GNW-News: Aduro Clean Technologies arbeitet mit ECOCE am fortgeschrittenen Recycling von flexiblen Kunststoffverpackungen in Mexiko zusammen

LONDON, Ontario, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc.

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR174&utm_

medium=PressRelease) (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)

(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie

nutzt, um Rohstoffe mit geringerem Wert wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und

erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, und ECOCE,

A.C. (?ECOCE"), eine gemeinnützige Umweltorganisation mit Sitz in Mexiko, haben

heute bekannt gegeben, dass sie eine mehrjährige Rahmenvereinbarung über ihre

Zusammenarbeit geschlossen haben. Ziel der Vereinbarung ist es, gemeinsam die

Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT) als potenzielle Lösung für das chemische

Recycling von flexiblen und gemischten Kunststoffverpackungen in Mexiko zu

bewerten, einem großen und besonders herausfordernden Abfallstrom, den ECOCE als

vorrangig eingestuft hat.

ECOCE ist eine gemeinnützige Umweltorganisation, die von der Lebensmittel- und

Getränkeindustrie in Mexiko gegründet wurde und von dieser gefördert wird. Sie

verwaltet im Auftrag ihrer Mitgliedsunternehmen den nationalen privaten

kollektiven Verpackungsmanagementplan Mexikos für PET, HDPE, Aluminium und

andere Materialien aus dem Endverbrauch. Der von der Industrie initiierte Plan

fungiert als System der Herstellerverantwortung, durch das die teilnehmenden

Unternehmen gemeinsam die Sammlung und das Recycling ihrer Verpackungen aus dem

Endverbrauch organisieren und finanzieren. ECOCE koordiniert durch landesweite

Sammel-, Aufklärungs- und Rücknahmeinitiativen die Rückgewinnung von

Verpackungsabfällen und leitet diese in Recyclingsysteme in ganz Mexiko weiter,

einem Land mit etwa 132 Millionen Einwohnern. Zu ihren Mitgliedern

(https://www.ecoce.mx/nosotros) zählen zahlreiche führende Getränke- und

Lebensmittelkonzerne Mexikos, darunter auch globale Verbrauchermarken. ECOCE

gilt in dem Land als Vorreiter im Bereich der Rückgewinnung und des Recyclings

von PET und legt nun einen größeren Schwerpunkt auf die Kreislaufwirtschaft

flexibler Kunststoffverpackungen. Die Organisation schafft wertvolle

Kreislaufziele für diese Materialien, um die Kreislaufwirtschaftsverpflichtungen

seiner Mitgliedsunternehmen zu unterstützen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit konzentrieren sich ECOCE und Aduro auf die

Bewertung der Anwendung von HCT auf echte flexible Kunststoffverpackungen aus

Mexiko, darunter mehrschichtige und gemischte Strukturen, die über die Sammel-

und Managementsysteme für Verpackungen aus dem Endverbrauch von ECOCE bezogen

werden. Es ist vorgesehen, dass ECOCE repräsentatives Material identifiziert,

charakterisiert und liefert, während Aduro in seinen Entwicklungseinrichtungen

ein strukturiertes, mehrstufiges Programm von Hydrochemolytic-Tests vom Labor-

bis zum Pilotmaßstab durchführt. Ziel dieser Tests ist die Bewertung der

Verarbeitbarkeit, der Ausbeute, der Produktqualität und der potenziellen

Anwendungsgebiete der daraus resultierenden flüssigen Produkte.

Die Zusammenarbeit soll eine der größten Herausforderungen des mexikanischen

Abfallstroms angehen: flexible Kunststoffverpackungen aus dem Endverbrauch. In

Mexiko werden jährlich knapp 60 Kilogramm Plastikmüll pro Person produziert, was

sich auf geschätzte sechs bis sieben Millionen Tonnen

(https://www.circulatecapital.com/circulate-capital-announces-two-new-

investments-in-latin-america/) Plastikmüll pro Jahr summiert. Flexible

Kunststoffverpackungen stellen dabei eine große und schnell wachsende Kategorie

dar. Jüngsten Schätzungen zufolge fallen in Mexiko jährlich rund 1,5 Millionen

Tonnen dieses Materials an, was etwa dem 1,6-fachen Volumen von PET-

Getränkeverpackungen entspricht. Da diese Materialien oft mehrere Polymere,

Schichten, Druckfarben und Klebstoffe in dünnen Formaten kombinieren, passen sie

selten in bestehende Sammel- und mechanische Recyclingsysteme. In der Folge

landet ein hoher Anteil immer noch in der Verbrennung, auf der Deponie oder

gelangt in die Umwelt.

Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT) ist eine patentierte, von Aduro

entwickelte Chemieplattform, die bei moderaten Temperaturen mit Katalysatoren

arbeitet, um große Kohlenwasserstoffmoleküle in kleinere, wertvollere flüssige

Produkte aufzuspalten. In der Kunststoffindustrie ist HCT darauf ausgelegt,

gemischte und kontaminierte Abfallströme, darunter mehrschichtige und flexible

Kunststoffverpackungen, die mechanisch schwer zu verarbeiten sind, in flüssige

Kohlenwasserstoffe umzuwandeln. Diese sind für die weitere Veredelung und

Verwendung als petrochemische Rohstoffe geeignet, unter anderem in

Steamcrackern. Jüngste unabhängige Pilotversuche zum Steamcracking haben

gezeigt, dass eine Probe von Hydrochemolytic(TM)- Öl , das aus Kunststoffen mittels

HCT hergestellt wurde, ohne oder mit nur geringfügigen kostspieligen

Nachbehandlungen verarbeitet werden kann. Gleichzeitig wird ein stabiler

Ofenbetrieb und Olefinausbeuten erzielt, die mit denen herkömmlicher fossiler

Rohstoffe vergleichbar sind. Dies stellt eine wichtige Grundlage für die

Herstellung neuer Kunststoffe dar.

Aduro treibt HCT durch ein strukturiertes Skalierungsprogramm voran. Die NGP-

Pilotanlage (Next Generation Process) steht kurz vor der Fertigstellung, und die

aktive Entwicklung der Demonstrationsanlage, einschließlich der globalen

Standortwahl und der Bewertung von Ausrüstung mit langen Lieferzeiten, ist in

vollem Gange.

Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Zusammenarbeit beabsichtigen ECOCE und

Aduro, potenzielle Geschäftsmodelle und Vermarktungswege zu untersuchen, die

einen Mehrwert für die Mitglieder von ECOCE, Abfallsammelunternehmen und

nachgelagerte Abnahmepartner schaffen können. Die Erkenntnisse sollen als

Grundlage für künftige Entscheidungen darüber dienen, wie HCT-basierte

Recyclinglösungen in Mexiko eingesetzt werden könnten. Zu den in Betracht

gezogenen Optionen könnten HCT-Anlagen gehören, die sich im Besitz von Aduro,

ECOCE-Mitgliedern oder Dritten unter Lizenz von Aduro befinden und von diesen

betrieben werden, sowie die mögliche Errichtung einer Aduro-Niederlassung in

Mexiko. Alle derartigen Projekte würden gesonderten Endvereinbarungen und

gegebenenfalls behördlichen Genehmigungen unterliegen und wären vom Fortschritt

des umfassenderen Skalierungsprogramms des Unternehmens abhängig.

Die Zusammenarbeit, die als mehrjähriges, stufenweise durchgeführtes Programm

konzipiert ist, soll offiziell im Januar 2026 beginnen. In jeder Phase werden

die Partner die Ergebnisse überprüfen und die geeigneten nächsten Schritte

festlegen, um sicherzustellen, dass die Fortschritte bei der Entwicklung

potenzieller HCT-basierter Recyclinglösungen in Mexiko datengestützt sind und

mit den Zielen beider Organisationen übereinstimmen.

Bereits vor dem offiziellen Start sind erste Aktivitäten angelaufen. Diese

Ankündigung fällt mit der Teilnahme von Aduro an der 2. Sustainable Flexible

Packaging LATAM (https://www.cmtevents.com/eventschedule.aspx?ev=251218&)

Conference in Mexiko-Stadt zusammen, auf der Chief Revenue Officer Eric Appelman

am 3. Dezember 2025 die Zusammenarbeit und die Rolle des chemischen Recyclings

bei der Entsorgung von Folien und flexiblen Verpackungen vorstellen wird.

Darüber hinaus wird Aduro seine Technologie und seinen Projektplan am 15.

