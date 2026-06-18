Aduro Clean Technologies Aktie
WKN DE: A40KQL / ISIN: CA0074082060
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18.06.2026 04:41:38
GNW-News: Aduro Clean Technologies Europe unterzeichnet Absichtserklärung mit Ortessa Groep BV zur Weiterentwicklung der Rohstofflogistik für FOAK-Anlage
^LONDON, Ontario, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR201&utm_
medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)
(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das mithilfe chemischer
Verfahren minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und
erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, hat heute
bekanntgegeben, dass Aduro Clean Technologies Europe BV (?ACTE"), die
europäische Tochtergesellschaft des Unternehmens, eine unverbindliche
Absichtserklärung (?MOU") mit der Ortessa Groep BV (?Ortessa"), einer
niederländischen Gruppe innovativer Abfallentsorgungsunternehmen, unterzeichnet
hat. Ziel ist es, die Entwicklung eines Rohstofflogistikzentrums zu prüfen, um
die First-of-a-Kind (?FOAK")-Industrieanlage von Aduro im Industriepark Chemelot
(?Chemelot") in Sittard-Geleen, Niederlande, zu unterstützen.
Das FOAK-Projekt von Aduro treibt die strategische Skalierung des chemischen
Recyclings von Kunststoffabfällen voran und ebnet den Weg für die großtechnische
Umsetzung der Hydrochemolytic(TM)-Technologie (?HCT"). Zur Unterstützung dieses
Vorhabens entwickelt Aduro einen großtechnischen Industriestandort. Bereits in
der Planungsphase werden Tiefbauarbeiten, Versorgungseinrichtungen und
Standortinfrastruktur so konzipiert, dass zukünftige Erweiterungen problemlos
möglich sind. Dadurch bleibt die notwendige Flexibilität für weiteres Wachstum
im Rahmen der langfristigen Skalierungsstrategie des Unternehmens erhalten.
Ortessa verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Sammlung,
Management, Verarbeitung und stoffliche Verwertung von Abfällen, die über ihre
operativen Gesellschaften eingebracht wird. Die potenzielle Zusammenarbeit mit
Ortessa soll eine sichere, zuverlässige und effiziente Lagerung sowie
Bereitstellung geeigneter, spezifikationskonformer Post-Use-Rohstoffe
unterstützen. ACTE und Ortessa werden gemeinsam einen Ansatz für
Rohstoffaufbereitung und Logistik evaluieren. Dabei wird unter anderem geprüft,
ob einer oder mehrere Standorte von Ortessa für die Lagerung und Bewirtschaftung
geeigneter Post-Use-Rohstoffe für das Chemelot-Projekt genutzt werden können.
Dies kann die Identifizierung und Bündelung geeigneter Post-Use-Rohstoffströme,
die Bewertung von Anforderungen hinsichtlich Reinigung, Trocknung, Agglomeration
oder anderer Vorbehandlungsschritte sowie die Entwicklung von Systemen für
Bestandsmanagement, Qualitätskontrolle, Dokumentation, Materialkennzeichnung,
Lagerung und Logistik umfassen. Ziel ist die Sicherstellung einer zuverlässigen
Rohstoffversorgung für Inbetriebnahme, Betrieb und zukünftige Erweiterungen der
Anlage.
