofer

Vicus, Chief Executive Officer von Aduro.?Die im Rahmen dieser Kampagnen

gewonnenen Daten helfen uns, die Leistungsfähigkeit von HCT unter Bedingungen,

die für industrielle Anwendungen repräsentativ sind, besser zu verstehen.

Gleichzeitig können wir damit unseren Ansatz für unterschiedliche Märkte

validieren und weiterentwickeln. Die Skalierung lässt sich nicht allein anhand

der Ausbeute und der Prozessleistung beurteilen. Ebenso wichtig ist es, die

Eigenschaften der verfügbaren Einsatzstoffe sowie die betrieblichen

Anforderungen der jeweiligen geografischen Märkte und Industriestandorte zu

verstehen. Mit der NGP-Pilotanlage gewinnen wir genau die praktischen

Erkenntnisse, die wir für solche Entscheidungen benötigen. Dieses Wissen fließt

in die Weiterentwicklung unserer FOAK-Anlage in Chemelot ein und bildet eine

wichtige Grundlage für den späteren industriellen Einsatz unserer Technologie."

?Mit jeder Testkampagne gewinnt unser Betriebsteam ein besseres Verständnis

dafür, wie die Zusammensetzung der Einsatzstoffe das Prozessverhalten

beeinflusst und welche Anpassungen notwendig sind, um einen stabilen Betrieb

sicherzustellen", so David Weizenbach, Chief Operating Officer von Aduro.

?Unsere Anlagenbediener lernen, Veränderungen frühzeitig zu erkennen, gezielter

darauf zu reagieren und den Prozess zuverlässig wieder in den vorgesehenen

Betriebsbereich zurückzuführen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse dokumentieren

wir in unseren Standardarbeitsanweisungen, den Steuerungssystemen und den

betrieblichen Abläufen. In der jeweils nächsten Kampagne setzen wir sie dann

gezielt um. Dieser kontinuierliche Aufbau praktischer Betriebserfahrung ist ein

wesentlicher Bestandteil unserer Vorbereitung auf den Betrieb in größerem

Maßstab."

Aduro wird sein systematisches NGP-Testprogramm mit weiteren Kampagnen

fortsetzen. Dabei sollen zusätzliche Einsatzstoffe, Betriebsparameter und

Prozessbedingungen untersucht werden. Die Ergebnisse der einzelnen Kampagnen

werden kontinuierlich in die Weiterentwicklung der Prozesssteuerung, der

Anlagenkonfiguration und der Betriebsabläufe einfließen. Zugleich wird damit die

technische Datenbasis erweitert, die das laufende Engineering der FOAK-Anlage,

die weitere Projektentwicklung und den künftigen industriellen Einsatz der HCT

unterstützt.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter

Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung

von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung

erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien.

Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als

wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen

Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt

geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der

geltenden Wertpapiergesetze in Kanada und den USA. Zukunftsgerichtete Aussagen

umfassen unter anderem Aussagen zu den endgültigen Ergebnissen der Testkampagnen

und den Massenbilanzberechnungen, zur Produktcharakterisierung und zu

Analyseergebnissen unabhängiger Dritter, zur Analyse und Verwendung der bei der

Verarbeitung von PO95 gewonnenen Abwasserproben, zur Übertragbarkeit der in der

NGP-Pilotanlage gewonnenen Daten auf die Engineering- und

Umweltgenehmigungsarbeiten für die geplante FOAK-Anlage in Chemelot, zu

künftigen NGP-Testkampagnen und zur Untersuchung weiterer Einsatzstoffe aus

recycelten Kunststoffen und Kunststoffabfällen, zur kontinuierlichen Optimierung

von Betriebsabläufen, Anlagentechnik, Steuerungssystemen und Prozessbedingungen

sowie zu den Plänen des Unternehmens hinsichtlich der Skalierung und

Kommerzialisierung seiner Technologie.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen,

Einschätzungen, Annahmen und Prognosen des Managements. Sie unterliegen Risiken

und Unsicherheiten, aufgrund derer die tatsächlich eintretenden Ergebnisse

wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in diesen Aussagen dargestellten

Ergebnissen abweichen können. Zu diesen Risiken zählen betriebliche

Herausforderungen oder Verzögerungen bei den Testkampagnen in der Pilotanlage,

Abweichungen zwischen vorläufigen und endgültigen Kampagnenergebnissen,

Schwankungen in der Zusammensetzung der Einsatzstoffe, der Produktqualität, den

Abwassereigenschaften, der Kohlenwasserstoffrückgewinnung und der

Prozessleistung, Schwierigkeiten bei der Übertragung der Ergebnisse aus der

Pilotanlage auf Anlagen im größeren Maßstab, Verzögerungen oder Änderungen bei

der technischen Planung, den Genehmigungsverfahren, der Finanzierung, der

Beschaffung, dem Bau oder der Inbetriebnahme der FOAK-Anlage sowie weitere

Risiken, die in den öffentlichen Unternehmensunterlagen beschrieben sind. Diese

sind über SEDAR+ unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) und über

EDGAR bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange

Commission unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/) abrufbar.

Den Lesern wird geraten, zukunftsgerichteten Aussagen kein übermäßiges Vertrauen

zu schenken. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser

Pressemitteilung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur

Aktualisierung oder Korrektur dieser Aussagen, sofern nicht durch geltendes

Recht vorgeschrieben.

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