Dezember 2025 in Guadalajara allen Mitgliedern der ECOCE vorstellen. Parallel

dazu plant die Leitung von ECOCE für Januar 2026 einen Besuch der

Entwicklungseinrichtungen des Unternehmens in London, Ontario. Dabei wird auch

eine neu in Betrieb genommene, vollkontinuierlichen Pilotanlage besichtigt, die

für die Zusammenarbeit voraussichtlich von entscheidender Bedeutung sein wird.

?ECOCE steht im Mittelpunkt der Wertschöpfungskette der mexikanischen

Verpackungsindustrie, mit internationalen Mitgliedern, die auch global vertreten

sind, während sich Aduro auf die Entwicklung der Hydrochemolytic(TM)-Technologie

als neuen chemischen Recyclingweg für diverse Anwendungen und Segmente der

Abfallströme fokussiert", so Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro.

?Durch die gemeinsame Arbeit mit echten mexikanischen Abfällen möchten wir eine

klare, gemeinsame Vision davon entwickeln, wo HCT einen Mehrwert schaffen kann,

wie die Technologie bestehende Systeme ergänzen kann und was das für zukünftige

Recyclinglösungen für ECOCE-Mitglieder und Mexiko bedeuten könnte."

?ECOCE verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Koordinierung der

Rückgewinnung und des Recyclings von Verpackungen aus dem Endverbrauch in Mexiko

und hat dabei bemerkenswerte Fortschritte bei Materialien wie PET erzielt", so

Adrián Velasco, Direktor für flexible Kunststoffverpackungen bei ECOCE, A.C.

?Flexible Kunststoffverpackungen gehören heute zu den Hauptprioritäten unserer

Organisation und unserer Mitgliedsunternehmen. Ein Großteil dieses Materials

wird noch immer als?problematisch" eingestuft, da es sich nicht ohne Weiteres

in bestehende Systeme integrieren lässt. Die Zusammenarbeit mit Aduro soll es

uns ermöglichen, gemeinsam einen zusätzlichen, auf die mexikanischen

Gegebenheiten zugeschnittenen Weg für das chemische Recycling zu bewerten. Unser

Ziel ist es, alle notwendigen Informationen zu gewinnen und Partnerschaften zu

etablieren, um flexible und mehrschichtige Verpackungen von einem diffizilen

Abfallstrom in eine Ressource zu verwandeln, die zur Kreislaufwirtschaft

beiträgt, lokalen Gemeinschaften zugutekommt und das Engagement der ECOCE

unterstützenden Marken stärkt."

Über ECOCE, A.C.

ECOCE, A.C. (Ecología y Compromiso Empresarial) ist eine gemeinnützige

Umweltorganisation, die von der Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Mexiko

gegründet wurde und von dieser gefördert wird. Im Auftrag führender Hersteller

verwaltet ECOCE den nationalen privaten kollektiven Verpackungsmanagementplan

für PET, HDPE, Aluminium und andere Materialien aus dem Endverbrauch. Zudem

koordiniert ECOCE landesweite Sammel- und Recyclingprogramme,

Umweltbildungsmaßnahmen sowie Kooperationsprojekte mit der Privatwirtschaft, der

Regierung und der Zivilgesellschaft. Durch die Förderung gemeinsamer

Verantwortung entlang der gesamten Wertschöpfungskette leistet ECOCE einen

Beitrag für Fortschritte in puncto Kreislaufwirtschaftspraktiken und ökologische

Nachhaltigkeit in Mexiko.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um

Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in

leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe

oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des

Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen

Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser

bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.

Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com

ECOCE AC

Carla Gamboa

Directora de Comunicación

cgamboa@ecoce.mx

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der

geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und?zukunftsgerichtete Aussagen" im

Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995

(zusammen?zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen in dieser

Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind

zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Einschätzungen und

Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen

sind häufig durch Wörter wie?voraussehen",?glauben",?fortsetzen",?erwarten",

?beabsichtigen",?können",?planen",?prognostizieren",?sollten",?anstreben",

?werden" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in

dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf die

Entwicklung, Leistung, Skalierbarkeit, potenziellen Anwendungsgebiete und

Umweltvorteile der Hydrochemolytic(TM)-Technologie (?HCT") und anderer Technologien

von Aduro Clean Technologies Inc. (das?Unternehmen"); die Forschungs- und

Entwicklungs-, Pilotanlagen-, Demonstrationsanlagen- und Vermarktungsprogramme

des Unternehmens; die Pläne und Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich seiner