Die Absichtserklärung baut auf bereits angekündigten Meilensteinen des FOAK-
Projekts auf, darunter die Auswahl von Chemelot
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Selects-Chemelot-Industrial-Park-for-
First-of-a-Kind-Industrial-
Plant/default.aspx?utm_source=Aduro%20FOAK&utm_campaign=PR203&utm_medium=PressRe
lease) als Standort für die FOAK-Anlage von Aduro, die Beauftragung von Ebert
HERA B.V. (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Awards-Permitting-Contract-to-Ebert-HERA-for-FOAK-Industrial-
Project-at-
Chemelot/default.aspx?utm_source=Aduro%20EbertHERA&utm_campaign=PR203&utm_medium
=PressRelease) mit der Leitung der Genehmigungsverfahren, die Unterzeichnung
eines MOU (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Signs-Offtake-LOI-for-Hydrochemolytic-Oil-with-Pilot-to-FOAK-
Validation-
Program/default.aspx?utm_source=AduroOfftake&utm_campaign=PR203&utm_medium=Press
Release) für die Abnahme eines ersten Teils der FOAK-Produktion sowie die
Ernennung von Jan Lemmens (https://www.linkedin.com/in/jan-lemmens-
01172514/) zum Projektdirektor (https://investors.adurocleantech.com/press-
releases/press-releases-details/2026/Aduro-Appoints-Senior-European-Industrial-
Leader-to-Lead-Delivery-of-FOAK-Facility-at-
Chemelot/default.aspx?utm_source=AduroProjectDirector&utm_campaign=PR203&utm_med
ium=PressRelease) für die Chemelot-Anlage. Die Rohstofflogistik stellt einen
weiteren entscheidenden Arbeitsbereich für den Fortschritt des Projekts dar. Sie
unterstützt Aduros umfassendere Bemühungen, Standortentwicklung,
Genehmigungsverfahren, Projektumsetzung, Offtake-Vereinbarungen und die
vorgelagerte Materialversorgung aufeinander abzustimmen, während das FOAK-
Projekt in die Phase der industriellen Umsetzung eintritt. Zusammen decken diese
Arbeitsbereiche die wesentlichen Voraussetzungen für das Vorankommen des FOAK-
Projekts ab - Standort, Genehmigungen, Produktabnahme und Rohstoffversorgung.
Die vorliegende Absichtserklärung soll insbesondere dazu beitragen, eine
konsistente Versorgung mit spezifikationsgerechten Rohstoffen für einen
zuverlässigen Anlagenbetrieb sicherzustellen.
?Die Rohstofflogistik und die damit verbundenen Unterstützungsstrukturen sind
zentrale Bausteine für die erfolgreiche Umsetzung des FOAK-Projekts und dessen
zukünftiges Wachstum", so Ofer Vicus, CEO von Aduro.?Während wir das FOAK-
Projekt in Chemelot vorantreiben, konzentrieren wir uns auf die praktischen
Arbeitsbereiche, die für den industriellen Einsatz erforderlich sind, darunter
Standortentwicklung, Genehmigungsverfahren, Projektdurchführung,
Abnahmevereinbarungen und Rohstofflogistik. Es war mir eine große Freude, Zeit
mit Rob van Gansewinkel und dem Team von Ortessa zu verbringen und mich aus
erster Hand von ihrer umfassenden Erfahrung, ihrem Fachwissen und ihrem
praktischen Verständnis des niederländischen Abfallwirtschaftssektors zu
überzeugen. Wir sehen erhebliches Potenzial in dieser Zusammenarbeit für beide
Unternehmen und freuen uns darauf, die nächsten Schritte gemeinsam umzusetzen."
?Das Ziel von Ortessa ist es, die Bewirtschaftung von Abfallströmen effizienter
zu gestalten und dafür zu sorgen, dass diese einer sinnvollen weiteren Nutzung
zugeführt werden", so Rob van Gansewinkel, CEO von Ortessa.?Die Zusammenarbeit
mit Aduro bietet uns die Möglichkeit, unsere Erfahrung in der Sammlung,
Verarbeitung und Verwertung von Abfällen einzubringen und damit einen neuen
industriellen Verwertungsweg für Post-Use-Kunststoffe zu unterstützen. Wir
freuen uns darauf, gemeinsam mit Aduro die Anforderungen an die Rohstofflogistik
für das FOAK-Projekt in Chemelot zu evaluieren."
Die Absichtserklärung dient der Festlegung der derzeitigen Absichten der
Parteien und begründet keine verbindliche Verpflichtung zum Abschluss einer
Transaktion, Liefervereinbarung, Dienstleistungsvereinbarung,
Investitionsmaßnahme oder eines endgültigen Vertrags. Konkrete kommerzielle
Vereinbarungen und endgültige Verträge sollen im weiteren Verlauf der
Zusammenarbeit ausgearbeitet werden.
