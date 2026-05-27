GNW-News: Aduro Clean Technologies beginnt Handel an der Toronto Stock Exchange

^LONDON, Ontario, May 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc.

(?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein

Cleantech-Unternehmen, das mithilfe chemischer Verfahren minderwertige

Ausgangsstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in

Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, freut sich bekannt zu geben, dass

es die endgültige Genehmigung für die Notierung seiner Stammaktien an der

Toronto Stock Exchange (?TSX") unter dem Börsenkürzel?ACT" erhalten hat. Der

Handel an der TSX beginnt mit Eröffnung des Marktes am 27. Mai 2026.

Im Zusammenhang mit der Notierung an der TSX wird das Unternehmen seine

Stammaktien gleichzeitig von der Canadian Securities Exchange (?CSE") delisten.

Für Aktionäre besteht kein Handlungsbedarf; weder ein Umtausch der

Aktienzertifikate noch sonstige Maßnahmen sind erforderlich, da sich weder das

Börsenkürzel noch der CUSIP-Code der Stammaktien ändern. Die Stammaktien von

Aduro werden weiterhin am Nasdaq Capital Market unter dem Kürzel?ADUR" und an

der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel?9D5" gehandelt.

Die TSX ist der führende Aktienmarkt in Kanada und einer der weltweit führenden

öffentlichen Aktienmärkte. Nach Angaben der TMX Group zählte die TSX im April

2026 2.176 börsennotierte Emittenten und wies eine Marktkapitalisierung der

notierten Wertpapiere von rund 6,8 Billionen kanadischen Dollar auf, verteilt

auf ein breites Spektrum von Sektoren, darunter Rohstoffe, Finanzwesen,

Industrie, Technologie und saubere Technologien. Die Börsennotierung stellt den

nächsten Schritt in der Entwicklung von Aduro auf den kanadischen Kapitalmärkten

dar und bringt das Börsenprofil des Unternehmens in Kanada mit seiner breiteren

Präsenz an den öffentlichen Märkten in den Vereinigten Staaten und Europa in

Einklang.

Aduro wurde zuvor an der CSE gehandelt und war im CSE25-Index vertreten, einem

Referenzindex der 25 nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen der Börse.

Das Unternehmen würdigt die Rolle, die die CSE bei der Unterstützung seines

Wachstums und seiner Entwicklung in der Anfangsphase an der Börse gespielt hat.

Die Notierung an der TSX dürfte die nächste Phase der Kapitalmarktentwicklung

des Unternehmens unterstützen, indem sie Folgendes bietet:

* Anerkennung als Senior Exchange: Durch die Notierung an der TSX wird Aduro

in den Markt für Senior-Aktien in Kanada aufgenommen, was den erfolgreichen

Abschluss des entsprechenden Zulassungsverfahrens durch das Unternehmen

widerspiegelt.

* Breiterer institutioneller Zugang: Die TSX genießt bei kanadischen und

internationalen institutionellen Anlegern hohes Ansehen. Es wird erwartet,

dass die Notierung die Sichtbarkeit von Aduro im Rahmen institutioneller

Anlagemandate, Research-Plattformen und Kapitalmarktprozessen verbessert,

einschließlich Mandaten, die Emittenten an führenden Börsen den Vorzug

geben.

* Verbesserte Handelsinfrastruktur: An der TSX notierte Wertpapiere

profitieren von Kanadas etablierter Aktienmarktinfrastruktur, darunter

effizienter Zugang zu Liquidität, hochwertige Ausführung, breitere

Beteiligung von Broker-Dealern, Unterstützung durch Market-Maker sowie

Sichtbarkeit in institutionellen Handelssystemen.

* Kriterien für die Aufnahme in einen Index: Durch die Notierung an der TSX

wird Aduro einer Prüfung anhand der geltenden kanadischen Kriterien für die

Aufnahme in einen Index unterzogen, darunter Kriterien in Bezug auf

Marktkapitalisierung, Handelsliquidität, Streubesitz sowie weitere

Anforderungen auf Emittentebene. Die Aufnahme in einen Index erfolgt nicht

automatisch und hängt von der jeweiligen Indexmethodik sowie der künftigen

Wertentwicklung des Unternehmens ab.

* Marktpräsenz und Auffindbarkeit in der Research-Landschaft: Die Notierung an

der TSX dürfte die Präsenz von Aduro auf den kanadischen Kapitalmärkten

stärken und die Auffindbarkeit für institutionelle Anleger, Analysten,

Wertpapierhändler und Finanzmedien verbessern.