Zusammenarbeit mit ECOCE und potenzieller Möglichkeiten in Mexiko; die

voraussichtlichen Zeitpläne für die Zusammenarbeit, einschließlich des

erwarteten Starttermins, der phasenweisen Struktur und des

Überprüfungsprozesses; Aussagen in Bezug auf die Bewertung der HCT bei flexiblen

Kunststoffverpackungen aus dem Endverbrauch, einschließlich mehrschichtiger und

gemischter Strukturen; Aussagen in Bezug auf potenzielle Geschäftsmodelle,

Vermarktungswege und den Einsatz von HCT-basierten Recyclinglösungen in Mexiko;

Aussagen in Bezug auf die mögliche Errichtung einer Aduro-Niederlassung in

Mexiko und potenzielle Lizenzvereinbarungen; sowie Aussagen in Bezug auf die

erwarteten Vorteile für die Mitglieder von ECOCE, Abfallsammelunternehmen,

nachgelagerten Partner und die Kreislaufwirtschaft.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die zwar zum

Zeitpunkt dieser Pressemitteilung vom Unternehmen als angemessen erachtet

werden, jedoch naturgemäß mit erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und

wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten behaftet sind. Zu diesen

Annahmen gehören unter anderem Annahmen in Bezug auf die Leistung von HCT im

Labor-, Pilot- und größeren Maßstab; die Verfügbarkeit und Eignung von

Kunststoffabfällen als Ausgangsmaterial (einschließlich Folien und flexiblen

Kunststoffen aus dem Endverbrauch); die Fähigkeit, Pilot- und

Demonstrationsanlagen zu entwerfen und zu betreiben, um entscheidungsrelevante

Daten zu generieren; das anhaltende Interesse und Engagement aktueller und

potenzieller Partner; die Verfügbarkeit von Kapital zu akzeptablen Konditionen;

Annahmen, dass Regulierungs- und Genehmigungsverfahren ohne unerwartete

Verzögerungen ablaufen werden; Annahmen, dass die Marktnachfrage nach chemisch

recycelten Produkten weiter steigen wird; sowie Annahmen hinsichtlich der

allgemeinen Stabilität der wirtschaftlichen, regulatorischen und politischen

Rahmenbedingungen in den jeweiligen Rechtsgebieten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken,

Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens

erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit

genannten abweichen. Diese Risiken, Ungewissheiten und sonstigen Faktoren

umfassen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Technologieentwicklung

und -skalierung; die Möglichkeit, dass Ergebnisse aus Labor- oder Pilotarbeiten

nicht in größerem Maßstab reproduziert werden können; Risiken im Zusammenhang

mit Kooperationen und Partnerschaften (einschließlich des Risikos, dass die

Zusammenarbeit mit ECOCE nicht wie derzeit vorgesehen fortgesetzt werden kann);

die Verfügbarkeit und Qualität von Rohstoffen; Projektstandorten, Genehmigungen

und behördlichen Zulassungen; die Finanzierung; Änderungen von Gesetzen und

Vorschriften in Bezug auf die Abfallwirtschaft und das Recycling; den Wettbewerb

durch andere Technologien; Risiken im Zusammenhang mit Unterbrechungen der

Lieferkette oder Verzögerungen bei der Beschaffung von Ausrüstung; Risiken im

Zusammenhang mit Änderungen der Verpflichtungen von Verbrauchern oder

Markeninhabern zur Kreislaufwirtschaft; sowie allgemeine geschäftliche,

wirtschaftliche, geopolitische und finanzielle Marktbedingungen. Weitere

Risikofaktoren sind in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens

beschrieben, die bei SEDAR+ und bei der United States Securities and Exchange

Commission eingereicht wurden.

Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen

in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Die zukunftsgerichteten Aussagen, die

in dieser Pressemitteilung enthalten sind, gelten zum Zeitpunkt der

Veröffentlichung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung dafür,

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es

aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen,

es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze schreiben dies vor.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c3fb6f6e-bcbe-46c5-81a7-

cf958ed3b0a1