Über Ortessa Groep BV
Die Ortessa Groep BV ist eine niederländische Unternehmensgruppe aus dem
Abfallsektor, die im Bereich der Abfallsammlung, -bewirtschaftung,
-aufbereitung, -verwertung und im Infrastrukturbereich tätig ist. Ortessa
betreibt ein Netzwerk von Standorten in den Niederlanden, Deutschland und
Belgien. Über ihre operativen Gesellschaften arbeitet die Gruppe mit
Unternehmen, Herstellern, Kommunen, Recyclingunternehmen und Entsorgern
zusammen, um die Abfallbewirtschaftung zu verbessern und Materialien, die
andernfalls als Reststoffe behandelt würden, einer wirtschaftlich sinnvollen
Nutzung zuzuführen. Ortessa hat es sich zur Aufgabe gemacht, Transparenz in
Bezug auf Abfall zu schaffen und zu Kreislauflösungen beizutragen, indem
Abfallstoffe als wiederverwertbare Rohstoffe in den Produktionskreislauf
zurückgeführt werden. Besuchen Sie https://www.ortessa.com/en/
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte Technologien auf Wasserbasis, um
Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, Schweröl und Bitumen in leichteres,
wertvolleres Öl umzuwandeln sowie nachwachsende Öle in hochwertigere Kraftstoffe
oder erneuerbare Chemikalien zu verwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des
Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen
Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser
bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.
Jahrhundert um. Besuchen Sie https://www.adurocleantech.com
(https://www.adurocleantech.com/)
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen
Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der
geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und?zukunftsgerichtete Aussagen" im
Sinne der geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als
?zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet). Zu den zukunftsgerichteten
Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich
der Absichtserklärung zwischen ACTE und Ortessa; des erwarteten Umfangs, der
Ziele und der potenziellen Vorteile der Zusammenarbeit mit Ortessa; der
geplanten Entwicklung und des Ausbaus der FOAK-HCT-Anlage des Unternehmens in
Chemelot, einschließlich der erwarteten Zeitpläne und Ergebnisse; der
Entwicklung von Systemen zur Rohstoffaufbereitung, Qualitätskontrolle,
Dokumentation und Logistik sowie des allgemeinen Wegs des Unternehmens zur
Skalierung und Kommerzialisierung.
Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen und
Annahmen der Unternehmensleitung, einschließlich Annahmen hinsichtlich der
fortgesetzten Zusammenarbeit zwischen ACTE und Ortessa; der Verfügbarkeit
geeigneter Rohstoffe; der Fähigkeit der Parteien, geeignete Systeme zur
Rohstoffaufbereitung und Logistik zu identifizieren und zu entwickeln; des
Fortschritts bei der Standorterschließung, der Genehmigungsverfahren, der
Projektdurchführung, der Abnahme, der Rohstoffinfrastruktur, der Finanzierung
und anderer Projektstränge im Rahmen der FOAK-Entwicklung; sowie der Fähigkeit
des Unternehmens, seine Entwicklungs- und Kommerzialisierungspläne umzusetzen.
Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: die Fähigkeit des
Unternehmens, seine Technologie erfolgreich zu entwickeln, zu skalieren und zu
vermarkten; die Verfügbarkeit geeigneter Rohstoffe; die Fähigkeit, verbindliche
Vereinbarungen abzuschließen; regulatorische Risiken und Risiken im Zusammenhang
mit Genehmigungen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und Kapital; sowie
allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene und branchenbezogene
Rahmenbedingungen; das Risiko, dass die Zusammenarbeit mit Ortessa nicht wie
erwartet oder gar nicht voranschreitet; das Risiko, dass geeignete
Ausgangsstoffe möglicherweise nicht in ausreichender Menge, Qualität und
Konsistenz oder zu akzeptablen wirtschaftlichen Bedingungen verfügbar sind;
technische, betriebliche, genehmigungsrechtliche, regulatorische,
Zertifizierungs-, Finanzierungs-, Lieferketten- und Integrationsrisiken; Risiken
im Zusammenhang mit der Entwicklung, der Skalierung, der Vermarktung und der
Marktakzeptanz der Hydrochemolytic(TM)-Technologie; Risiken im Zusammenhang mit der
Einbindung von Partnern, der Standortentwicklung, der Rohstofflogistik, der
Produktqualität, der Kundenakzeptanz, den Marktbedingungen und dem Wettbewerb;
sowie sonstige Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind,
die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) und bei der US-
Börsenaufsichtsbehörde (SEC) auf EDGAR unter www.sec.gov
(http://www.sec.gov/) verfügbar sind.
Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsorientierte
Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Informationen gelten zum
Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und Aduro übernimmt keine Verpflichtung,
diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist
nach geltendem Recht erforderlich.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/68d91d4a-eb81-46dc-
b281-9c81cd5001a0
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