GNW-News: Aduro Clean Technologies entscheidet sich für den Chemelot Industrial Park als Standort für seine einzigartige Industrieanlage

(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie

nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und

erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21(.) Jahrhundert umzuwandeln, hat heute

bekanntgegeben, dass es den Chemelot Industrial Park (?CIP") in Sittard-Geleen,

Niederlande, der sich innerhalb des Chemelot-Chemieparks befindet, als Standort

für seine geplante industrielle Produktionsanlage ausgewählt hat.

Die Anlage wird eine weltweit einzigartige (First-of-a-Kind,?FOAK")

Industrieanlage beherbergen, in der die Hydrochemolytic-Technologie für das

chemische Recycling von Kunststoffabfällen zum Einsatz kommt. Sie baut auf

früheren Validierungen im Pilotmaßstab auf und wurde in den öffentlichen

Bekanntmachungen des Unternehmens zuvor als Demonstrationsanlage bezeichnet. Die

FOAK-Anlage stellt die nächste Phase in der Entwicklung von Aduro hin zum

kommerziellen Betrieb dar. Die Anlage soll nach dem erfolgreichen Start den

weiteren Ausbau und die Optimierung unterstützen.

Chemelot

(https://www.chemelot.nl/?utm_source=Chemelot%20Aduro&utm_campaign=PR179&utm_med

ium=PressRelease) ist einer der führenden integrierten Chemiecluster Europas und

beherbergt eine Vielzahl von Produktionsstätten für Chemikalien und Werkstoffe

sowie unterstützende Dienstleistungen. Der Standort umfasst gemeinsame

Versorgungsanlagen, eine zentralisierte Abwasserbehandlung, festgelegte

Sicherheits- und Betriebsstandards für den gesamten Standort sowie einen

übergreifenden Rahmen für Umweltgenehmigungen, der eine effiziente und planbare

industrielle Projektentwicklung unterstützen soll. Chemelot hat das langfristige

Ziel formuliert, sich zu einem klimaneutralen, kreislauforientierten Chemie- und

Werkstoffstandort zu entwickeln, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der

verstärkten Nutzung nicht-fossiler und kreislauforientierter Rohstoffe liegt,

unterstützt durch die Vernetzung der industriellen Aktivitäten und

Innovationsvorhaben am gesamten Standort. Als etablierter Standort für

Steamcracking und die nachgelagerte Polymerproduktion bietet Chemelot ein

relevantes industrielles Umfeld für Technologien zur Herstellung von zirkulären

Kohlenwasserstoff-Zwischenprodukten, die als Alternativen zu fossilen Naphtha

dienen sollen.

Der Brightlands Chemelot Campus (https://www.brightlands.com/en/chemelot-

campus/chemelot?utm_source=Brightlands%20Chemelot%20Aduro&utm_campaign=PR179&utm

_medium=PressRelease) befindet sich in Chemelot und fungiert als offenes

Innovations- und Scale-up-Ökosystem für die Chemie- und Werkstoffindustrie. Der

Campus bietet Zugang zu angewandten Forschungskapazitäten sowie zu gemeinsam

genutzten Labor- und Entwicklungsinfrastrukturen, die die Technologieentwicklung

und industrielle Umsetzung unterstützen. Aduro ist seit 2021 im Rahmen seiner

europäischen Technologieentwicklungsaktivitäten im Brightlands-Ökosystem aktiv.

Die Entscheidung für den Chemelot Industrial Park ist das Ergebnis einer

umfassenden Standortauswahlkampagne, die Aduro Ende 2025 im Rahmen seines

strukturierten Scale-up-Programms initiiert hat. Über mehrere Monate hinweg

führte das Unternehmen eine sorgfältige Prüfung mehrerer potenzieller Standorte

durch und beschränkte die Auswahl schließlich auf vier Finalisten, bevor es sich

auf der Grundlage technischer, industrieller und strategischer Kriterien für

Chemelot entschied. Nordwesteuropa wurde aufgrund seiner etablierten

Abfallwirtschaftsinfrastruktur, der Konzentration von nachgelagerten

Industriepartnern und Endmärkten sowie der sich weiterentwickelnden Vorschriften

zur Förderung von kreislauffähigen Materialien als bevorzugte Region

identifiziert.