* Erreichbarkeit von Investoren in verschiedenen Märkten: Durch die Notierung

an der Toronto Stock Exchange, dem Nasdaq Capital Market und der Frankfurter

Wertpapierbörse sichert sich Aduro im Zuge der weiteren Kommerzialisierung

Zugang zu Investorenkreisen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa.

?Die Aufnahme des Handels an der Toronto Stock Exchange ist ein wichtiger

Meilenstein in der Kapitalmarktentwicklung von Aduro und spiegelt die

Fortschritte wider, die das Unternehmen seit seinem Börsengang in Kanada erzielt

hat", erklärt Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro.?Während wir die

Betriebsphasen der NGP-Pilotanlage, die industrielle Planung für das FOAK-

Projekt und die kommerzielle Vermarktung unserer Hydrochemolytic(TM)-Technologie

vorantreiben, bietet die Notierung an der TSX eine hochrangige Plattform auf dem

kanadischen Markt, die besser zur aktuellen Entwicklungsphase von Aduro und zum

internationalen Investorenprofil passt. Wir sind der Canadian Securities

Exchange dankbar dafür, dass sie das frühe Wachstum von Aduro an der Börse

unterstützt hat, und wir danken unseren Aktionären, Partnern und dem Aduro-Team

dafür, dass sie uns dabei geholfen haben, diesen nächsten Meilenstein zu

erreichen."

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien zur

chemischen Wiederverwertung von Kunststoffabfällen, zur Umwandlung von Schweröl

und Bitumen in leichtere und wertvollere Ölprodukte sowie zur Veredelung

erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien.

Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigstes

Prozessmedium in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen

Temperaturen und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um

einen bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das

21. Jahrhundert umwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der

geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich

des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem

Aussagen zum voraussichtlichen Zeitpunkt der Aufnahme des Handels an der TSX;

zum erwarteten Delisting der Stammaktien des Unternehmens von der CSE; die

erwarteten Vorteile der Notierung an der TSX, darunter die Anerkennung als

führende Börse, ein breiterer Zugang für institutionelle Anleger, eine

verbesserte Handelsinfrastruktur, Möglichkeiten zur Aufnahme in Indizes,

Marktpräsenz, Auffindbarkeit in Research-Berichten sowie der fortgesetzte Zugang

zu Investorengemeinschaften in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa; sowie

die Weiterentwicklung der Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens und des

Kommerzialisierungswegs.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen

des Managements, einschließlich Annahmen hinsichtlich des Zeitpunkts der

Aufnahme des Handels an der TSX; des Delistings der Stammaktien des Unternehmens

von der CSE; der Weiterentwicklung und Leistungsfähigkeit der Hydrochemolytic(TM)-

Technologie; der Verfügbarkeit von Kapital, Genehmigungen, Zulassungen,

Ausrüstung, Partnern und anderen Ressourcen, die zur Unterstützung der

Entwicklungsprogramme des Unternehmens erforderlich sind; der Fähigkeit des

Unternehmens, seine Geschäftspläne umzusetzen und die erklärten Ziele zu

erreichen; der Fähigkeit des Unternehmens, seine Marktpräsenz, den Zugang zu

Investoren, die Handelsliquidität und die Einbindung in die Kapitalmärkte

aufrechtzuerhalten und auszubauen; sowie der Stabilität der Markt-,

Regulierungs- und Wirtschaftsbedingungen.

Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können,

dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen

zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen

abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: das

Risiko, dass die Aufnahme des Handels an der TSX nicht zum vorgesehenen

Zeitpunkt oder gar nicht erfolgt; das Risiko, dass sich das erwartete Delisting

von der CSE verzögert oder nicht wie vorgesehen erfolgt; Risiken im Zusammenhang

mit Marktbedingungen, Handelsliquidität, Anlegerinteresse, Analystenabdeckung,

Indexzulassung und Beteiligung institutioneller Anleger; Risiken im Zusammenhang

mit der Entwicklung, Skalierung, Kommerzialisierung und Marktakzeptanz der

Hydrochemolytic(TM)-Technologie; technische, betriebliche, genehmigungsrechtliche,

finanzierungsbezogene, Lieferketten- und Integrationsrisiken; Risiken im

Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und Qualität von Rohstoffen; regulatorische,

Zertifizierungs- und politische Risiken; Wettbewerb; sowie sonstige Risiken, die

in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens beschrieben sind, die unter

www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) und www.sec.gov

(http://www.sec.gov/) beschrieben sind. Die Leser werden ausdrücklich darauf

hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu

setzen. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, ist Aduro nicht

verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten,

sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen

Gründen.

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