Die endgültige Entscheidung spiegelte die Fähigkeit von Chemelot wider, den

dauerhaften Industriebetrieb und die zukünftige Expansion zu unterstützen,

einschließlich des Zugangs zu robusten Versorgungsleistungen, der Nähe zu

regionalen Dampfkrackkapazitäten, der Integration in eine etablierte

kreislauffähige Kunststoffwertschöpfungskette, der Verfügbarkeit von Rohstoffen

und der Übereinstimmung mit den europäischen Regulierungs- und

Genehmigungsrahmenbedingungen. Die Position von Chemelot innerhalb des

niederländischen Ökosystems für Kreislaufchemie ermöglicht auch die Anbindung an

nachgelagerte Abnehmermärkte und Industriepartner, die sich für den Übergang zu

kreislauffähigen Rohstoffen engagieren.

Die für die industrielle Produktionsanlage von Aduro geplante FOAK-Anlage soll

mit einer anfänglichen Verarbeitungskapazität von etwa 10.000 Tonnen pro Jahr in

Betrieb genommen werden. Der ausgewählte Standort bietet ausreichend Platz und

Infrastruktur, um eine schrittweise Erweiterung und eine langfristige

industrielle Präsenz zu ermöglichen.

?Die Entscheidung für Chemelot stellt einen entscheidenden Meilenstein auf dem

Weg zur Skalierung dar, den wir im letzten Jahr skizziert haben", erklärte Ofer

Vicus, Chief Executive Officer von Aduro.?Von Anfang an war es unser Ziel, von

der Validierung im Pilotmaßstab zu einer Industrieanlage überzugehen, die unter

realen Bedingungen betrieben werden kann, kommerziell relevante Ergebnisse

liefert und zukünftiges Wachstum unterstützt. Chemelot stellt die Infrastruktur,

die industrielle Integration und die Expansionskapazitäten bereit, die nicht nur

für unsere einzigartige Anlage erforderlich sind, sondern auch als Grundlage für

eine vollständige kommerzielle Nutzung der erhöhten Verarbeitungskapazitäten

dienen."

Frank Schaap, Business Development Director bei Chemelot, äußerte sich wie

folgt:?Wir sind sehr stolz darauf, dass Aduro Chemelot als Standort für seine

weltweit erste Industrieanlage ausgewählt hat. Das Projekt des Unternehmens

unterstreicht unser langfristiges Ziel, eine führende Rolle in der

Kreislaufwirtschaft und der kohlenstoffarmen Chemie einzunehmen. Aduro stärkt

das bestehende Ökosystem auf unserem Gelände und trägt zum Aufbau skalierbarer

Kreislauf-Rohstoffwege bei, die vollständig in unsere integrierten

Wertschöpfungsketten eingebunden werden können. Genau diese Art von Innovation

beschleunigt unseren Übergang zu einer klimaneutralen chemischen Industrie."

Astrid Boeijen, CEO des Brightlands Chemelot Campus, fügte hinzu:?Am

Brightlands Chemelot Campus setzen wir uns dafür ein, bahnbrechende Technologien

auf ihrem Weg vom Labor zur industriellen Realität zu unterstützen. Die Scale-

up-Einrichtung von Aduro passt perfekt zu unserer Mission, Scale-ups zu

ermöglichen und zu unterstützen, Innovationen zu beschleunigen und Unternehmen

mit den Partnern und dem Fachwissen zu verbinden, die sie für ihren Erfolg

benötigen. Mit der Entscheidung für Chemelot wird Aduro Teil eines starken

Innovationsökosystems, das gemeinsam die Zukunft der Kreislaufchemie gestaltet.

Wir freuen uns und sind stolz darauf, sie auf diesem Weg zu einer groß

angelegten Wirkung zu unterstützen."

Der Regionalminister für Wirtschaft, Finanzen und Unternehmensführung sowie

öffentliche Angelegenheiten und Vizepräsident des European Chemical Regions

Network (ECRN),

(https://ecrn.net/?utm_source=ECRN%20Aduro&utm_campaign=PR179&utm_medium=PressRe

lease) Stephan Satijn, erklärte:?Die einzigartige Anlage von Aduro ist genau

die Art von Investition, die unsere Position als europäischer Marktführer im

Bereich der zirkulären und klimaneutralen Chemie stärkt. Durch die Umwandlung

von Abfallströmen in wertvolle Rohstoffe tragen Projekte wie dieses direkt zu

unseren Nachhaltigkeitszielen bei und stärken gleichzeitig die industrielle

Basis der Niederlande und der Provinz Limburg. Wir freuen uns, Innovatoren

willkommen zu heißen, die dazu beitragen, den Übergang zu einer zukunftsfähigen

chemischen Industrie zu beschleunigen."

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter wasserbasierter

Technologien zum chemischen Recycling von Kunststoffabfällen, zur Umwandlung von

Schweröl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie zur Umwandlung

erneuerbarer Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien. Die

Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem

Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen

und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe

in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Über Chemelot

Chemelot ist einer der wichtigsten Industriecluster in den Niederlanden. Im

Chemelot Industrial Park sind 17 Produktionsunternehmen in 60 verschiedenen

Werken tätig, die sowohl hinsichtlich der Energie- als auch der Rohstoffströme

stark miteinander vernetzt sind. Bei diesen Unternehmen und in der einzigartigen

Kombination mit dem Brightlands Chemelot Campus wird intensiv an der Umstellung

auf eine nachhaltige Produktion gearbeitet.

Neben der Energiewende ist die Rohstoffwende von gleicher Bedeutung. Das Ziel

von Chemelot ist es, bis 2050 eine vollständig kreislauforientierte Produktion

zu erreichen. Gerade weil die Anlagen so eng miteinander vernetzt sind, ist

Chemelot in einer hervorragenden Position, um dies zu erreichen. Auf dem 800

Hektar großen Gelände sind rund 8.000 Mitarbeiter in mehr als 200 Unternehmen

tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.chemelot.nl

(http://www.chemelot.nl/).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der

geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich

des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten

darstellen und unter anderem Aussagen über die geplante Entwicklung einer

industriellen Scale-up-Anlage und einer First-of-a-Kind-Anlage (?FOAK") im

Chemelot Industrial Park, die erwartete Verarbeitungskapazität der FOAK-Anlage,

die Eignung des ausgewählten Standorts für eine schrittweise Erweiterung, die

voraussichtliche Rolle der Anlage in der Scale-up-Strategie von Aduro und die

Weiterentwicklung der Hydrochemolytic(TM)-Technologie hin zu einer breiteren

kommerziellen Nutzung.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und

Überzeugungen des Managements und unterliegen einer Reihe von Risiken und

Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse

wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen. Zu diesen

Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der

Technologieentwicklung und -skalierung, technischen und konstruktiven

Herausforderungen, Genehmigungen und behördlichen Zulassungen, Zeitplänen für

Bau und Inbetriebnahme, Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Verfügbarkeit und

Qualität von Rohstoffen, Marktnachfrage nach recycelten

Kohlenwasserstoffprodukten, Wettbewerbsdruck, Störungen der Lieferkette,

Änderungen der Umwelt- und Chemikalienvorschriften sowie allgemeine Wirtschafts-

und Marktbedingungen.

Weitere Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse

führen könnten, sind in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens

beschrieben, darunter auch diejenigen, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca

(http://www.sedarplus.ca/) und auf der Website der US-Börsenaufsichtsbehörde

(Securities and Exchange Commission) unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/)

verfügbar sind.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete

Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit

haben. Aduro übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht

vorgeschrieben.

Â°